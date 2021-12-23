Билл Гейтс, основатель компании Microsoft и соучредитель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, считает, что сейчас мы, вероятно, приближаемся к тяжелой стадии пандемии, поскольку угроза COVID, вызванная вариантом Omicron, нависла над очередным сезоном отпусков.
реклама
В своем твиттере предприниматель и филантроп заявил, что его близкие люди сдали положительный тест на вирус, и он отменил большинство своих планов на предстоящие праздники, а также призвал других отнестись к этому серьезно, пока не будет более полной информации о новом варианте вируса.
Гейтс указал на тот факт, что тяжесть заболевания, вызванного Omicron, пока неизвестна, но даже если бы оно было в два раза менее тяжелым, чем Delta, учитывая его высокоинфекционную природу, мир все равно столкнулись бы с самым сильным всплеском пандемии.
Согласно отчету CNN, число случаев заражения COVID-19 в США растет: в течение последней недели в стране регистрировалось в среднем 148 тысяч случаев заболевания в день, что на 23 процента больше, чем неделей ранее. Около 70 тысяч человек находились в больницах из-за болезни, которая на прошлой неделе уносила в среднем 1324 жизни в день.
Гейтс также подчеркнул, что вакцины были разработаны для того, чтобы предотвратить серьезные осложнения и смерть людей от болезни, с чем они успешно справляются. Уровень инфицирования среди людей, прошедших вакцинацию, растет, и хотя это вызывает беспокойство, Гейтс связывает это с двумя факторами: количеством людей, прошедших вакцинацию, и скоростью распространения нового варианта.
Гейтс также пытался объяснить быстрое распространение варианта, который уже стал доминирующим среди инфекций в США.
В своем более раннем сообщении для CNN Гейтс назвал COVID-19 заболеванием, которое в значительной степени можно предотвратить, но которое продолжает распространяться, поскольку более богатые страны мира скупают вакцины для получения дополнительных доз.
Месяц назад Билл Гейтс заявил, что эпидемия Covid 19 может закончится в следующем году. По словам миллиардера, вакцины и новые препараты снизят количество заражений и смертность от COVID-19 к марту - апрелю следующего года. Правда это произойдёт только в том случае если не появится более опасный вариант вируса.