Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Нетаньяху: Израиль готов к войне в Ливане и частичному выводу войск из сектора Газа
"Мы сделаем это" - заявил Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу Channel 14

На днях премьер-министр Израиля заявил, что страна сконцентрирует свое внимание на северной границе, где "Хезболла" совершает ракетные и беспилотные атаки в ответ на смертоносную операцию ЦАХАЛ в Газе.

На этом файловом фото, сделанном 24 марта 2021 года, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидер партии "Ликуд", обращается к сторонникам в предвыборном штабе партии в Иерусалиме после окончания голосования. Agence France-Presse, AFP 2023 / Emmanuel Dunand

реклама

Израиль планирует вывести часть войск из сектора Газа, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому телевидению в воскресенье. Это произошло менее чем через неделю после того, как руководство ЦАХАЛ сообщило о готовности начать военную операцию в Ливане.

По его словам, вооруженные силы будут переброшены на север страны, где ЦАХАЛ и вооруженная группировка "Хезболла" уже несколько месяцев обстреливают позиции друг друга.

"Мы сделаем это, прежде всего, в оборонительных целях", - заявил Нетаньяху в интервью израильскому телеканалу Channel 14. "А во-вторых, для того, чтобы наши граждане могли вернуться домой".

Напомним, что с октября прошлого года из северного региона страны было эвакуировано около 60 000 израильских граждан. Хезболла" постоянно наносит по этому району удары ракетами и беспилотниками в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, где уже погибло более 37 500 человек.

На фоне повышенного внимание международной прессы к операции против ХАМАС пожар на границе с Ливаном стал для огромной проблемы для израильского правительства как в политическом отношении, так и с точки зрения безопасности.

Нетаньяху заявил, что Израиль вскоре выведет часть военнослужащих из сектора Газа, отметив. Он также отметил, что конец "интенсивной фазы" на международно признанной палестинской территории "очень близок". Премьер-министр Израиля подчеркнул, что ЦАХАЛ сохранит свое присутствие в анклаве, но будет стремиться высвободить ресурсы для возможных боевых действий на территории Ливана.

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять Военно-воздушным силам Китая

"Если мы сможем сделать это дипломатическим путем, отлично", - сказал он о попытках прекратить атаки на севере Израиля. "Если нет, мы сделаем это другим способом... Мы можем воевать одновременно на нескольких фронтах. Мы к этому готовы".

Однако аналитики сомневаются в способности Израиля противостоять "Хезболле", одной из самых хорошо вооруженных негосударственных группировок в мире. Многие из них считают, что Израиль проиграл войну 2006 года с палестинской группировкой сопротивления, которая за прошедшие годы стала еще более мощной. По оценкам экспертов, "Хезболла" располагает примерно 150 тысячами ракет и снарядов, которые ей удается закупать гораздо дешевле, чем израильское вооружение, поставляемое Соединенными Штатами.

Международная репутация и боеготовность Израиля заметно пострадали за девять месяцев боев в Газе. За время боевых действий в палестинском анклаве погибли сотни военнослужащих ЦАХАЛ, около 3 000 получили ранения, многие из них стали инвалидами на всю жизнь. Эта цифра является внушительной для страны с населением менее десяти миллионов человек, полагающейся на вооруженные силы, состоящие в основном из гражданских резервистов.

На прошлой неделе Нетаньяху распустил чрезвычайный военный кабинет Израиля после отставки лидера оппозиции Бенни Ганца, которого обычно считают более снисходительным к общественным проблемам администрации Байдена. По мнению обозревателей, такое развитие событий может сделать израильского премьер-министра более зависимым от наиболее жестких членов его политической коалиции. Именно подобные деятели выступали против предыдущих попыток вывести войска из Газы, по мере того как ХАМАС вновь укреплял свои позиции в северных и центральных районах анклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к жестким действиям на юге Ливана в ответ на обстрелы бойцами «Хезболлы» севера страны, повлекшие за собой массовые лесные пожары. В тот же день власти Израиля объявили о дополнительном призыве в армию 50 000 резервистов. / Photo Jalaa Marey/ Agence France-Presse, AFP 2024

Американский корреспондент Джон Майлз считает, что израильский лидер вероятно рассчитывает на дальнейшую военную помощь Запада, и, возможно, даже на участие американских военных в ливанской кампании. Беседа Нетаньяху с Channel 14, пишет Майлз, стала его первым интервью на иврите за 14 месяцев, что свидетельствует о важном значении помощи со стороны США, учитывая, что в последнее время премьер-министр не сходит со страниц американских СМИ.

