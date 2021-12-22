Многие ученые рассматривают колонизацию Венеры как жизнеспособную альтернативу освоения Марса. А инженеры из WVU создают программное обеспечение для исследования Венеры с помощью надувных аэроботов.

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Легкие, как воздух, космические аппараты могут в недалёком будущем помочь в исследовании облачного пояса Венеры и возможно обнаружить признаки древней жизни на планете.

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Проект Venus Atmospheric Maneuverability Platform (VAMP), предложенный в 2014 году компанией Northrop Grumman, предполагает запуск из космоса надувных летательных аппаратов с экипажем, чтобы исследовать верхние слои атмосферы Венеры.

Воздушный аппарат Venus Atmospheric Maneuverable Platform (VAMP). Инженеры из WVU создают программное обеспечение для исследования Венеры с помощью надувных аэроботов

Сегодня в пресс-релизе Университета Западной Вирджинии появилась информация о том, что инженеры разрабатывают программное обеспечение, которое позволит подобным космическим аппаратам автономно перемещаться по атмосфере Венеры.

Можем ли мы послать людей на Венеру?

В заявлении говорится, что главная цель нового проекта - "предложить программное решение, которое позволит гибридным аэроботам исследовать атмосферу Венеры". Как утверждают разработчики, их "программное обеспечение будет оптимизировать траектории полета с учетом сильных ветров и интенсивности солнечного света, что позволит планировать полёты аппаратов на максимально длительные периоды времени".

Согласно первоначальному замыслу компании Northrop Grumman, самонадувающийся аппарат должен быть достаточно легким, чтобы перемещаться минимальными затратами энергии, и в то же время достаточно устойчивым, чтобы преодолевать сильные атмосферные потоки Венеры. Днем он будет получать энергию от Солнца, а ночью - планировать, почти не потребляя энергии. Среди других недавних предложений - концепция NASA High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC), которая предусматривает отправку экипажей для исследования облаков Венеры с помощью больших дирижаблей, работающих на солнечной энергии.

Как отмечал журнал The Verge в 2015 году, многие ученые рассматривают колонизацию Венеры как жизнеспособную альтернативу освоения Марса. Большую часть года ее орбитальный период проходит ближе к Земле. Хотя раскаленная поверхность планеты (450°C) непригодна для жизни, на высоте около 50 км существует пояс, давление в котором немногим больше одной земной атмосферы, а температура не превышает 30°С. Таким образом парящие в облаках Венеры колонии будут практически находится в климатических условиях близких к земным. Корабль VAMP компании Northrop Grumman может быть использован для развертывания подобной среды обитания.





Венера когда-то была пригодной для жизни планетой, похожей на Землю

Если космический аппарат VAMP когда-нибудь отправится к Венере, он соберет информацию и предоставит ценные сведения для последующих исследовательских миссий. Как отмечают учёные из Университета Западной Вирджинии, последние исследования показывают, что Венера прошла через процесс изменения климата, который превратил ее поверхность из планеты, похожей на Землю, в необитаемый ад. Таким образом, любая информация, собранная будущими миссиями, может дать ценное представление о истории климата на Земле.

Между тем, в 2020 году было проведено исследование, которое показало, что в облаках Венеры может существовать инопланетная жизнь из-за наличия в них "биосигнатуры" под названием фосфин. Таким образом, благодаря ученым из Университета Западной Вирджинии и компании Northrop Grumman, мы можем вскоре увидеть флот автономных летательных аппаратов, раскрывающих тайны, скрывающиеся в облаках Венеры. Правда, сначала им придется разработать программное обеспечение, которое будет учитывать особенности верхних слоев атмосферы планеты..

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Источник: https://wvutoday.wvu.edu