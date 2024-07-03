На фоне острой потребности Военно-воздушных сил Индии в истребителях пятого поколения, индийские военные эксперты с большим оптимизмом смотрят на перспективу приобретения страной самых современных российских боевых самолетов Су-57. Индия, похоже, созрела для заключения сделки по приобретению российских самолетов Су-57 (На снимке многоцелевые истребитель пятого поколения Су-57)ВВС Индии (IAF) могут значительно усилить свой парк боевой авиации за счет приобретения российских самолетов-невидимок Су-57 "Преступник". По словам одного из военных ветеранов Индии, этот шаг будет иметь огромное значение, поскольку количество боевых самолетов на вооружении IAF стремительно сокращается. Кроме того, считает эксперт, для Индии эта сделка является беспроигрышной, так как Су-57 могут отлично работать в связке с российскими ЗРК С-400.

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Ветеран индийских ВВС и военный эксперт капитан Виджайндер Тхакур считает, что Военно-воздушные силы страны извлекут много пользы от оперативной и сетевой совместимости между истребителями Су-57 и ЗРК С-400.

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Однако есть и другие аргументы в пользу того, что Су-57 может стать отличным выбором для индийских ВВС, считает он. "Прежде всего, необходимо учитывать тот факт, что соперники Индии либо уже развернули стелс-истребители, либо планируют сделать это в самое ближайшее время", - заявил Тхакур.

Так, например, в январе 2024 года главный маршал ВВС Пакистана (PAF) Захир Ахмед Бабер Сидху заявил, что "фундамент для приобретения стелс-истребителей Shenyang J-31 уже заложен", и совсем скоро они поступят на вооружение страны.

Многоцелевой ударный самолет 5-го поколения предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет способен летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, имеет большой арсенал внутрифюзеляжного вооружения, радиопоглощающее покрытие и сложное бортовое оборудование.

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Военный аналитик также отметил, что к 2030 году, с большой долей вероятности, ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) будут располагать 600 стелс-истребителями-бомбардировщиками J-20, а ВВС Пакистана, возможно, будут иметь на вооружении около 100 стелс-истребителей J-31.

"В отличие от них, у ВВС Индии к тому времени на вооружении не будет ни одного малозаметного истребителя пятого поколения. Если уж говорить откровенно, то первый полет Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) состоится не ранее чем через 2-3 года, а до ввода в эксплуатацию пройдет не менее 15 лет", - подчеркнул Тхакур.

Лучший в своем классе боевой самолет

Тхакур высоко оценил характеристики российского самолета, отметив, что Су-57 в настоящее время является единственным в мире стелс-истребителем, который успешно продемонстрировал высокую эффективность противодействия системам противовоздушной обороны равного по силе противника.

Кроме того, говорит Тхакур, многие системы вооружений, разработанные для Су-57 и установленные на нем, являются " малозаметными", и Су-30МКИ из состава IAF могли бы использовать стелс-потенциал этих комплексов для более эффективного проникновения. Самое главное, что Су-57 может нести в одном из отсеков электронное оборудование для управления тяжелыми беспилотными самолетами, такими как "Охотник" (С-70)", - подчеркнул военный эксперт.

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Что нового могут предложить стелс-истребители?

Также Тхакур объяснил, почему военно-воздушные силы различных стран мира вынуждены столь быстрыми темпами закупать стелс-самолеты.

Он утверждает, что радиолокационную невидимость никто не отменял, поскольку воздушные бои вне визуальной дальности (BVR) в значительной степени вытеснили ближние схватки (WVR). В воздушном бою BVR технология "стелс" обеспечит явное преимущество одной из сторон. Кроме того, говорит эксперт, военно-воздушные силы по всему миру активно используют преимущества радиолокационной малозаметности в своих ракетах и беспилотниках.

"У беспилотных летательных аппаратов и ракет гораздо больше шансов пробить противовоздушную оборону противника. А те ВВС, которые могут позволить себе приобрести и эксплуатировать стелс-истребители, используют их для сдерживания агрессивных действий противника", - резюмировал бывший офицер индийских военно-воздушных сил.

