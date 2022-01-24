За несколько недель Чанпенг Чжао из Binance потерял $17,7 млрд, Марк Цукерберг из Meta - $10,4 млрд, состояние Билла Гейтса из Microsoft сократилось на $9,5 млрд, а состояние Джеффа Безоса из Amazon уменьшилось на $20 млрд.

В октябре прошлого года мы рассказали вам о том, что даже когда 89 миллионов американцев потеряли работу во время пандемии COVID-19, чистая стоимость миллиардеров в США выросла в среднем на 70 процентов. Теперь дела у технологических миллиардеров обстоят не так радужно.

Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс реклама

По данным агентства Bloomberg, за несколько недель Чангпенг Чжао из Binance потерял 17,7 миллиарда долларов, Марк Цукерберг из Meta - 10,4 миллиарда долларов, состояние Билла Гейтса из Microsoft уменьшилось на 9,5 миллиарда долларов, а состояние Джеффа Безоса из Amazon сократилось на 20 миллиардов долларов. В общей сложности пять самых состоятельных технологических магнатов потеряли 85 миллиардов долларов.

Всё это произошло из-за падения рынка на прошлой неделе

Два дня назад мы сообщали, о снижении совокупной стоимости криптовалютного рынка более чем на 1 триллион долларов из-за планов Федеральной резервной системы США отказаться от стимулирования данного сектора.

Единственным из пяти богатейших людей мира, чье состояние не пострадало от этого кризиса, был Бернар Арно, председатель совета директоров и генеральный директор французской группы LVMH, производящей предметы роскоши. Однако это вовсе не означает, что Арно совсем не пострадал: его состояние в этом году уменьшилось на 10,5 миллиардов долларов по другим причинам.

Новый список самых богатых людей мира согласно новому индексу Bloomberg Billionaires теперь выглядит следующим образом: Элон Маск - 243 млрд долларов, Джефф Безос - 168 млрд долларов, Бернар Арно - 167 млрд долларов, Билл Гейтс - 129 млрд долларов, Ларри Пейдж - 117 млрд долларов и Марк Цукерберг - 113 млрд долларов.

Конечно, все эти люди по-прежнему владеют большим количеством денег, чем можно себе представить, но сокращение их состояний может поставить точку в их будущих проектах развития бизнеса. Смогут ли они восстановить свои потери в 2022 году? Время покажет.

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Источники:

https://www.bloomberg.com/billionaires/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-21/bezos-loses-20-billion-in-brutal-week-for-tech-billionaires