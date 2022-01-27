Владельцы биткоинов могут быть в безопасности еще примерно лет десять, но по мере совершенствования квантовых машин безопасность криптокошельков скоро будет поставлена под сомнение.

Новое исследование показывает, могут ли квантовые компьютеры взломать сложную криптографию блокчейна, благодаря которой существует Биткоин, и ответ на этот вопрос оказался довольно не простым. Теоретически квантовые компьютеры могут взломать биткоин, но, вероятно, не в ближайшем будущем, поскольку они должны быть примерно в миллион раз мощнее, чем сейчас, сообщает издание NewScientist.

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Поэтому на практике криптовалюта, скорее всего, не будет подвергаться опасности со стороны хакеров, владеющих квантовыми вычислительными машинами, еще около десяти лет.

Квантовый компьютер CPUXH4D/iStock

Преимущество квантовых компьютеров поставит сеть биткоин под угрозу

Для совершения транзакций сеть Bitcoin использует в блокчейне последовательность все более сложных вычислений. Огромная вычислительная мощность, необходимая для выполнения этих операций, обеспечивает безопасность криптокошельков, но это также является основной причиной опасений по поводу климата в отношении криптовалют. Например, в феврале прошлого года анализ, проведенный Кембриджским университетом, показал, что так называемые майнеры биткоинов потребляют энергии больше, чем целые страны, включая Аргентину и Нидерланды.

Хотя этот энергоемкий процесс делает взлом кода, используемого сетью Bitcoin, практически невозможным для обычных компьютеров, вполне вероятно, что квантовые компьютеры будут на порядки мощнее современных классических вычислительных машин. Более того, несколько компаний, включая Google и IBM, уже заявили о достижении квантового превосходства в расчетах, на выполнение которых классическому компьютеру потребовались бы тысячи лет.

Взлом кода биткоина

Именно благодаря этим недавним достижениям в области квантовых вычислений команда из Сассекского университета под руководством Марка Веббера, доктора философии, задалась целью изучить технические требования, необходимые для взлома сети Bitcoin.

"Транзакции объявляются и существует ключ, связанный с этой транзакцией", - сказал Уэббер в интервью NewScientist. "Существует определенное время, в течение которого этот ключ уязвим, и оно меняется, но обычно составляет от 10 минут до часа, а возможно, и дня".

Веббер и его команда подсчитали, что для взлома кода биткоина за 10 минут потребуется квантовый компьютер с 1,9 миллиарда кубитов. Для взлома за час потребуется 317 миллионов кубитов, а для взлома за сутки - 13 миллионов кубитов.

"Такое высокое требование к физическим кубитам подразумевает, что сеть Биткоин будет защищена от атак квантовых вычислений в течение многих лет ( предположительно более десяти лет)", - написал Веббер в работе, напечатанной в издании AVS Quantum Science. И хотя пока владельцы биткоинов могут спать спокойно, в относительно недалеком будущем их криптовалютные активы могут стать уязвимыми".

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В сверхпроводящем квантовом компьютере IBM всего 127 кубитов, то есть для взлома Биткоина он должен быть в миллион раз мощнее. Однако к 2024 году компания намерена создать квантовый компьютер Condor мощностью 1000 кубитов. Темпы инноваций в области квантовых вычислений трудно предсказать, но можно поставить биткоин на то, что хакеры будут следить за последними разработками.

Источники:

https://avs.scitation.org/doi/10.1116/5.0073075

https://www.newscientist.com/article/2305646-quantum-computers-are-a-million-times-too-small-to-hack-bitcoin/