К сожалению, массовые беспорядки политического характера стали частью нашей жизни, будь то захват Капитолия в январе прошлого года или текущие события в Казахстане. В связи с этим возникает вопрос, можно ли что-то предпринять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. В качестве одного из способов решения этой задачи рассматривается прогнозирование событий до того, как они произойдут, подобно тому, как можно предсказывать погодные условия.
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Как сообщает издание The Washington Post, учёные, занимающиеся анализом данных, уверены, что им удастся решить эту проблему. "Сейчас у нас есть достаточно информации и возможностей, чтобы идти совершенно другим путем, чем раньше ", - говорит Клейтон Бесоу, руководитель программы машинного обучения CoupCast , разработанной в Университете Центральной Флориды, которая помогает предсказывать государственные перевороты в различных странах.
Подобное прогнозирование существует уже давно, но в основном оно ориентировано на страны, где политические беспорядки происходят гораздо чаще. В настоящее время власти США планируют переориентировать алгоритмы предсказаний на другие страны, чтобы помочь (а США всем помогают, кого не спроси) предотвратить события, подобные произошедшим 6 января прошлого года в Вашингтоне. И на сегодняшний день компании, работающие в этой направлении, добились немалых успехов.
Так, например некоммерческая организация Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), занимающаяся подобными разработками, по данным газеты Washington Post, еще в октябре 2020 года предупредила о потенциальном риске нападения на федеральное здание в Вашингтоне.
"Люди будут видеть угрозы, подобно атмосферным фронтам, возможно, не так общедоступно, но с таким же результатом. Это очень полезно для внутреннего использования", - сказал Филипп Шродт, один из родоначальников прогнозирования конфликтов.
В настоящее время Пентагон, ЦРУ и Государственный департамент США уже начали использовать искусственный интеллект для отслеживания беспорядков за рубежом, но Министерство внутренней безопасности и ФБР пока не готовы к этому. Впрочем, сторонники новой технологии утверждают, что этим организациям следует пересмотреть свои взгляды.
"Это не совершенная технология, и возможно очень затратная", - сказал Шелдон Химельфарб, руководитель лаборатории PeaceTech. (Организация занимается вопросами предотвращения насильственных конфликтов, используя искусственный интеллект, данные Big Tech и СМИ для расширения миротворческой деятельности.) "Но существует огромный нереализованный потенциал использования данных для раннего предупреждения и практических действий. Я не думаю, что подобные инструменты сегодня являются чем-то необычным ", заявил он.