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Боевые возможности Су-57 позволяют ему синхронизироваться с наземными радиолокаторами, что дает ему огромное преимущество в бою. Самолет способен нести управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" и управляемые авиабомбы, а также ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности.

Комментарии Тхакура прозвучали в ответ на статью бывшего маршала индийских ВВС, поддержавшего приобретение Су-57 у России. В статье говорилось о значимости приобретения самолетов пятого поколения для защиты воздушного пространства страны.

"В то время как Индия пытается создать свой собственный истребитель пятого поколения - Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), Су-57 тоже может быть принят к рассмотрению. Этот многоцелевой истребитель предназначен для выполнения задач по борьбе за превосходство в воздухе и способен поражать все виды воздушных, наземных и надводных целей. В нем воплощены такие качества, как скрытность, сверхманевренность по всем трем осям, способность летать на сверхзвуковой крейсерской скорости, интегрированная авионика и большая грузоподъемность", - написал маршал авиации (в отставке) Анил Чопра в своей колонке для одного из индийских оборонных изданий в конце прошлого месяца.

Хотя в последнее время в Индия переориентировалась на отечественное производство, индийским ВВС возможно стоит хорошенько подумать о временном решении, которое позволит увеличить численность истребительной эскадрильи, особенно сейчас, когда военно-воздушные силы по всему миру, включая те, что находятся по соседству с Индией, активно приобретают стелс-самолеты, отметил Чопра.

Совместное производство Су-57 в Индии и, например, в ОАЭ ослабит влияние США на Ближнем Востоке

В ноябре прошлого года на выставке Dubai Airshow 2023 "Рособоронэкспорт" представил Су- 57Э, оснащенный новейшим оружием воздушного базирования. Генеральный директор компании Александр Михеев заявил, что Россия обсуждает с партнерами поставку готовых истребителей Су-57 и возможность сотрудничества по совместному производству самолетов.

Влияние США на Ближнем Востоке заметно ослабнет, если Индия, и напримере Объединенные Арабские Эмираты примут предложение России о совместном производстве истребителей пятого поколения Су-57.

По мнению военного эксперта и командира эскадрильи индийских ВВС (в отставке) Прафула Бакши если Индия начнет производить эти истребители совместно с Россией, это станет еще одним "золотым шагом" в области обороны. "Большая часть средств, которые тратятся в мире, приходится на оборонку. В попытке удержать свое господство США начинают навязывать другим странам оборонное сотрудничество", - отметил эксперт.

Су-57 может применяться круглосуточно, в том числе в сложных погодных условиях, в условиях сильной помеховой обстановки, при противодействии систем противовоздушной обороны противника, как под внешним управлением, так и автономно. (На снимке многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57)

"Если такие страны, как Индия и ОАЭ, будут работать вместе с Россией, это сильно изменит ситуацию для США, а также станет новой моделью для других государств Ближнего Востока. Они смогут сотрудничать вне рамок США", - добавил эксперт.

Согласно докладу, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, страны Ближнего Востока тратят на оборонку в среднем 3,9 процента своего валового внутреннего продукта, что намного выше среднемирового показателя в 2,2 процента.

"США не желают, чтобы страны Ближнего Востока вышли из-под контроля Вашингтона. Но правда заключается в том, что теперь американцам придется смириться с тем, что некоторые страны намерены предпринять определенные шаги", - подчеркнул он. Со своей стороны, ВВС Индии отчаянно нуждаются в самолетах пятого поколения, и иностранные компании не прочь воспользоваться этой перспективой. На выставке Aero India 2023 США продемонстрировали F-35, а Россия - Су-57.

"Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 и F-35. Он обладает высокими скоростными характеристиками, способностью летать на сверхзвуке без использования форсажных камер, высокой маневренностью, а также не обнаруживается радиолокаторами", - пояснил Бакши.

По словам бывшего командира эскадрильи, потенциал совместного производства Су-57 придаст большой импульс индийским оборонным программам. "Совместное партнерство позволит сократить расходы Индии на оборону и еще больше укрепить боевой потенциал страны", - подчеркнул Бакши. Для справки: расходы Индии на оборону в2023 году составили 72,6 миллиарда долларов.