Автобус железных дорог может вмещать до 21 пассажира и развивать скорость до 60 км/ч (37 миль/ч) на железной дороге и 100 км/ч на шоссе

Вот если бы можно было объединить автобус с поездом. Куда бы вы могли поехать!.. В субботу в японском городе Кайё в префектуре Токусима было представлено первое в мире транспортное средство с двумя режимами движения, сообщает Japan Times. Кроме привлечения туристов, этот автомобиль поможет переправлять часть населения в труднодоступные районы.

Новое транспортное средство сможет добраться до самых отдаленных районов, где оно больше всего необходимо реклама

Этот проект долго разрабатывался. "Потребовалось около 10 лет, чтобы запустить службу DMV. Я полон эмоций", - поделился мэр Кайё Шигеки Миура, являющийся также президентом Asa Coast Railway, компании, ответственной за разработку автомобиля DMV.

Как работает новый автомобиль? На дороге оно работает на классических шинах, но для передвижения по железной дороге используются металлические диски. Они опускаются из под платформы автомобиля, когда нужно выехать на железнодорожные пути. Вся трансформация из автомобиля в поезд длится около 15 секунд.

Автобус-поезд вмещает до 21 пассажира и развивает скорость до 60 километров в час (37 миль в час) по железной дороге и до 100 километров в час по дорогам. Он приводится в движение дизельным двигателем.

"Это транспортное средство (DMV) способно обслужить местных жителей как автобус, а также перевозить их по железной дороге", - сказал агентству Рейтер руководитель компании Asa Coast Railway Шигеки Миура. " В особенности в сельской местности с пожилым населением, мы рассчитываем, что он станет весьма неплохим средством общественного транспорта".

Автобус железных дорог. Когда двухрежимный автобус подъезжает к станции, резиновые колёса поднимаются, а металлические опускаются на рельсы.



Это средство передвижения служит прекрасным примером того, каким может быть будущее железнодорожного транспорта, и, если модель окажется удачной, она может вскоре появиться и в других частях мира.

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Источник: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/bus-or-train-worlds-first-dual-mode-vehicle-begin-operating-japan-2021-12-24/