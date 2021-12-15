Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe стал первым космическим аппаратом, который "коснулся" Солнца! В техническом плане он движется через корону звезды.

Впервые космический аппарат "коснулся Солнца", сообщается в пресс-релизе NASA. Спустя три с лишним года после запуска солнечный зонд Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы нашей звезды, проводя измерения и передавая на Землю данные о солнечной короне, магнитном поле и динамике солнечных энергетических частиц. Зонд размером с небольшой автомобиль должен совершить 21 пролет через солнечную корону в течение семи лет.

Изображение зонда NASA Parker Solar Probe, пробивающегося сквозь солнечную корону. NASA реклама

Революционный пролет NASA продолжался несколько часов

Неоднородная поверхность короны заставила зонд несколько раз в течение нескольких часов входить и выходить из внешней атмосферы Солнца, сообщили в NASA. В какой-то момент Parker залетел достаточно глубоко в атмосферу, где столкнулся с большими структурами, называемыми "поясом корональных стримеров" или псевдостримерами, которые видны с Земли во время солнечных затмений. Находясь в центре этих потоков, спутник обнаружил относительное затишье. Поток ионизированных частиц или солнечный ветер в этих зонах был не таким интенсивным. В NASA описали это событие, как "полёт в глаз бури".

Результаты эксперимента были описаны в статье, опубликованной сегодня в журнале Physical Review Letters. Ведущий автор Джастин Каспер сказал, что команда миссии "полностью ожидала, что рано или поздно мы столкнемся с короной хотя бы на короткое время", и что "очень интересно, что мы уже достигли ее".

Солнечный зонд NASA Parker впервые коснулся Солнца



В процессе пролета зонд подвергся воздействию температуры в 2 500°F (1 377°C). Тепловой экран, защищавший космический аппарат и научную аппаратуру, имеет толщину 4,5 дюйма (11,43 см) и изготовлен из углеродно-композитного материала. Что удивительно, температура короны выше, чем на поверхности Солнца. Ученые утверждают, что в самой горячей точке атмосфера может достигать температуры до 1,8 млн °F (1 млн °C). Поверхность звезды гораздо холоднее средняя температура составляет примерно 10 340 °F (5 727 °C).

Солнечный спутник Parker Solar Probe был запущен с мыса Канаверал 12 августа 2018 года на борту тяжелой ракеты Delta IV Heavy. Двигаясь по орбите вокруг Солнца, он использует гравитационное притяжение Венеры все, более приближаясь к звезде. В конце концов, спутник приблизится к поверхности Солнца на расстояние 6,9 миллионов километров и достигнет при этом скорости более 690 000 км/ч. Будущие пролеты будут длиться несколько дольше, поскольку корона звезды растет в течение обычного 11-летнего цикла солнечной активности.

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Источник: https://www.nasa.gov