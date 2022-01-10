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Ученые Кипра обнаружили Deltacron - новый гибридный штамм COVID-19
Исследователи из университета Кипра выявила новый вариант COVID-19. Штамм Deltacron имеет признаки как варианта Delta, так и варианта Omicron.
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Исследовательская группа из Университета Кипра выявила новый вариант COVID-19 при исследовании 25 случаев, когда вирус имел сигнатуры как варианта Delta, так и варианта Omicron, сообщает агентство Bloomberg.

Новый вариант был обнаружен у 25 пациентов.На фото зеленые и синие клетки коронавируса под увеличением переплетаются со структурой клеток ДНК Matejmo/ iStock

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Страны по всему миру борются с инфекцией, вызванной вариантом Omicron. Вчера по всему миру было зарегистрировано около двух миллионов новых случаев заболевания, отмечает Bloomberg. На прошлой неделе СМИ сообщали о новом варианте, получившем название IHU, который был обнаружен у пациентов во Франции. Хотя в нем было обнаружено огромное количество мутаций, он вряд ли распространится по всему миру, говорили эксперты. Но новость о варианте, содержащем признаки Delta и Omicron, которые, как известно, являются высокотрансмиссивными вариантами, заставит многих людей забеспокоиться.

Открытие было сделано после того, как исследовательская группа под руководством Леондиоса Кострикиса, профессора биологических наук Университета Кипра и руководителя Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии, обнаружила комбинированный вариант у 25 пациентов.

В интервью местному телеканалу Кострикис пояснил, что найденный ими вариант чаще встречался у людей, госпитализированных c COVID-19. В настоящее время результаты исследования отправлены в GISAID, базу геномных данных вируса гриппа, а теперь и коронавирусов.

Однако Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа, отверг эту находку как следствие контаминации или коинфицирования вариантами Delta и Omicron у пациентов.

В заявлении, направленном по электронной почте в Bloomberg, Кострикис опроверг это утверждение и сказал, что их находка не была ошибкой. В его заявлении также утверждается, что секвенирование образцов проводилось отдельно и в разных странах. Образец, представленный в GISAID из Израиля, также имел признаки принадлежности к дельтакрону. Кострикис ранее заявлял, что не ожидает победы дельтакрона над омикроном.

Ник Ломан, профессор микробной геномики из Бирмингемского университета в Великобритании, сказал Bloomberg, что рекомбинантная форма варианта не будет полной неожиданностью, поскольку в настоящее время в популяции циркулирует множество вариантов.

В прошлом году источники сообщали, что 90-летняя женщина заразилась одновременно альфа- и бета-вариантами коронавируса. Также были зарегистрированы случаи совместного заражения гриппом и коронавирусом, хотя они не являются вариантами одного и того же инфекционного агента.

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Недавно учёным удалось  разгадать причину длительного течения COVID-19. Как показали новые исследования, причина посткоивдного синдрома кроется в образовании стойких микротромбов. Такие микротромбы  содержат большое количество воспалительных белков, которые не только не дают разрушится самим микросгусткам, но и вызывают длительное течение заболевания, лишая клетки драгоценного кислорода, необходимого для поддержания нормальных функций организма человека.

#covid-19 #deltacron
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