Игра Disco Elysium наконец-то будет выпущена на Nintendo Switch спустя год после того, как ее разработчик ZA/UM подтвердил, что игра появится на консоли. Версия Final Cut игры, получившей признание критиков, будет доступна в интернет-магазине Nintendo eShop 12 октября

...Стоимость цифровой копии составит 40 долларов США, и сейчас она доступна для предварительного заказа.

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Игра Disco Elysium наконец-то будет выпущена на Nintendo Switch спустя год после того, как ее разработчик ZA/UM подтвердил, что игра появится на консоли. Версия Final Cut игры, получившей признание критиков, будет доступна в интернет-магазине Nintendo eShop 12 октября, а физический релиз состоится в следующем году. ZA/UM утверждает, что версия для Switch - это не порт, а скорее " тщательная реконструкция" игры, с переработанным пользовательским интерфейсом и опциями масштабирования шрифтов.

Версия игры Final Cut впервые вышла для ПК, Stadia и PlayStation в начале этого года. Она включает в себя не только свежий игровой контент, но и полную озвучку детективной ролевой игры. Хитовая инди-развлекательная ролевая игра с открытым миром, сюжет которой завязан на диалоге и вашем выборе, имеет свою игровую механику. В игре вам предстоит взять на себя роль детектива, который пытается раскрыть дело об убийстве, при этом страдая от амнезии, вызванной наркотиками и алкоголем.



Disco Elysium была первоначально выпущена для Windows в 2019 году и с тех пор завоевала множество наград. В прошлом году ZA/UM и продюсерский дом Dj2 Entertainment сообщили, что они работают над тем, чтобы превратить игру в телесериал, хотя эти планы, скорее всего, займут некоторое время. На данный момент вы можете предварительно заказать цифровую копию игры для Switch за 35 фунтов стерлингов / 40 долларов США / 40 евро. Также можно сделать предварительный заказ на физическое коллекционное издание, которое поступит в продажу во втором квартале 2022 года для Switch или PS5 по цене 250 долларов США. Ожидается, что в будущем игра также выйдет на Xbox, но ZA/UM пока не объявила дату релиза для этой платформы.

Владельцам уже вышедшей Disco Elysium не стоит беспокоиться: The Final Cut станет бесплатным обновлением для всех, кто уже владеет игрой на PC или Mac.

Поклонники инновационных ролевых игр с открытым миром с нетерпением ждали выхода Disco Elysium на консолях, и теперь понятно, почему так долго. Полноценная озвучка - это очень приятное обновление, не говоря уже о свежем игровом контенте.

Кроме того, компания iam8bit принимает предварительные заказы на Disco Elysium: The Final Cut Collector's Edition, которое включает стилизованную под винил скульптуру Mind Totem, 190-страничную художественную книгу в твердом переплете, физическую копию игры и иллюстрированную карту Мартинайза. Коллекционное издание будет доступно для PS5, Xbox Series X и S, а также Switch и поступит в продажу в 2021 году. Стоимость - 250 долларов.