Предполагается, что под ледяным панцирем этой луны на глубине от 20 до 30 километров находится жидкая вода.

Спутник Сатурна Мимас многим широко известен благодаря своему сходству со "Звездой смерти" из "Звездных войн". Теперь новое исследование показывает, что в этом ледяном небесном объекте может быть гораздо больше любопытных моментов, чем считалось ранее, хотя на первый взгляд это может показаться не так.

Поверхность Мимаса, как и поверхности большинства других крупных лун Сатурна, не имеющих атмосферы, не является чистым льдом, а содержит некоторые темные примеси; относительно темные отметки появляются вдоль нижней части стен кратера Гершель шириной 130 км (пик в центре кратера высотой примерно как гора Эверест; Ученые трактуют это потемнение как свидетельство постепенной концентрации примеси испаряющихся ледяных масс в местах, где они медленно сползают вниз по стенкам кратера. Image credit: NASA / JPL / Институт космической науки. реклама

"Если взглянуть на Энцелад и Европу, то становится совершенно очевидно, что в этих спутниках есть какой-то работающий двигатель", - сказала Mashable Алисса Роден, планетарный ученый, исследующий планеты-океаны. "Когда вы смотрите на Мимас, все наоборот - он совсем не похож на океанический мир".

"Если рассмотреть Энцелад и Европу, то становится ясно, что на этих лунах есть какой-то работающий двигатель", - заявила изданию Mashable Алисса Роден, планетарный ученый, исследующий планеты-океаны. "Когда же вы смотрите на Мимас, все наоборот - он совсем не похож на океанический мир".

Пласты водяного льда на спутнике Сатурна Энцеладе, запечатленные космическим аппаратом "Кассини". Кредит: NASA / JPL / Институт космической науки

Или все-таки похож?

Недавно Роден и ее коллеги опубликовали новое исследование, в котором они указали на возможность того, что Мимас может скрывать океанический мир.

Почему же ученые теперь считают, что на Мимасе может быть вода? Из-за орбиты спутника. Орбита Мимаса вокруг Сатурна занимает всего 22 часа 36 минут и вызывает эффект, называемый "приливным разогревом". В океанических мирах, подобных Европе, приливное нагревание приводит к достаточному повышению температуры, чтобы обеспечить существование водоемов с жидкой водой.

Роден и ее команда заметили небольшие колебания орбиты Мимаса вокруг Сатурна и пришли к выводу, что источником этого движения может быть ледяное море, находящееся внутри этого спутника. Ученые задались вопросом, мог ли приливной нагрев растопить достаточно льда внутри Мимаса, чтобы создать жидкое море. Для этого необходим баланс. Температура не должна быть слишком высокой иначе вода испарится, а при слишком низкой температуре она останется замороженной.

Исследователи рассчитали, что если внутри Мимаса действительно существует океан, достаточно большой, чтобы вызвать колебания орбиты спутника, то жидкая вода, скорее всего, находиться под ледяным панцирем. Используя модели приливного нагрева, доктор Роден и доктор Мэтью Уокер из Института планетарных наук рассчитали примерную толщину ледяного панциря. Выяснилось, что гипотетический океан может находиться под огромными пластами льда толщиной в 25-40 километров.

Всё это конечно пока теории и догадки и хотя Роден и ее команда не гарантируют, что на Мимасе могут существовать океаны, они утверждают, что такая возможность существует. Значит ли это, что там может существовать жизнь? Ответ на этот вопрос может быть получен только в процессе дальнейших исследований.

Исследователи уже давно предоставляют различные доказательства того, что на раннем Марсе когда-то могли существовать огромные водоемы с жидкой водой. Правда это было очень давно, около 3 миллиардов лет назад.

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Источники:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103521005091

http://www.sci-news.com/space/mimas-ocean-10479.html