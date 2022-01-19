Три миллиарда лет назад условия на поверхности Марса были очень похожи на современную Землю и несмотря на низкие температуры мог существовать жидкий океан.

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Около 3 миллиардов лет назад на поверхности Марса, возможно, существовали океаны с жидкой водой, несмотря на то, что в то время на поверхности планеты были низкие температуры, сообщает NewScientist.

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Ученые уже давно указывают на геологические доказательства того, что на поверхности Марса когда-то были большие водоемы. Так, в октябре прошлого года марсоход NASA Mars Perseverance предоставил фотографии, подтверждающие, что место его посадки, кратер Джезеро, когда-то было большим озером.

Иллюстрация Марса. Cobalt88/iStock

Однако факты свидетельствуют о том, что в далеком прошлом Марс был холодной планетой, с отрицательными температурами, которые должны были заморозить эти огромные водоемы. Однако до сих пор не было найдено никаких доказательств существования масштабных образований древнего льда на красной планете.

В настоящее время группа ученых под руководством Фредерика Шмидта из Университета Париж-Сакле предложила теорию, которая объясняет, как мог существовать жидкий океан при температуре на поверхности чуть ниже нуля.

Исследование древней среды красной планеты

Команда предположила, что океан был достаточно теплым, чтобы оставаться жидким, благодаря циркуляции воды вокруг поверхности планеты. Эта циркуляция поддерживала температуру воды на уровне примерно 40,1° по Фаренгейту (4,5°C по Цельсию). Шмидт и его коллеги пришли к такому выводу с помощью компьютерной симуляции, параметры которой были рассчитаны таким образом, чтобы соответствовать условиям и окружающей среде древнего Марса. Модель показала, что, скорее всего, на Марсе существовал жидкий океан, а большая часть южного региона планеты была заморожена.

Художественное изображение древнего Марса с застывшими ледовыми полями и ледниками, впадающими в северный океан НАСА/ USGS / ESA / DLR / FU Berlin ( G. Neukum).

По словам команды, разработанная ими симуляция также показала, каким образом на поверхности красной планеты могла существовать древняя жизнь. " Если бы нам удалось перенестись во времени на 3 млрд. лет назад, мы смогли бы жить на этом древнем Марсе, используя только кислородные скафандры", - объяснил Шмидт. " Атмосфера, облака, жидкая вода, моря, дожди, снег и льды - все эти явления напоминали климат современной Земли. Отсутствовал только кислород". Однако руководитель проекта также предупреждает, что для подтверждения выводов компьютерной теории его группы необходимы " более убедительные результаты геологических исследований" Марса.

Поскольку марсоход Mars Perseverance собирает образцы пород, которые в конечном итоге вернутся на Землю, а полеты людей на Красную планету запланированы на 2030-е годы, мы, вероятно, в ближайшее время получим больше доказательств, с помощью которых можно будет сравнить полученные результаты. Остается надеяться, что в следующем десятилетии человечество наконец-то докажет существование древней жизни на других планетах.

Недавно швейцарские исследователи выяснили, что ядро нашей планета остывает гораздо быстрее, чем считалось ранее. Изучая теплопроводность, минерала бриджманит - основного компонента земной мантии, исследователи Федерального института технологии пришли к выводу, что недра планеты охлаждаются намного быстрее, чем предполагалось.

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Источник: https://www.newscientist.com/article/2304957-ancient-mars-may-have-had-a-liquid-ocean-despite-freezing-temperatures/