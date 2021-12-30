История миллиардера с этими землями вызывает много споров. Ранее медиамагнат неоднократно судился с жителями Гавайских островов.

Сооснователь Meta Platforms (ранее известной как Facebook) Марк Цукерберг приобрел почти 45 гектаров земли за внушительную сумму в $ 17 млн, для расширения своего скандального поместья площадью площадью более 600 гектар на гавайском острове Кауаи, сообщает The Guardian. Эти земли включают в себя водохранилище Ка Локо - водоем, плотина которого прорвалась в 2006 году, сбросив 1,5 млн. кубометров воды и унеся жизни семи человек.

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Водохранилище считается объектом повышенной опасности, поэтому Цукерберг и его супруга намерены выполнить все необходимые юридические требования для его реконструкции. Представитель семейной пары Бен Лаболт сообщил Business Insider, что "Марк и Присцилла по-прежнему живут в своем доме на ранчо Ко'олау", и что они "тесно сотрудничают с рядом общественных организаций, управляя действующим ранчо, способствуя сохранению окружающей среды, развивая устойчивое сельское хозяйство и охраняя дикую природу, и надеются расширить свои усилия за счет дополнительного участка".

В 2016 году Цукерберг построил вокруг своей собственности каменную стену высотой около двух метров, которая препятствовала свободному доступу к пляжу Пилаа. Очевидно, что это не вызвало одобрения у соседей.

Пляж Пилаа (в центре, на фото в 2017 году) располагается под вершинами холмов и гор, находящихся в собственности генерального директора Facebook-Meta Марка Цукерберга, на северном побережье острова Кауаи на Гавайях. Photograph: Ron Kosen/AP

Задний ход

В 2017 году миллиардер подал судебные иски против сотен местных жителей Гавайев, в соответствии с которыми землевладельцев могли заставить продать с аукциона их собственность и заставить оплатить судебные издержки истца. В конце концов Цукерберг отказался от иска, заявив, что он и его жена хотят «исправить это, поговорить с сообществом и найти лучший подход». В результате переговоров участки земли были проданы на аукционе.

"Это лицо неоколониализма", - сказал в то время The Guardian Капуа Спроат, профессор права из Гавайского университета. "Даже если принудительная продажа не может физически перемещать людей, это последний гвоздь в гроб отлучения нас от земли. Для нас, коренных гавайцев, земля - это предки. Это бабушка и дедушка... Вы же не продаете свою бабушку".

В прошлом месяце технологический миллиардер потерял более 6 миллиардов долларов всего за несколько часов после того, как рухнули все сайты его технологической империи (включая Facebook, Instagram и WhatsApp).

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Источник: https://www.theguardian.com/technology/2021/dec/28/mark-zuckerberg-110-acres-hawaii