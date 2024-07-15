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amv212
В итоговой декларации НАТО Китай был подвергнут критике за "неограниченное партнерство" с Россией
Истерика НАТО вокруг "Китая, бросающего вызов порядку, основанному на правилах", свидетельствует крушение гегемонии Запада считает бывший морпех США Брайан Берлетик

В итоговой декларации НАТО, принятой по итогам саммита в Вашингтоне, Китай упоминается в общей сложности четырнадцать раз. Там говорится, что Пекин бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Североатлантического альянса. "Это заявление является очередным признаком того, что однополярному миру пришел конец, - считает ветеран геополитики и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

Истерика НАТО вокруг "Китая, бросающего вызов порядку, основанному на правилах", говорит о разрушении западноцентричного миропорядка. (На снимке российские и китайские флаги на улицах Пекина. Associated Press, AP Photo / Andy Wong)

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Пекин предостерег западный альянс от "провоцирования конфронтации" после того, как блок назвал Китай "вызовом" безопасности и "ключевым помощником" Москвы в продолжающемся конфликте на Украине.

"НАТО следует прекратить нагнетать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество, а также прилагать больше усилий для содействия миру и стабильности во всем мире", - говорится в заявлении официального представителя дипломатической миссии МИД Китая в Европейском союзе, опубликованном в четверг.

В очередной раз подчеркнув, что Китай "не создавал украинский кризис" и что позиция КНР в отношении этого конфликта "открыта и не вызывает сомнений", китайская дипмиссия в ЕС посоветовала НАТО "вместо того, чтобы обвинять других, задуматься о себе и предпринять реальные действия для разрядки ситуации и разрешения проблемы".

Диппредставительство КНР призвало НАТО отказаться от "ползучего" расширения в Азию. Китайские дипломаты заявили, что блок "не должен становиться разрушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе" или служить "инструментом, используемым некоторыми государствами для сохранения своей гегемонии".

"НАТО следует прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию и соперничество. Альянсу следует делать больше для укрепления мира и стабильности во всем мире", - отмечается в заявлении.

Реакция Пекина последовала сразу после того, как в среду НАТО представило итоговую декларацию своего юбилейного саммита в Вашингтоне. В документе Китай был упомянут более десятка раз и подвергнут критике за "неограниченное партнерство" с Россией и "системные вызовы евроатлантической безопасности", якобы исходящие от азиатского гиганта.

По мнению альянса, "углубление стратегического партнерства между Россией и КНР и их взаимно усиливающие попытки подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок" вызывают "глубокую озабоченность".


"Прежде всего, следует понять, что когда в НАТО говорят о "международном порядке, основанном на правилах", то имеют в виду геополитический порядок, при котором богатые западные страны определяют "правила игры" в угоду своим личным интересам, часто в ущерб реальному международному праву", - считает ветеран геополитики и бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик.

"Эти "правила" обеспечивают то, что до недавнего времени было монополией Запада на глобальную финансовую, экономическую и военную мощь", - утверждает обозреватель. "Подъем Китая, его сотрудничество с такими странами, как Россия, и многими членами БРИКС подрывают как монополии, которыми Запад пользовался на протяжении десятилетий, так и безнаказанность, которую эти монополии обеспечивали Западу".

Подъем Китая, России и развивающихся стран подрывает "первенство" и "гегемонию" Запада, но не является реальной угрозой национальной безопасности членов Североатлантического альянса, считает Берлетик.

В идеальном мире членам НАТО следовало бы попытаться найти для себя конструктивную роль, а не навязывать себя остальным государствам земного шара.

"В своем коммюнике НАТО громогласно заявляет, что альянс не намерен делать первое и продолжит делать второе. Навязывая свои "правила" в ущерб действующему международному праву, НАТО выставляет себя самой большой угрозой миру, стабильности и процветанию во всем мире", - резюмировал Берлетик.

#россия #украина #китай #нато #запад
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