По оценкам, помимо 60 тысяч израильтян, перемещенных в результате боевых действий на севере страны, всего с 7 октября Израиль покинуло около полумиллиона человек. В последние месяцы Израиль столкнулся с серьезными экономическими проблемами. В начале июня производитель чипов компания Intel объявила о приостановке строительства нового завода в израильском городе Кирьят-Гате стоимостью $25 миллиардов долларов, сославшись на "условия бизнеса, динамику рынка и ответственность управления капиталом".

#израиль #хамас #сектор газа #цахал #хезболла #нетаньяху #ливан
+
Написать комментарий (0)
Наступление Израиля в Ливане может увеличить риск более масштабного конфликта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издание Eurasian Times сравнило шансы истребителей F-16 и Су-30СМ в противостоянии на Украине
4
Под Санкт-Петербургом возобновили строительство новой базы флота
+
Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
13
В России за три года удвоилось производство станков
14
В Сети появились кадры группового удара четырьмя ФАБ-500 по пункту управления ВСУ под Херсоном
3
Йеменские хуситы заявили, что атаковали американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр»
3
Признанный самым надежным автомобилем мира Toyota 4Runner теперь доступен в России
+
Исследование показывает, что ИИ заменит больше половины сотрудников в крупных компаниях США
3
Появился хакер, который работает над взломом одной из последних версий Denuvo
1
США отказали Швейцарии в поставках ракет для ЗРК Patriot несмотря на оплаченный контракт
1
Компания Redmi сегодня представила новое цветовое решение для смартфона Note 13 Pro 5G
1
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
8
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
DARPA разрабатывает квантовый лазер, способный проникать сквозь туман
1
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
1
ВВС США подали заявку на разработку бортовых средств защиты от небольших беспилотников
+
Samsung борется со складками на Galaxy Z Fold 6 и Flip 6
+
Чипсет Snapdragon 8 Gen 4 с кремниевыми батареями и LPDDR5T сделают будущие смартфоны дороже
2
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Ulefone представила смартфон Armor 26 Ultra с аккумулятором емкостью 15600 мАч
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
30
Почему игровым консолям не снятся эксклюзивы - вспоминаем PlayStation 3 и Xbox 360
7
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
Собираю корпус для ПК из подручных материалов — простота и эффективность
48
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
6
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
31
Почему нет смысла ожидать выхода новых видеокарт NVIDIA и AMD в конце 2024 и в начале 2025 года
8
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
17
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
14

Сейчас обсуждают

TM1
18:48
Прочел о крепеже чего-либо изолентой, подумал - Чимбал, ан нет, другой автор. Во-вторых, NVME SSD норм до 85C, и нечего морочиться с доп. охлаждением. Тем не менее, грамматика на высоте, чувствуется...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
OgoGoLog
18:43
Он не давал заднюю. В прямом эфире всё происходило. И в запись того эфира я тебя ткнул с таймингом его речи. Ты сейчас лишь форсишь заголовки всяких либеройдных помоек по типу Медузы, которые даже опр...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Артём Николаев
17:23
Я вышеописанной хренью занимался когда у меня скальпированный Хасвелл начал деградировать. Но он прожил долгую и яркую жизнь. А тут г прям с завода. И ведь реально для этой платформы никаких рефрешей ...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Робин Гудеичь
17:20
да хоть обсомнивайся, тебе на скринах показали тэсты и теплакаеты с которые справляться данный кулёк. А ТДП других процов ты либо сам гляди либо прислушайся к мнению человека который уже не первый ку...
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
OgoGoLog
17:19
"Факт в том, что ракеты летают над полуостровом" Это имеет не систематический характер. Для примера твой "любимый" Белгород: в приграничных районах была проведена эвакуация, т.к. атаки УГИЛ имели там ...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Робин Гудеичь
17:18
А жопа толще не становиться?
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
Александр399
17:13
Гига славна своими вертушками, они сделаны из г.....
GIGABYTE представила GeForce RTX 4070 Ti SUPER WindForce MAX с 12VHPWR разъёмом на торце
Артём Николаев
17:12
Они там выпиливают HT, так что, будет эпик фейл в рабочих задачах. Пытаются сделать пук-среньк с ИИ, но это может быть актуально только в ультрабуках, типа ИИ ядра энергоэффективнее, чем видюшка. Но э...
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Иван Бородин
17:08
По статистике крупного немецкого ритейла так и есть!!!
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Red Line
17:07
Скандал в Белгороде возник как раз из за таких "картиночек". Местные жители начали жаловаться в своих местных группах, пропагандисты же назвали их ципсо, потом Соловьев подключился со знаменитой фразо...
Посол США была вызвана в МИД России по факту удара ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем