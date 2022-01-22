В октябре 2021 года СМИ сообщили, что биткоин пробил апрельский потолок в $64920, перешагнув отметку в $65000. Крупнейшая в мире цифровая валюта подскочила на 3%, достигнув первоначального максимума в $66025, превысив прежний рекорд в середине апреля. Однако теперь дела у криптовалюты идут не лучшим образом.
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На фоне сообщений о том, что Федеральная резервная система США планирует прекратить стимулирование рынка, рискованные цифровые валюты по всему миру сталкиваются с негативными последствиями, сообщает агентство Bloomberg. Так, например, курс биткоина в минувшую пятницу обвалился на 12 % и опустился до отметки ниже $36000, что является самым низким показателем с июля прошлого года. По оценкам специалистов, этот актив потерял более 45% своей стоимости с момента своего пика в ноябре. И это не единственная криптовалюта: Другие цифровые активы, такие как Ether, также значительно снизились в цене, что свидетельствует о тревожном прогнозе.
По данным Bespoke Investment Group, в настоящее время подсчитано, что с совокупного рынка криптовалют было потеряно более 1 триллиона долларов. " Это показывает масштаб снижения стоимости, которое может скрываться за процентным снижением", - заявили эксперты агентства в своем исследовании.
"Криптовалюты, конечно, очень уязвимы к такого рода обвалам, учитывая их естественную исторически высокую волатильность, но принимая во внимание, насколько большими стали рыночные капиталы, о таких колебаниях стоит беспокоиться как в количественном выражении, так и в процентном".
Администрация Байдена сообщила, что уже в феврале представит правительственную программу по цифровым активам и поручит государственным учреждениям сложную задачу по оценке рисков и перспектив, которые несут в себе эти активы. Будет ли этого достаточно для стабилизации криптовалютных рынков? На данный момент, скорее всего, нет, так как уровень обеспокоенности слишком высок.
"Биткоин подвергается ударам со стороны волны настроений "risk-off". Для поиска дополнительных сигналов следите за ситуацией на традиционных рынках", - заявил Bloomberg Антони Тренчев, соучредитель и управляющий партнер Nexo".