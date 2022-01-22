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Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
В пятницу биткоин упал более чем на 12% до отметки ниже $36 000. Другие цифровые активы также значительно снизились в цене
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В октябре 2021 года СМИ сообщили, что биткоин пробил апрельский потолок в $64920, перешагнув отметку в $65000. Крупнейшая в мире цифровая валюта подскочила на 3%, достигнув первоначального максимума в $66025, превысив прежний рекорд в середине апреля.   Однако теперь дела у криптовалюты идут не лучшим образом.

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Биткоин демонстрирует самый низкий уровень с лета минувшего года.

 

На фоне сообщений о том, что Федеральная резервная система США планирует прекратить стимулирование рынка, рискованные цифровые валюты по всему миру сталкиваются с негативными последствиями, сообщает агентство Bloomberg. Так, например, курс биткоина в минувшую пятницу обвалился на 12 % и опустился до отметки ниже $36000, что является самым низким показателем с июля прошлого года. По оценкам специалистов, этот актив потерял более 45% своей стоимости с момента своего пика в ноябре. И это не единственная криптовалюта: Другие цифровые активы, такие как Ether, также значительно снизились в цене, что свидетельствует о тревожном прогнозе.

По данным Bespoke Investment Group, в настоящее время подсчитано, что с совокупного рынка криптовалют было потеряно более 1 триллиона долларов. " Это показывает масштаб снижения стоимости, которое может скрываться за процентным снижением", - заявили эксперты агентства  в своем исследовании.

"Криптовалюты, конечно, очень уязвимы к такого рода обвалам, учитывая их естественную исторически высокую волатильность, но принимая во внимание, насколько большими стали рыночные капиталы, о таких колебаниях стоит беспокоиться как в количественном выражении, так и в процентном".

Администрация Байдена сообщила, что уже в феврале представит правительственную программу по цифровым активам и поручит государственным учреждениям сложную задачу по оценке рисков и перспектив, которые несут в себе эти активы. Будет ли этого достаточно для стабилизации криптовалютных рынков? На данный момент, скорее всего, нет, так как уровень обеспокоенности слишком высок.

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"Биткоин подвергается ударам со стороны волны настроений "risk-off". Для поиска дополнительных сигналов следите за ситуацией на традиционных рынках", - заявил Bloomberg Антони Тренчев, соучредитель и управляющий партнер Nexo".

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