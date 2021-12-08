Конкурируют с дорогостоящими процессорами AMD Ryzen 5000 Zen 3 в однопотоке и догоняют 6-ядерные Zen 2 в многопотоке!

Intel существенно увеличила быстродействие производительных ядер в процессорах 12-го поколения Alder Lake, что позволяет даже бюджетным 4-ядерным и 8-поточным моделям Core i3-12100 и Core i3-12300 обгонять в однопоточных бенчмарках высокопроизводительные модели конкурента — это демонстрируют результаты производительности в CPU-Z и Cinebench R20 от китайского энтузиаста Enthusiast Citizen (кит. 热心市民描边怪).

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Что касается характеристик, максимальная частота Intel Core i3-12100 при одноядерной нагрузке 4,3 ГГц, при многоядерной — 4,1 ГГц. Для более производительной модели соответствующие частоты на 100 МГц выше. Процессоры оснащаются кэш-памятью третьего уровня объемом 12 МБ.

В CPU-Z старшая модель набрала около 703 очков в одноядерном режиме и около 3842 очков в многоядерном. В Cinebench R20 результаты в аналогичных режимах 665 и 3318 очков. Как отмечает Wccftech, модель практически догоняет 6-ядерный и 12-поточный AMD Ryzen 3600, действительно, в тестировании Guru3D эта модель AMD на базе архитектуры Zen 2 получила оценку 462 и 3575 очков. Младший процессор Intel Core i3-12100 выступил в бенчмарках хуже на 2…12%. В стресс-тесте AIDA64 FPU температура достигает 60 °C при энергопотреблении 62 Вт.

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Осталось дождаться игровых тестов и посмотреть, как 4-ядерные и 8-поточные модели будут чувствовать себя в современных проектах. Пока лишь можно предположить, что новые Intel Core i3 12-го поколения с DDR4 материнской платой и игровой видеокартой Intel Arc Alchemist начального уровня станут лучшим бюджетным выбором в ближайшее время.