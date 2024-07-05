В этом году Израиль поставил рекорд по захвату земель за последние три десятилетия

Несмотря на то, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан признаны незаконными большей частью мирового сообщества, в среду власти Израиля объявили еще 5 квадратных миль долины реки Иордан государственными землями.

В этом году Израиль поставил рекорд по захвату земель за последние три десятилетия (На снимке столбы дыма поднимаются в небо после израильского авиаудара по зданиям возле разделительной стены между Египтом и Рафахом, южная часть сектора Газа, понедельник, 6 мая 2024 года. Архивное фото. Associated Press, AP Photo / Рамез Хаббуб)

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По данным наблюдательной группы, выступающей "против поселений", Израиль заявил о крупнейшем за последние три десятилетия захвате земель на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По словам представителей Peace Now (“Шалом ахшав”), этот захват земли является самым крупным с момента подписания в 1993 году соглашений в Осло, заложивших основу для разрешения продолжающегося израильско-палестинского конфликта и возможного создания палестинского государства на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

В июне Израиль предъявил права на участок площадью в 1270 гектаров (4,9 кв. мили) в долине реки Иордан, решив предоставить эти территории под новые поселения и заблокировать к ним доступ палестинцев. Несмотря на то, что на международном уровне эти действия считаются незаконными, в среду Гражданская администрация Израиля опубликовала приказ - примерно через неделю после того, как он был принят, сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным израильской правозащитной группы "Шалом ахшав", Израиль претендует на 9 квадратных миль (2330 гектар) Западного берега, что делает 2024 год рекордным по количеству захваченных территорий. С 7 октября Израиль проводит масштабные операции на Западном берегу с целью уничтожения ХАМАС. С начала оккупации Западного берега и Восточного Иерусалима Израиль построил около 160 поселений, в которых проживает более 700 000 евреев.

По данным министерства здравоохранения анклава, с начала войны в секторе Газа погибли более 500 палестинцев на Западном берегу, в то время как число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа возросло до 38 011 человек, а 87 445 получили ранения.

"Почти половина земель, которые были изъяты [со времен Осло], были конфискованы в этом году", - говорит директор группы наблюдения за поселениями правозащитной организации "Шалом ахшав" Хагит Офран. "Это огромные территории".

Муайяд Шаабан, глава комиссии Палестинской автономии по мониторингу поселений, объяснил, что захват земель призван лишить палестинцев собственности и является частью "большого плана, направленного на контроль над восточной частью Западного берега". Между тем, Организация Объединенных Наций раскритиковала захват земель, заявив, что это "шаг в неправильном направлении" на пути к тому, что, как они надеются, может стать двухгосударственным решением в войне в секторе Газа.

В публикации американской газеты The Wall Street Journal автор открыто пишет, что министр финансов Израиля Бецалель Смотрич является противником создания палестинского государства и "работает над ослаблением Палестинской автономии". Смотрич, считающий Западный берег частью "Большого Израиля", также создал новую "должность заместителя" в Гражданской администрации Израиля, и этот пост занял сторонник поселенческой политики, который будет принимать решения о распределении земель.

The Wall Street Journal: Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины в 1270 Га (На снимке израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото Associated Press, AP Photo / Одед Балилти).

В своем сообщении на сайте X Смотрич также приветствовал новость о том, что Высший совет по планированию Израиля собирается утвердить планы строительства более 5000 новых домов для поселенцев на Западном берегу.

Кроме того, на прошлой неделе наблюдательная группа обнародовала запись, из которой следует, что партия Смотрича планирует завершить передачу управления поселениями от "военных к гражданским чиновникам; создать "обходной путь легализации" для поселенческих форпостов; расширить разрешение на сельскохозяйственные форпосты; и приструнить несанкционированное палестинское строительство", передает BBC.

Правозащитники "Шалом ахшав" обвинили Смотрича и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в "стремлении бороться против всего мира и против интересов народа Израиля в угоду горстке переселенцев".

"Сегодня всем ясно, что этот конфликт не может быть разрешен без политического урегулирования, в результате которого будет создано палестинское государство рядом с государством Израиль", - заявили израильские правозащитники.