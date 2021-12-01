Испытания на людях препарата для лечения ВИЧ могут начаться уже следующим летом, утверждает британский фармацевтический гигант GlaxoSmithKline.

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Свыше 38 миллионов человек на планете живут с ВИЧ, или вирусом иммунодефицита человека, который вызывает СПИД. Однако, благодаря многочисленным открытиям, происходящим в медицине, в ближайшие годы ситуация может измениться.

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Компания GlaxoSmithKline - британский транснациональный фармацевтический гигант - планирует начать испытания лекарства от ВИЧ на людях уже следующим летом, передает агентство Bloomberg. Это судьбоносный шаг, который может избавить миллионы людей от этой страшной болезни.

Компания начнет испытания своего новейшего препарата, который позволит разбудить латентный вирус в иммунных клетках человека. Цель этой терапии – разбудить вирус, идентифицировать, атаковать и уничтожить. В прошлом году компания проводила доклинические исследования на приматах, в результате чего удалось заставить иммунные клетки научится распознавать вирус.

Конец эпидемии близок

Спустя десятилетия проблема ВИЧ больше не является смертным приговором: Лекарства помогают людям с этим заболеванием жить дольше и вести здоровый образ жизни, снижая при этом риск передачи инфекции. Однако проблема общественного неприятия ВИЧ все еще сохраняется, поэтому в то время, как активисты борются за улучшение качества просвещения по вопросам здоровья в школах, ученые тоже стремятся найти способ положить конец эпидемии.

"Если препарат сработает на людях, то вопрос будет заключаться в том, как мы избавимся от вируса после того, как мы его пробудим", - объясняет доктор Кимберли Смит, руководитель отдела исследований и разработок в подразделении GSK ViiV Healthcare, специализирующемся на ВИЧ.

"Это была длительная борьба с ВИЧ, и сейчас ситуация намного лучше, люди стали жить дольше. Но это все еще тяжелое бремя. Тем не менее, мы считаем, что излечение ВИЧ-инфекции возможно. Добьемся ли мы успеха в течение 20-30 лет? Я очень надеюсь на это".

Фармацевтический гигант уже давно занимает ведущее место в борьбе с ВИЧ. В настоящее время компания производит около половины всех препаратов для антиретровирусной терапии, и с каждым годом эти препараты становятся все более эффективными.

Cabotegravir является препаратом длительного действия, вместо ежедневных приёмов инъекции проводятся один раз в месяц или раз каждые два месяца.

Так, например, один из препаратов Cabotegravir, вместо ежедневного приема, достаточно принимать один раз в месяц, и компания намерена увеличить интервалы между приемами до шести месяцев.

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Между тем, группа исследователей в Японии разработала вакцину, которая смогла уничтожить один штамм вируса HIV у макак. Клинические испытания на людях могут начаться уже через пять лет. Кроме того, компания Moderna также недавно начала испытания на людях своей вакцины против ВИЧ на основе мРНК. В Аргентине женщина имеющая положительный статус ВИЧ-инфекции смогла самостоятельно избавиться от вируса HIV без приёма препаратов.