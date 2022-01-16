Федеральное управление гражданской авиации (FAA) подало заявку в Министерство транспорта США на оснащение самолетов FedEx средствами инфракрасного противодействия, цель которых - защита от ракет, нацеленных на тепловое излучение, сообщает издание The Drive.
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"Это заявление предлагает особые условия для самолета Airbus Model A321-200. Данный самолет, модифицированный компанией FedEx Express (FedEx), будет иметь новую и необычную конструктивную особенность по сравнению с уровнем развития технологий, предусмотренных нормами летной годности для самолетов транспортной категории. Речь идет о системе, которая испускает инфракрасную лазерную энергию за пределами самолета в качестве средства противодействия ракетам, нацеленным на тепло", - говорится в документе.
По мнению FAA, эти меры необходимы, поскольку за последние несколько лет за рубежом произошло несколько инцидентов, когда гражданские самолеты были обстреляны из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). С 1970 года Международная организация гражданской авиации насчитала 42 атаки на гражданские самолеты с применением ПЗРК. Управление гражданской авиации заявляет, что действующие нормы летной годности (НЛГ) гражданских самолетов не соответствуют стандартам безопасности.
Этот запрос не является чем-то новым ни для FAA, ни для FedEx. Идея оснащения самолетов FedEx средствами инфракрасного противодействия уже выдвигалась и ранее, а сама компания проводила испытания противоракетных средств на борту своих самолетов еще в 2006 году.
DIRCM в боевой ситуации. Система направленного инфракрасного противодействия (DIRCM) Northrop Grumman AN/AAQ-24(V) NEMESIS в работе по борьбе с атакующей ракетой. Ракета направляется к цели (в центре) из правой части кадра до того момента, как система DIRCM воздействует на тепловой искатель ракеты.
В то время она оснастила самолет McDonnell Douglas MD-10 системой Guardian DIRCM производства компании Northrop Grumman. В рамках программы Министерства национальной безопасности (DHS) Counter-MANPADS, которая направлена на противоракетные системы для гражданских самолетов, были проведены испытания двух систем инфракрасного противодействия.
Среди тестируемых комплексов были системы Northrop Grumman Guardian и BAE Systems JetEye. После исследования, включавшего 16 000 часов летных испытаний, Министерство внутренней безопасности (DHS) заявило, что обе системы "отвечают требованиям надежности". В 2019 году в рамках того же испытания была проведена оценка практического использования высотных беспилотников с большой продолжительностью полета для обеспечения дистанционной защиты от ПЗРК. Однако этот проект под названием CHLOE был признан не соответствующим требованиям и не был запущен.
Ранее гражданские самолеты, несмотря на явную необходимость, не оснащались средствами инфракрасного противодействия по следующим причинам:
- ложные тепловые цели небезопасны для наземных построек и зеленых насаждений. ПЗРК наиболее эффективны в диапазоне высот около 100-700 метров, следовательно тепловая ловушка может попасть на землю и вызвать пожар.
На днях военно-промышленная компания Raytheon, один из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники военно-промышленного комплекса США, представила новую технологию позволяющую одному оператору управлять более чем 130 БПЛА одновременно.
Источники:
https://public-inspection.federalregister.gov/2022-00505.pdf
https://www.thedrive.com/the-war-zone/43895/fedex-wants-to-equip-airbus-a321s-with-anti-missile-laser-countermeasures