В поисках оптимального решения проблемы проколов компания Hankook продемонстрировала на выставке CES 2022 последнюю версию своей безвоздушной шины i-Flex, которая была установлена на концептуальный автомобиль L7 компании Hyundai.

Каждый, кому приходилось менять шину на обочине оживленной дороги, возможно, в знойную жару или под проливным дождем, мечтает о том дне, когда спущенные шины останутся в прошлом. Компания Hankook уже более десяти лет работает над тем, чтобы сделать такое будущее реальностью, и использовала выставку CES 2022 для демонстрации последней версии своей безвоздушной концептуальной шины i-Flex.

Компания Hankook показала на выставке CES 2022 последнюю версию своей безвоздушной шины i-Flex. Hankook реклама

Для демонстрации новой шины на CES компания Hankook объединилась с компанией Hyundai, установив их на четыре мощных модуля Plug & Drive (PnD) L7 нового концепта микромобиля с возможностью неограниченного поворота колес, что позволяет ему мгновенно менять направление движения даже в ограниченном пространстве. То есть шина пока не предназначена для обычных легковых автомобилей, а разработана в более компактном 10-дюймовом формате, специально для таких устройств.

При диаметре 400 мм (15,7 дюйма) и ширине 105 мм (4,1 дюйма) концептуальная непневматическая шина (NPT) была разработана на основе биомиметических исследований и испытаний для максимального поглощения ударов и несущей способности. Результатом стала многослойная конструкция спиц, созданная по подобию клеточной структуры живых организмов. Такая конструкция обеспечивает поддержку в трех измерениях для более полного поглощения ударов, а гексагональные и тетрагональные клеточные структуры различной жесткости обеспечивают устойчивость при высоких нагрузках.

Безвоздушная шина i-Flex от Hankook дополнила концептуальный автомобиль L7 компании Hyundai на выставке CES 2022. Hyundai

Протектор также учитывает способность L7 поворачивать на месте и свободно менять направления движения. Для повышения безопасности движения протектор имеет с-образный вогнутый профиль, обеспечивающий максимальный контакт поверхности с дорогой. Узор протектора повторяет сотовую конструкцию корпуса шины.

Hankook утверждает, что безвоздушные шины идеально подходят для автономных автомобилей, таких как концепт L7 от Hyundai. Hankook

Помимо того, что проколы и связанные с ними аварийные ситуации уйдут в прошлое, Hankook обращает внимание на то, что безвоздушные шины будут неприхотливы в обслуживании. Вам больше не придется следить за давлением воздуха в шинах и подкачивать их, что делает их идеальными для автономных транспортных средств.

К сожалению, компания Hankook не назвала сроки, когда можно будет сесть за руль автомобиля на безвоздушных шинах, заявив, что она "продолжает исследования и разработки для дальнейшего совершенствования".

Впрочем, в последнее время, безвоздушные шины уже не кажутся какой-то диковинкой, благодаря таким компаниям как Michelin, Goodyear, и американскому стартапу Global Air Cylinder Wheels .

Источники: Hankook, Hyundai

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

А буквально перед самым Новым годом японская компания Asa Coast Railway представила первый в мире концепт гибрида автобуса и поезда. Автобус железных дорог способен разместить до 21 пассажира и развить скорость до 60 километров в час (37 миль в час) на железной дороге и 100 километров в час на шоссе