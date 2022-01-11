Проект направлен на разработку роботизированной руки, которая сможет безопасно кормить людей. В ближайшем будущем роботы могут стать важнейшими помощниками по уходу за больными.

Поскольку в будущем роботы могут стать важнейшими помощниками, постоянно разрабатываются новые технологии, которые помогут улучшить качество жизни стареющего населения планеты и людей с ограниченными физическими возможностями. Один из примеров - учёный Корнельского университета Тапомаюх Бхаттачарджи, который разрабатывает роботизированную руку, помогающую кормить людей с травмами позвоночника, говорится в заявлении для прессы.

Исследователь Раджат Кумар Дженамани, сотрудник лаборатории EmPRISE Тапомаюха Бхаттачарджи, собирается взять кусочек банана у прототипа робота-помощника. Ryan Young/Cornell University

Робот как продолжение тела

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Бхаттачарджи, доцент кафедры информатики в Корнеллском университете, считает, что у роботов есть потенциал для совершенствования ухода за больными, и что прием пищи - одна из ключевых областей, в которых роботизированная рука может помочь.

Недавно он получил четырехлетний грант в размере 1,5 миллиона долларов от Национального научного фонда в рамках Национальной инициативы по робототехнике, который должен помочь ему и его лаборатории EmPRISE разработать робототехнические решения по уходу за людьми с ограниченными возможностями.

"Прием пищи - один из самых основных видов деятельности человека", - сказал Бхаттачарджи. "Представьте себе, что вы просите кого-то кормить вас по несколько раз в день в течение всей жизни. Это полностью лишает вас чувства независимости".

"И если мы сможем решить эту проблему питания, - продолжил он, - если человек сможет воспринимать этого робота как продолжение собственного тела, то он будет чувствовать себя гораздо более самостоятельным. Вот почему я так увлечен решением этой проблемы".

Тапомаюх Бхаттачарджи получил грант Национального научного фонда (NSF) в рамках Национальной инициативы по робототехнике (NBI) на совместный проект, целью которого является ответ на вопрос: Как людям с ограниченной мобильностью улучшить контроль и независимость над окружающей средой и прежде всего над тем, как они питаются или, что еще лучше, как они могут питаться сами с помощью роботов. Caregiving Robots at Cornell



Роботизированные руки, адаптирующиеся к потребностям человека

В своей заявке на грант Бхаттачарджи признал, что "несмотря на большие успехи", достигнутые в последние годы, "роботы еще далеко не готовы к использованию в реальной домашней обстановке в качестве решений для долгосрочного ухода". Недавно компания Toyota представила прототип робота, который крепится к потолку и может выполнять работу по дому для пожилых людей. Однако до его запуска в производство еще далеко.

Тем не менее, Бхаттачарджи и его команда работают над созданием алгоритмов машинного обучения, которые помогут роботам безопасно кормить людей, особенно в тех случаях, когда они не могут двигаться, чтобы взять еду из рук робота. Со временем эти алгоритмы должны помочь роботизированному манипулятору узнать предпочтения пользователя, что позволит машине качественнее выполнять свою работу.

"Если мы действительно хотим создать решение для долгосрочного ухода за больными, оно должно быть индивидуальным для пользователя", - сказал Бхаттачарджи, - "И точно так же, как пациенту и сиделке нужно время, чтобы привыкнуть, друг к другу, так же будет и с пациентом и роботом".

Работа Бхаттачарджи и других ученых может идти рука об руку с новыми разработками в области мягкой робототехники, которые позволят манипуляторам брать чувствительные объекты. Например, в 2019 году ученые из Гарвардского университета разработали роботизированную руку настолько мягкую, что она способна удерживать медузу под водой, не причиняя ей никакого вреда.

Для изучения медуз и других хрупких морских обитателей, не причиняя им вреда, исследователи из Института Wyss и Колледжа Баруха разработали ультрамягкий захват, позволяющий аккуратно захватывать медуз и отпускать их без вреда.



Все эти исследования играют крайне важную роль. По данным ВОЗ, в период с 2015 по 2050 год доля населения Земли старше 60 лет, как ожидается, увеличится почти вдвое - с 12 до 22 процентов. Старение населения мира означает, что индустрия ухода за больными будет все больше нуждаться в новых решениях, чтобы помочь тем, кто больше всего в этом нуждается.

Источник: Корнеллский университет CША

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