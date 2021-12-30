Благодаря удачному стечению обстоятельств во время корректировок курса телескопа удалось сэкономить значительное количество топлива. В NASA считают, что теперь у JWST достаточно энергии, чтобы оставаться в эксплуатации еще десять лет сверх запланированного ранее срока.

Космический телескоп Джеймс Уэбб (JWST) еще не успел развернуться после запуска 25 декабря, а в NASA уже заявили, что его миссия может быть продлена более чем на 10 лет благодаря избытку топлива для его бортовых двигателей.

Artist's concept of the James Webb Space Telescope. NASA



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После затянувшегося запуска флагманский космический телескоп NASA сейчас находится в месячном путешествии ко второй точке Лагранжа (L2), где гравитационные силы Земли и Солнца компенсируют друг друга, позволяя космическому аппарату весом 13 584 фунта (6 161,4 кг) выйти на орбиту в космическом пространстве на расстоянии около миллиона миль (1,5 млн. км) от Земли.

Во время этого пролета JWST должен был выполнить несколько корректировок курса с помощью своих основных двигательных установок. Первая операция была выполнена 25 декабря в 7:50 вечера по восточному времени и длилась около 65 минут. Вторая - 27 декабря в 7:20 вечера по восточному времени в течение 9 минут и 27 секунд.

Ракета Ariane 5 компании Arianespace стартует с космическим телескопом NASA имени Джеймса Уэбба на борту в субботу, 25 декабря 2021 года, со стартовой площадки ELA-3 европейского космодрома в Гвианском космическом центре в Куру, Французская Гвиана. Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST или Webb) - это большой инфракрасный телескоп с главным зеркалом диаметром 21,3 фута (6,5 метра). Обсерватория будет изучать все этапы космической истории - от нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик в ранней Вселенной. Фото Credit: (NASA/Bill Ingalls)



Поскольку навигация космического аппарата - это вопрос комбинирования коррекции курса с серией постоянно уточняющихся расчетов его траектории, команда Уэбба в NASA проанализировала начальную траекторию JWST после его запуска на ракете Ariane 5 из Центра космических исследований ЕКА во Французской Гвиане. Они обнаружили, что Ariane 5 справилась со своей задачей лучше, чем ожидалось, а для коррекции курса потребовалось меньше топлива, чем предполагалось изначально.

В результате в главных и малых маневровых двигателях космического корабля остался значительный запас

горючего состоящий из 159 литров гидразинового топлива и 79,5 литров - тетраоксид диазота. Ракетное топливо является самым большим фактором, ограничивающим срок службы космического аппарата. Поскольку оно необходимо для поддержания станции и управления позиционированием, то чем его будет больше, тем дольше продлится миссия.

Последнее изображение космического телескопа Джеймса Уэбба после его отделения от ракеты-носителя. (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США)



В случае с JWST первоначальный план миссии был рассчитан минимум на пять и максимум на десять лет. Теперь же NASA утверждает, что у космического телескопа достаточно топлива, чтобы оставаться в эксплуатации десять лет сверх срока, при условии, что больше ничего не выйдет из строя.

Пока JWST летит к точке L2, управление полетом выполняет сложную задачу по развертыванию гигантского телескопа, который при запуске находился в сложенном состоянии. На данный момент развернуты солнечные панели, антенный блок и панели с солнцезащитным кожухом, а также выставлена башня развертываемого блока, что позволяет отделить телескоп от космического корабля для лучшей теплоизоляции. Затем будет развернут экран и гигантское первичное зеркало телескопа. Полное развертывание всех узлов займет не более 24 дней с момента запуска.

Источник: https://blogs.nasa.gov/webb/2021/12/29/nasa-says-webbs-excess-fuel-likely-to-extend-its-lifetime-expectations/

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А в августе 2022 года NASA планирует запустить в космос миссию Psyche. Космический аппарат отправится к главному поясу астероидов (область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера) чтобы исследовать богатый металлами и минералами одноименный астероид (16) Psyche. Учёные считают что по самым скромным оценкам ближайший к нам астероид может содержать железа, никеля и кобальта на сумму около 11,64 триллиона долларов, что больше чем во всех мировых запасах на Земле.