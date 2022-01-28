Система NITE компании Masten может производить как тепло, так и электроэнергию, позволяя наземным аппаратам и полезным нагрузкам пережить лунную ночь и продлить работу миссии

Когда на Луне наступает ночь, температура опускается до -232 °C (-387 °F) и это далеко на самое лучше место для электроники. Компания Masten, занимающаяся космическими технологиями, разработала новый способ решения этой проблемы в виде системы ночного интегрированного тепло- и электроснабжения (NITE), которая использует химические реакции для поддержания тепла электроники лунного корабля до рассвета.

Система NITE может защитить лунные посадочные аппараты от сильного холода лунной ночи. Masten реклама

Хотя Луна находится всего в четверти миллиона миль от Земли, климат и физические условия на ней сильно отличается от нашей планеты. Гравитация составляет всего одну шестую часть земной, небольшое количество воды находится в тени полярных кратеров или скрыто в горных породах, почва состоит из абразивных частиц, которые прилипают ко всем материалам благодаря статическому электричеству, поверхность постоянно подвергается бомбардировке космических лучей, а атмосфера настолько разрежённая, что, по сути, представляет собой вакуум.

Кроме того на Луне наблюдаются значительные перепады температур. Днем она горячее, чем кипящая вода, а ночью охлаждается на сотни градусов ниже нуля. Это означает, что космический аппарат, находящийся на Луне в течение 14-дневной ночи, имеет очень высокую вероятность того, что его батареи и электроника замерзнут и не смогут восстановиться.

С 1960-х годов перед космическими инженерами было две альтернативы. Они должны были либо построить космический аппарат, который продержится не более 14 дней при солнечном свете, и смириться с тем, что он будет выведен из строя лунной ночью, либо разработать способы обогрева аппарата до восхода Солнца.

Внешний вид подсистемы генерации тепла NITE (справа) рядом с банкой газировки для наглядности.

Обычный метод обогрева, используемый американскими, российскими и китайскими миссиями, заключается в оснащении посадочных аппаратов и комплектов приборов радиотермическими генераторами (РТГ), которые используют распад радиоактивных элементов для получения тепла, а в некоторых случаях и электроэнергии.

Более современной альтернативой стало использование литий-ионных или щелочных батарей, которые могут удерживать большой электрический заряд. Они не так эффективны, как ядерные элементы, занимают больше места, требуют системы циркуляции тепла и должны заряжаться от солнечных батарей каждый день, но они гораздо дешевле, и не связаны с проблемами нехватки ядерного топлива или радиации.

Усовершенствовав систему (MOWS или Metal Oxidation Warming System) компания Masten разработала технологию NITE, которая позволяет использовать металлы и окислитель, оставшийся в двигательной установке посадочного модуля. Эти компоненты используются в процессе экзотермической химической реакции для получения тепла и энергии в течение лунной ночи. В дневное время система отключается, чтобы предотвратить перегрев.

По словам Мастена, преимущества NITE заключаются в том, что она производит больше тепла, чем эквивалентная аккумуляторная система примерно 1 900 ватт-часов на килограмм, но при этом она в семь раз легче. При наличии достаточного количества окислителя на борту (или кислорода из лунной воды) она может обогревать посадочные платформы и прочее оборудование около года. Кроме того, стоимость NITE примерно на 50 миллионов долларов дешевле ядерных элементов питания RTG и на 10 миллионов долларов дешевле обычных батарей.

Компания Masten заявляет, что уже провела испытания системы с использованием различных видов топлива и систем циркуляции на основе воды, и надеется завершить разработку конструкции к середине этого года с перспективой проведения испытаний в лунной среде.

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Источник: Masten

https://masten.aero/blog/surviving-the-lunar-night-with-mastens-nite-system/