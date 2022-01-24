В октябре прошлого года мы рассказали вам о том, что даже когда 89 миллионов американцев потеряли работу во время пандемии COVID-19, чистая стоимость миллиардеров в США выросла в среднем на 70 процентов. Теперь дела у технологических миллиардеров обстоят не так радужно.
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По данным агентства Bloomberg, за несколько недель Чангпенг Чжао из Binance потерял 17,7 миллиарда долларов, Марк Цукерберг из Meta - 10,4 миллиарда долларов, состояние Билла Гейтса из Microsoft уменьшилось на 9,5 миллиарда долларов, а состояние Джеффа Безоса из Amazon сократилось на 20 миллиардов долларов. В общей сложности пять самых состоятельных технологических магнатов потеряли 85 миллиардов долларов.
Всё это произошло из-за падения рынка на прошлой неделе
Два дня назад мы сообщали, о снижении совокупной стоимости криптовалютного рынка более чем на 1 триллион долларов из-за планов Федеральной резервной системы США отказаться от стимулирования данного сектора.
Единственным из пяти богатейших людей мира, чье состояние не пострадало от этого кризиса, был Бернар Арно, председатель совета директоров и генеральный директор французской группы LVMH, производящей предметы роскоши. Однако это вовсе не означает, что Арно совсем не пострадал: его состояние в этом году уменьшилось на 10,5 миллиардов долларов по другим причинам.
Новый список самых богатых людей мира согласно новому индексу Bloomberg Billionaires теперь выглядит следующим образом: Элон Маск - 243 млрд долларов, Джефф Безос - 168 млрд долларов, Бернар Арно - 167 млрд долларов, Билл Гейтс - 129 млрд долларов, Ларри Пейдж - 117 млрд долларов и Марк Цукерберг - 113 млрд долларов.
Конечно, все эти люди по-прежнему владеют большим количеством денег, чем можно себе представить, но сокращение их состояний может поставить точку в их будущих проектах развития бизнеса. Смогут ли они восстановить свои потери в 2022 году? Время покажет.
Источники:
https://www.bloomberg.com/billionaires/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-21/bezos-loses-20-billion-in-brutal-week-for-tech-billionaires