Пентагон, ЦРУ и Государственный департамент США уже используют эту технологию.Но не является ли она слишком экспансивной и слишком "молодой" для массового использования?

К сожалению, массовые беспорядки политического характера стали частью нашей жизни, будь то захват Капитолия в январе прошлого года или текущие события в Казахстане. В связи с этим возникает вопрос, можно ли что-то предпринять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. В качестве одного из способов решения этой задачи рассматривается прогнозирование событий до того, как они произойдут, подобно тому, как можно предсказывать погодные условия.

Сторонники президента Дональда Трампа взбираются на западную стену Капитолия США 6 января 2021 года. Искусственный интеллект уже используется для того, чтобы попытаться предсказать подобные события в будущем, но результаты могут оказаться довольно неожиданными. ( Jose Luis Magana/AP ) реклама

Как сообщает издание The Washington Post, учёные, занимающиеся анализом данных, уверены, что им удастся решить эту проблему. "Сейчас у нас есть достаточно информации и возможностей, чтобы идти совершенно другим путем, чем раньше ", - говорит Клейтон Бесоу, руководитель программы машинного обучения CoupCast , разработанной в Университете Центральной Флориды, которая помогает предсказывать государственные перевороты в различных странах.

Подобное прогнозирование существует уже давно, но в основном оно ориентировано на страны, где политические беспорядки происходят гораздо чаще. В настоящее время власти США планируют переориентировать алгоритмы предсказаний на другие страны, чтобы помочь (а США всем помогают, кого не спроси) предотвратить события, подобные произошедшим 6 января прошлого года в Вашингтоне. И на сегодняшний день компании, работающие в этой направлении, добились немалых успехов.

Государственный переворот в Турции (1980). tunart/iStock

Так, например некоммерческая организация Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), занимающаяся подобными разработками, по данным газеты Washington Post, еще в октябре 2020 года предупредила о потенциальном риске нападения на федеральное здание в Вашингтоне.

"Люди будут видеть угрозы, подобно атмосферным фронтам, возможно, не так общедоступно, но с таким же результатом. Это очень полезно для внутреннего использования", - сказал Филипп Шродт, один из родоначальников прогнозирования конфликтов.

В настоящее время Пентагон, ЦРУ и Государственный департамент США уже начали использовать искусственный интеллект для отслеживания беспорядков за рубежом, но Министерство внутренней безопасности и ФБР пока не готовы к этому. Впрочем, сторонники новой технологии утверждают, что этим организациям следует пересмотреть свои взгляды.

анонсы и реклама -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

"Это не совершенная технология, и возможно очень затратная", - сказал Шелдон Химельфарб, руководитель лаборатории PeaceTech. (Организация занимается вопросами предотвращения насильственных конфликтов, используя искусственный интеллект, данные Big Tech и СМИ для расширения миротворческой деятельности.) "Но существует огромный нереализованный потенциал использования данных для раннего предупреждения и практических действий. Я не думаю, что подобные инструменты сегодня являются чем-то необычным ", заявил он.