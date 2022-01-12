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SCMP: в Китае построили искусственную Луну для имитации условий низкой гравитации для малых объектов
Считается, что это первый эксперимент такого рода, и он может сыграть ключевую роль в будущих лунных миссиях. Ландшафт поддерживается магнитным полем и был создан под влиянием экспериментов по левитации лягушки
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Ученые в Китае построили "искусственную Луну", которая позволяет им имитировать условия низкой гравитации на Земле для небольших объектов, сообщает издание The Independent. Космическое агентство страны CNSA, надеется, что новый комплекс поможет ему подготовиться к отправке первого экипажа на Луну.

Полная луна поднимается над районом Токийского залива. kyoshino/iStock

Искусственная Луна заставит гравитацию "исчезнуть"

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Искусственная Луна находится в вакуумной камере диаметром всего 23,6 дюйма (60 сантиметров). Она будет официально запущена в этом году и сможет заставить гравитацию "исчезнуть на столько насколько вы захотите", - заявил главный исследователь,  Ли Руйлин из Китайского горно-технологического университета в интервью изданию South China Morning Post,

 "Для некоторых экспериментов, таких как испытание на удар, в симуляторе необходимо всего две-три секунды", - говорит Ли в беседе с South China Morning Post. "Но для других, таких как тестирование на ползучесть, может потребоваться несколько суток".

Исследователи используют настолько сильное магнитное поле, что оно способно намагничивать и вызывать левитацию небольших объектов. Фактически, сама установка была вдохновлена экспериментами физика Эндрю Гейма, в которых он с помощью магнитов заставил левитировать лягушку.

В вакуумной капсуле в центре моделирующего устройства находится искусственная луна диаметром 60 сантиметров (около 2 футов). Photo: Ли Руйлин, Китайский горно-технологический университет

Космическая программа Китая нацелена не только на Луну

Хотя китайский искусственный магнитный лунный комплекс, конечно, не обеспечивает моделирование условий низкой гравитации в полном объеме, он позволяет испытывать оборудование в подобных условиях.

В Китайском национальном космическом управлении (CNSA) надеются, что новый объект поможет им испытывать Земле оборудование, предназначенное для лунных миссий, в небольшом смоделированном пространстве. Например, исследователи протестируют возможность использования оборудования для 3D-печати в условиях низкой гравитации, чтобы проверить, можно ли использовать эту технологию для строительства лунной среды обитания и другого оборудования.

Большинство последних разработок по моделированию гравитации были сделаны для будущих вращающихся космических сред обитания, например, предложение по созданию "мегаспутникового поселения" на орбите Цереры исследователями из Финского метеорологического института и космического отеля Orbital Assembly. Вместо использования магнитов, оба этих проекта будут плавно вращаться, чтобы имитировать гравитацию в открытом космосе.

Китайское космическое агентство недавно первым обнаружило воду на поверхности Луны с помощью своего лунного зонда "Чанъэ-5". Быстро развивающаяся космическая программа также стремится достичь Марса раньше NASA и SpaceX, отправив миссию с экипажем на красную планету к 2033 году.

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Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3162972/china-has-built-artificial-moon-simulates-low-gravity-conditions

#spacex #nasa #чанъэ-5 #cnsa
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