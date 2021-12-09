С целью создания экологичных силовых установок для будущих самолетов компания Roll-Royce разрабатывает 2,5-мегаваттную гибридно-электрическую силовую установку, заявленную как самая мощная в своем классе. Инженеры начали испытывать ее несколько недель назад и сегодня уже отмечают важный рубеж: впервые система выдала более мегаватта мощности.
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Демонстрационная система Power Generation System 1 (PGS1) компании Rolls-Royce разработана как универсальное решение для самолетов следующего поколения, в первую очередь с учетом особенностей гибридных самолетов, но с генератором, адаптируемым для электрических моделей. PGS1 включает в себя систему терморегулирования, специальные средства управления, генератор и турбовинтовой двигатель AE2100.
В июле он был доставлен в Бристоль (Великобритания) на полностью модернизированный испытательный стенд 108, где инженеры работают над созданием генератора мощностью 2,5 мегаватта. За несколько недель, прошедших с начала испытаний, команда добилась впечатляющих успехов и теперь преодолела рубеж в один мегаватт.
"В ходе проведения испытаний мы добились впечатляющих результатов - достижение в один мегаватт является большим достижением", - говорит Адам Ньюман, главный инженер проекта. "Теперь мы хотим пойти дальше и посмотреть, чего сможем достичь в конечном итоге. Наш генератор размером с пивной бочонок уже вырабатывает достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить бесперебойным электроснабжением около 1000 домохозяйств и это действительно выход технологии на новый уровень". В перспективе, когда появятся гибридно-электрические самолёты в классе от одного мегаватта и выше, мы хотим быть максимально подготовленными, чтобы предложить готовое решение".
Буквально пару дней назад мы сообщали, что в Великобритании научно-исследовательская компания ATI разрабатывает концепт самолета, работающего на водородном топливе и имеющим такими же эксплуатационные характеристики, что и обычный пассажирский авиалайнер.