Американские прокуроры требует возбудить уголовное дело против Boeing

Как сообщается, компания не выполнила требование властей США по "созданию и внедрению программы соблюдения этических норм" после ряда получивших широкую огласку инцидентов, связанных с безопасностью полетов.

Самолет Boeing 737 авиакомпании American Airlines пролетает на фоне луны, следуя в Орландо, штат Флорида, после взлета из Международного аэропорта Майами, вторник, 19 апреля 2022 года, в Майами. Associated Press, AP Photo / Wilfredo Lee

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Неудачи продолжают преследовать известного американского производителя аэрокосмической техники. В воскресенье СМИ сообщили, что федеральные прокуроры рекомендовали Минюсту США возбудить уголовное дело против Boeing.

Эта новость появилась после того, как в начале этого года Министерство юстиции США признало компанию виновной в нарушении соглашения об отсрочке судебного преследования от 2021 года. По условиям сделки Boeing обязалась "разработать, внедрить и обеспечить выполнение программы по соблюдению этических норм и правил для предотвращения и выявления нарушений американских законов о мошенничестве на протяжении всей своей деятельности".

Проблемы у авиапроизводителя начались в 2018 году, когда индонезийский Boeing 737 MAX, управляемый авиакомпанией Lion Air, разбился вскоре после взлета. В результате катастрофы погибли все 189 человек, находившихся на борту.

Спустя пять месяцев самолет той же модели потерпел крушение при аналогичных обстоятельствах. Все 157 человек, находившиеся на борту лайнера, выполнявшего рейс из Эфиопии, погибли.

Позже выяснилось, что на обоих самолетах отсутствовали дополнительные элементы безопасности, которые Boeing продавал авиакомпаниям по завышенной цене, и это обстоятельство вызвало резкую критику.

В последние месяцы опальный производитель самолетов неоднократно становился объектом пристального внимания международных СМИ.В январе в самолете Alaska Airlines в середине полета отвалилась дверь аварийного выхода. В марте рейс авиакомпании LATAM Airlines, следовавший из Австралии в Окленд (Новая Зеландия), резко снизился во время полета. В результате пострадали десятки пассажиров, которые были буквально выброшены из своих кресел.

Серия разоблачительных свидетельских показаний, получивших огласку, раскрыла обескураживающие подробности о методах обеспечения безопасности в компании. Среди них - сообщения об употреблении сотрудниками Boeing наркотиков и утверждения о том, что подрядчики используют некачественные детали и закрывают глаза на производственные дефекты.

Один из бывших сотрудников заявил, что на него оказывали давление, убеждая не замечать сотни производственных дефектов, чтобы поставщик Boeing компания Spirit AeroSystems продолжала выполнять свои заказы. Разоблачитель Сантьяго Паредес сообщил, что его понизили в должности и перевели в другую часть завода после того, как он заявил о многочисленных проблемах. Два информатора Boeing, Джошуа Дин и Джон Барнетт, внезапно скончались вскоре после того, как сообщили о своих опасениях журналистам.