Официальный представитель Пентагона: Американские военные недавно провели испытания гиперзвуковой системы, но пока неизвестно, насколько успешным было это предприятие

Официальный представитель американского оборонного ведомства в понедельник заявил заявил РИА Новости, что “армия и ВМС США” недавно провели испытание конвенциональной гиперзвуковой системы, но не уточнил, было ли оно успешным.

Гиперзвуковая крылатая ракета X-51 производства компании Boeing. Фотография представлена пресс-службой Воздушных сил США

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"Армия и ВМС США недавно провели испытание конвенциональной гиперзвуковой системы на станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида", - сказал чиновник. "Это испытание стало важным этапом в процессе создания эффективной гиперзвуковой технологии".

В ходе тестирования были собраны важные данные об эффективности аппаратного и программного обеспечения, которые позволят продолжить работу над разработкой гиперзвукового оружия, добавил чиновник.

По сообщениям СМИ, на прошлой неделе американские военные должны были провести над Карибским морем испытания гиперзвукового оружия большой дальности (LRHW), разработанного крупнейшим подрядчиком Пентагона - компанией Lockheed Martin.

Ранее в этом месяце Белый дом объявил, что Соединенные Штаты начнут "эпизодическое" развертывание неядерных "огневых средств большой дальности" в Германии в 2026 году, что будет включать разработку гиперзвукового оружия, которое будет иметь существенно больший радиус действия, чем существующие американские ракетные системы наземного базирования, развернутые в Европе.

В воскресенье президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет свободна от моратория на развертывание ударных вооружений средней и малой дальности, если Соединенные Штаты разместят подобные системы на территории Германии.LRHW, также известная как "Темный орел", - одна из немногих разрабатываемых в США гиперзвуковых ударных систем, которая имеет наибольшие шансы быть принятой на вооружение в ближайшее время.

Система Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), должна была вступить в строй к 2023 году, однако ее ввод в эксплуатацию был отложен. Новая цель Пентагона - "подготовить систему к развертыванию в следующем (2025) году".

В отчете Счетной палаты США (GAO), говорится, что Пентагон не сможет принять систему на вооружение, до успешного проведения комплексных летных испытаний ракеты. В 2023 году два последних испытания не были завершены из-за проблем с пусковой установкой и процедурой запуска.