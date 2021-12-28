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Парализованный австралиец опубликовал свой первый твит силой мысли
Благодаря имплантированному в мозг нейропротезу 62-летний австралиец с боковым амиотрофическим склерозом может пользоваться онлайн-банкингом, совершать покупки, а теперь еще и общаться с миром через Twitter
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62-летний австралиец, которому был поставлен диагноз "боковой амиотрофический склероз" (БАС), стал первым человеком, отправившим сообщение в социальных сетях с помощью интерфейса мозг-компьютер, сообщает RT.

Иллюстрация интерфейс мозг-машина. Go-un Lee/ iStock

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Нейрокомпьютерный интерфейс (Brain–computer interface - BCI) - это новый этап в эволюции технологий.  И если Илон Маск в следующем году намерен применить технологию Neuralink  для совершенствования возможностей человека, то американская компания Synchron, благодаря которой австралиец Филипп О'Киф опубликовал свой первый твит,  планирует разработать протез для устранения последствий паралича и лечения таких неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона  говорится в пресс-релизе компании.

Нейрокомпьютерный интерфейс компании Synchron работает через мозговой имплантат Stentrode,  для установки которого не требуется операция на головном мозге. Учёные компании использовали метод, которые обычно применяется при лечении инсульта, имплантировав Stentrode через яремную вену.

О'Киф, который в результате прогрессирующего заболевания потерял возможность самостоятельно передвигаться, получил имплантат в апреле 2020 года и с его помощью общается по электронной почте со своей семьей и коллегами по бизнесу.

Рассказывая о своих впечатлениях, О'Киф сравнил использование интерфейса с ездой на велосипеде, которое требует определенной практики, но когда к нему привыкаешь, становится вполне комфортно. "Теперь мне достаточно подумать, на какие клавиши нужно нажать на компьютере, чтобы отправить электронную почту, пользоваться банковскими услугами, совершать покупки, а теперь еще и общаться со всем миром через Twitter", - цитирует О'Киф пресс-служба компании.

Нет необходимости в нажатиях клавиш или голосовых командах.
Я создал этот твит, просто подумав о нем.

В своем заявлении генеральный директор Synchron Томаса Оксли сказал, что "этот твит стал важным этапом для области нейропротезирования, подчеркнув важность общения, надежды и свободы, которые технология предлагает людям, чья функциональные возможности были утрачены из-за таких заболеваний, как паралич". В следующем году компания планирует начать в США первую фазу клинических исследований инновационного нейропротеза.

Источник: https://www.rt.com/news/544428-tweet-thought-brain-implant/

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Буквально на прошлой неделе команда Сиднейского технологического университета представила инновационный биосенсор разработанный на основе графена который способен фиксировать электрические сигналы, передаваемые головным мозгом. Созданные на базе новой технологий сенсоры могут найти применение в медицинской или оборонной промышленности.

#биосенсор #нейропротез
6
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