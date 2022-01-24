Ученые из Мюнхенского технического университета (TUM) разработали инфракрасные очки, которые могут помочь слепым людям избегать препятствий с помощью вибрирующих подушечек, сообщает издание The Independent.
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Новая технология позволяет слабовидящим людям использовать вибрирующие подушечки на предплечьях, что дает им возможность держать руки свободными, ориентируясь в окружающем пространстве. Традиционные средства, такие как трость, постоянно занимают одну руку, что может создавать определенные неудобства для людей, которые ими пользуется.
В новом исследовании, опубликованном на сервере препринтов arXiv, исследователи Мануэль Зан и Армаган Ахмад Хан пишут, что "хотя трость позволяет хорошо распознать объекты в непосредственной близости от пользователя, ей не хватает возможностей для обнаружения препятствий на больших расстояниях". Однако их новый инструмент "демонстрирует перспективное решение по внедрению технологий обеспечивающих максимальную независимость людей с дефектами зрения".
3D-печатная система для поддержки зрительного восприятия>
В новом устройстве используется пара инфракрасных камер, вставленных в 3D-печатные очки. Эти камеры снимают стереоскопическое изображение, которое передается на небольшой компьютер, создающий карту окружающего пользователя пространства. Эта карта программируется в двухмерную матрицу, а затем с помощью 25 сенсоров информация передается пользователю через вибрации на предплечье. Подобно системам тактильной обратной связи, используемым в видеоиграх, по мере приближения пользователя к препятствию это устройство начинает вибрировать всё сильнее и сильнее.>
Учитывая, что в очках используются инфракрасные камеры, устройство помогает ориентироваться даже в полной темноте, а значит, может быть полезно и в других сферах. В ходе испытаний, по словам разработчиков, добровольцы смогли точно ориентироваться в пространстве с 98-процентной точностью. "Все пользователи после небольшого обучения и многократных тестов смогли выполнить задание и продемонстрировали значительное улучшение производительности", - поясняют авторы проекта.
В последние месяцы было анонсировано несколько технологических достижений, которые могут значительно улучшить качество жизни людей с ослабленным зрением. Например, в ноябре прошлого года в Великобритании пациенту был установлен первый 3D-печатный протез глаза. Достижения в области бионических систем также имеют огромный потенциал, позволяя людям восстанавливать зрение с помощью самых современных технологий. Однако разработки в этой области пока находятся в зачаточном состоянии, а следовательно, такие устройства, как новая система тактильной обратной связи, разработанная исследователями из Мюнхенского технического университета, могут значительно улучшить жизнь людей в краткосрочной перспективе.
Источники:
http://manuelzahn.com/CDTM.html
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/infrared-blind-people-3d-goggles-b1999193.html