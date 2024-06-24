"Мы сделаем это" - заявил Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу Channel 14

На днях премьер-министр Израиля заявил, что страна сконцентрирует свое внимание на северной границе, где "Хезболла" совершает ракетные и беспилотные атаки в ответ на смертоносную операцию ЦАХАЛ в Газе.

На этом файловом фото, сделанном 24 марта 2021 года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер партии "Ликуд", обращается к сторонникам в предвыборном штабе партии в Иерусалиме после окончания голосования. Agence France-Presse, AFP 2023 / Emmanuel Dunand

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Израиль планирует вывести часть войск из сектора Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому телевидению в воскресенье. Это произошло менее чем через неделю после того, как руководство ЦАХАЛ сообщило о готовности начать военную операцию в Ливане.

По его словам, вооруженные силы будут переброшены на север страны, где ЦАХАЛ и вооруженная группировка "Хезболла" уже несколько месяцев обстреливают позиции друг друга.

"Мы сделаем это, прежде всего, в оборонительных целях", - заявил Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу Channel 14. "А во-вторых, для того, чтобы наши граждане могли вернуться домой".

Напомним, что с октября прошлого года из северного региона страны было эвакуировано около 60 000 израильских граждан. Хезболла" постоянно наносит по этому району удары ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, где уже погибло более 37 500 человек.

На фоне повышенного внимание международной прессы к операции против ХАМАС пожар на границе с Ливаном стал для огромной проблемы для израильского правительства как в политическом отношении, так и с точки зрения безопасности.

Нетаньяху заявил, что Израиль вскоре выведет часть военнослужащих из сектора Газа, отметив. Он также отметил, что конец "интенсивной фазы" на международно признанной палестинской территории "очень близок". Премьер-министр Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ сохранит свое присутствие в анклаве, но будет стремиться высвободить ресурсы для возможных боевых действий на территории Ливана.

"Если мы сможем сделать это дипломатическим путем, отлично", - сказал он о попытках прекратить атаки на севере Израиля. "Если нет, мы сделаем это другим способом... Мы можем воевать одновременно на нескольких фронтах. Мы к этому готовы".

Однако аналитики сомневаются в способности Израиля противостоять "Хезболле", одной из самых хорошо вооруженных негосударственных группировок в мире. Многие из них считают, что Израиль проиграл войну 2006 года с палестинской группировкой сопротивления, которая за прошедшие годы стала еще более мощной. По оценкам экспертов, "Хезболла" располагает примерно 150 тысячами ракет и снарядов, которые ей удается закупать гораздо дешевле, чем израильское вооружение, поставляемое Соединенными Штатами.

Международная репутация и боеготовность Израиля заметно пострадали за девять месяцев боев в Газе. За время боевых действий в палестинском анклаве погибли сотни военнослужащих ЦАХАЛ, около 3 000 получили ранения, многие из них стали инвалидами на всю жизнь. Эта цифра является внушительной для страны с населением менее десяти миллионов человек, полагающейся на вооруженные силы, состоящие в основном из гражданских резервистов.

На прошлой неделе Нетаньяху распустил чрезвычайный военный кабинет Израиля после отставки лидера оппозиции Бенни Ганца, которого обычно считают более снисходительным к общественным проблемам администрации Байдена. По мнению обозревателей, такое развитие событий может сделать израильского премьер-министра более зависимым от наиболее жестких членов его политической коалиции. Именно подобные деятели выступали против предыдущих попыток вывести войска из Газы, по мере того как ХАМАС вновь укреплял свои позиции в северных и центральных районах анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к жестким действиям на юге Ливана в ответ на обстрелы бойцами «Хезболлы» севера страны, повлекшие за собой массовые лесные пожары. В тот же день власти Израиля объявили о дополнительном призыве в армию 50 000 резервистов. / Photo Jalaa Marey/ Agence France-Presse, AFP 2024

Американский корреспондент Джон Майлз считает, что израильский лидер вероятно рассчитывает на дальнейшую военную помощь Запада, и, возможно, даже на участие американских военных в ливанской кампании. Беседа Нетаньяху с Channel 14, пишет Майлз, стала его первым интервью на иврите за 14 месяцев, что свидетельствует о важном значении помощи со стороны США, учитывая, что в последнее время премьер-министр не сходит со страниц американских СМИ.

По оценкам, помимо 60 тысяч израильтян, перемещенных в результате боевых действий на севере страны, всего с 7 октября Израиль покинуло около полумиллиона человек. В последние месяцы Израиль столкнулся с серьезными экономическими проблемами. В начале июня производитель чипов компания Intel объявила о приостановке строительства нового завода в израильском городе Кирьят-Гате стоимостью $25 миллиардов долларов, сославшись на "условия бизнеса, динамику рынка и ответственность управления капиталом".