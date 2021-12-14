Ученые обнаружили новый метод лечения, способный обратить вспять устойчивость к антибиотикам у бактерий, вызывающих такие заболевания, как сепсис, пневмония и инфекции мочевыводящих путей.

Современная медицина ведет гонку вооружений против устойчивых к антибиотикам "супербактерий". Новое лечение может снова дать нам преимущество, уничтожив ферменты, которые бактерии используют для защиты от лекарств.

Новое лекарство поможет старым препаратам снова стать эффективными, отвлекая на себя "атаки" супербактерий. Jezper/Depositphotos реклама

Эволюция - замечательный процесс, до тех пор, пока это не касается микробов.

Бактерии чрезвычайно быстро эволюционируют, поэтому, когда антибиотики воздействуют на них, уцелевшие микроорганизмы передают свои гены устойчивости другим популяциям, до тех пор, пока препараты не станут бесполезными. Тогда ученые начинают разрабатывать новые антибиотики, к которым бактерии также со временем становятся устойчивыми, и всё идёт по кругу.

И в долгосрочной перспективе, похоже, мы проигрываем “гонку вооружений”. Темпы разработки новых антибиотиков замедляются, и уже существуют бактерии, устойчивые практически ко всем, видам препаратов. Необходимо найти другие способы подавления бактерий, чтобы повысить эффективность использования существующих лекарств, и именно в этом заключалась цель нового исследования, проведенного учеными из Оксфордского института антимикробных исследований.

Основная задача исследования - повысить эффективность карбапенемных антибиотиков, которые часто считаются "последней линией обороны" при лечении инфекций, устойчивых к другим препаратам.

Отдельные виды бактерий уже преодолели этот барьер, вырабатывая ферменты, называемые металло-бета-лактамазами (МБЛ), которые сводят действие лекарства к нулю. Поэтому исследователи задались целью найти препарат, который мог бы нейтрализовать действие этих ферментов и восстановить функцию карбапенемов.

Индолкарбоксилаты восстанавливают активность карбапенема против множества устойчивых к лекарствам грамотрицательных бактерий

Команда проанализировала сотни тысяч различных химических соединений, чтобы найти те, которые могут воздействовать на МБЛ, но при этом максимально не затрагивали белки человека. Они выделили новую группу веществ - индолкарбоксилатов, которые имитировали участки связывания карбапенемов. Таким образом, фермент МБЛ взаимодействует не с карбапенемами, а с молекулами нового вещества. В результате антибиотик уничтожает бактерии.

Усовершенствовав состав индолкарбоксилатов, команда протестировала их на мышах против штаммов кишечной палочки (Escherichia coli) устойчивых к карбапенемам. Использовали новое вещество в паре со старым антибиотиком меропенемом, ученые обнаружили, что эта комбинация в пять раз эффективнее, чем действии одного антибиотика.

Конечно, чтобы убедиться в эффективности лечения на людях, потребуются дальнейшие испытания, но достигнутые результаты исследования позволят создать новые препараты, которые помогут замедлить рост угрозы распространения супербактерий.

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