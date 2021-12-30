Возможно, человечество планирует основать колонию на Марсе, а возможно отправиться ещё дальше, но Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хочет знать, справятся ли люди с психологической нагрузкой, если мы встретим там инопланетную жизнь. Чтобы обсудить последствия такой встречи, агентство организовало программу сроком на один год, в которой примут участие 24 теолога, сообщает издание Futurism.
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Наша собственная Солнечная система может показаться лишенной жизни, но, учитывая миллиарды галактик во Вселенной, существует большая вероятность того, что на планетах, вращающихся вокруг миллиардов звезд в этих галактиках, тоже есть жизнь. Космические агентства стремятся выяснить, на каких из этих планет действительно есть жизнь, и недавно запущенный космический телескоп Джеймса Уэбба, вероятно, также даст некоторые подсказки.
Когда это произойдет, перед нами встанут два основных вопроса. Во-первых, как нам связаться с этими формами жизни? И второй: как донести до миллиардов землян, что мы не одиноки? Программа NASA была направлена на то, чтобы понять, как такая новость может повлиять на религиозные убеждения человека и как на нее отреагируют различные религиозные общины.
Годовая программа под названием "Социальные последствия астробиологии" проводилась в Центре теологических исследований (CTI) Принстонского университета, штат Нью-Джерси, и задавалась вопросом, придется ли религиям также изменить свои доктрины.
По мнению богословов, религиозные учения вполне допускают мысль о том, что жизнь может существовать в других уголках Вселенной, причём вполне успешно. В частности, британский священник, который также является теологом в Кембриджском университете, преподобный доктор Эндрю Дэвисон пошел ещё дальше и недавно опубликовал книгу на эту тему под названием "Астробиология и христианская доктрина". Выводы Дэвисона показывают, что нерелигиозное сообщество переоценило проблемы религиозных людей.
Хотя это интересное открытие, которое, возможно, проложит путь к более глубокому изучению религиозных доктрин, оно также является сигналом о том, насколько близка, по мнению NASA, реальная возможность найти инопланетную жизнь. Возможно, мы не сразу сможем вступить с ними в контакт, но, по крайней мере, у нас будет ответ на самый главный вопрос: одиноки ли мы?
Источник: https://futurism.com/the-byte/nasa-priests-aliens