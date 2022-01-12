Компания Raytheon, расположенная в Кембридже, штат Массачусетс, имеет на своем счету множество заметных разработок - от акустики до вычислительных технологий. Одно из последних изобретений компании - возможность управления сотнями беспилотников в рое одним оператором - было недавно продемонстрировано пятых полевых учениях OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET), организованной DARPA.
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Основное внимание при исследовании роев беспилотников всегда уделялось вопросам их уничтожения. От высокоэнергетического оружия до одноразовых дронов, военные готовы пустить в ход все, чтобы гарантировать, что рой противника удастся остановить до того, как он нанесет серьезный ущерб. И хотя у Raytheon есть свои собственные средства защиты от роев БПЛА, на этот раз компания задалась целью - поднять свой рой в воздух без особых хлопот .
Используя интегрированную технологию управления роем, разработанную дочерней компанией Raytheon Intelligence and Space, один оператор одновременно управлял 130 физическими и 30 имитированными дронами в помещении и на открытом воздухе. “Используя эту технологию, один или небольшая группа операторов сможет управлять роем автономных транспортных средств воздушного или наземного базирования с минимальной подготовкой”, заявили в компании.
Интересно, что технология управления роем не использует высокотехнологичные вычислительные устройства или датчики, которые используются в других сложных беспилотниках, а опирается на коммерческое готовое оборудование, которое довольно бюджетно и в сочетании с разработанным на заказ программным обеспечением обеспечивает высокую автономность роя. Raytheon создала обширную библиотеку простых тактических структурных блоков, которые могут быть использованы для создания схем и алгоритмов для реализации поставленных задач.
В своей разработке компания использовала модульную, децентрализованную систему, которая может быть легко масштабирована для управления миссиями, позволяя дронам активно взаимодействовать и выполнять поставленные задачи наиболее оптимально. Получив задание, беспилотники могут делегировать задачи между собой с учетом возможностей установленного в них оборудования, определять слабые места и автономно работать над их устранением.
Для улучшения взаимодействия между человеком-оператором и роем беспилотников компания Raytheon создала интерфейс виртуальной реальности, который подключается к каналам связи с беспилотниками. Это позволяет сформировать интерактивную виртуальную среду во время выполнения миссии. Используя речевой интерфейс, оператор может быстро действовать во время операции, даже контролируя несколько систем одновременно, говорится в пресс-релизе.
Партнерами Raytheon в разработке этой технологии являются компании Smart Information Flow Technologies и Oregon State University. Технология, на которую заключен контракт с DARPA, будет продемонстрирована на учениях Army Expeditionary Warrior Experiment 2022.
Источник: https://www.raytheonintelligenceandspace.com/news/