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Власти США планируют оснастить гражданские самолёты средствами инфракрасного противодействия ПВО
В последние годы произошло несколько инцидентов, когда гражданские самолеты были обстреляны системами ПВО.
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) подало заявку в Министерство транспорта США на оснащение самолетов FedEx средствами инфракрасного противодействия, цель которых - защита от ракет, нацеленных на тепловое излучение, сообщает издание The Drive.

Система направленного инфракрасного противодействия компании Northrop Grumman на борту самолета MD-10 компании FedEx.

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"Это заявление предлагает особые условия для самолета Airbus Model A321-200. Данный самолет, модифицированный компанией FedEx Express (FedEx), будет иметь новую и необычную конструктивную особенность по сравнению с уровнем развития технологий, предусмотренных нормами летной годности для самолетов транспортной категории. Речь идет о системе, которая испускает инфракрасную лазерную энергию за пределами самолета в качестве средства противодействия ракетам, нацеленным на тепло", - говорится в документе.

По мнению FAA, эти меры необходимы, поскольку за последние несколько лет за рубежом произошло несколько инцидентов, когда гражданские самолеты были обстреляны из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). С 1970 года Международная организация гражданской авиации насчитала 42 атаки на гражданские самолеты с применением ПЗРК. Управление гражданской авиации заявляет, что действующие нормы летной годности (НЛГ) гражданских самолетов не соответствуют стандартам безопасности.

Турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт FedEx Express ATR 42. Libre de Droi

 

Этот запрос не является чем-то новым ни для FAA, ни для FedEx. Идея оснащения самолетов FedEx средствами инфракрасного противодействия уже выдвигалась и ранее, а сама компания проводила испытания противоракетных средств на борту своих самолетов еще в 2006 году.

DIRCM в боевой ситуации. Система направленного инфракрасного противодействия (DIRCM) Northrop Grumman AN/AAQ-24(V) NEMESIS в работе по борьбе с атакующей ракетой. Ракета направляется к цели (в центре) из правой части кадра до того момента, как система DIRCM воздействует на тепловой искатель ракеты.

В то время она оснастила самолет McDonnell Douglas MD-10 системой Guardian DIRCM производства компании Northrop Grumman. В рамках программы Министерства национальной безопасности (DHS) Counter-MANPADS, которая направлена на противоракетные системы для гражданских самолетов, были проведены испытания двух систем инфракрасного противодействия.

Среди тестируемых комплексов были системы Northrop Grumman Guardian и BAE Systems JetEye. После исследования, включавшего 16 000 часов летных испытаний,  Министерство внутренней безопасности (DHS) заявило, что обе системы "отвечают требованиям надежности". В 2019 году в рамках того же испытания была проведена оценка практического использования высотных беспилотников с большой продолжительностью полета для обеспечения дистанционной защиты от ПЗРК. Однако этот проект под названием CHLOE был признан не соответствующим требованиям и не был запущен.

Ранее гражданские самолеты, несмотря на явную необходимость, не оснащались средствами инфракрасного противодействия по следующим причинам:
- ложные тепловые цели небезопасны для наземных построек и зеленых насаждений. ПЗРК наиболее эффективны в диапазоне высот около 100-700 метров, следовательно тепловая ловушка может попасть на землю и вызвать пожар.

На днях военно-промышленная компания Raytheon, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники военно-промышленного комплекса США, представила новую технологию позволяющую одному оператору управлять более чем 130 БПЛА одновременно. 

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Источники: 
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-00505.pdf
https://www.thedrive.com/the-war-zone/43895/fedex-wants-to-equip-airbus-a321s-with-anti-missile-laser-countermeasures

#faa #fedex #пзрк
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