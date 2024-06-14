В результате атаки судно получило повреждения, на борту возник пожар

Йеменские повстанцы хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по украинскому грузовому судну в Аденском заливе. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов (ЦЕНТКОМ).

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"Обе ракеты поразили принадлежащее Украине судно "Вербена" шедшее под флагом Палау и эксплуатируемое Польшей", - говорится в сообщении ЦЕНТКОМ в сети X.

Хуситы подтвердили факт ракетной атаки: "Военно-морские силы, ракетные войска и БПЛА вооруженных сил Йемена по воле Всевышнего Аллаха провели три военные операции в течение последних 24 часов: Первая операция, осуществленная ракетными войсками в Аравийском море, была направлена на корабль "Вербена", и точное попадание привело к его возгоранию", - написало движение в Telegram.

Хуситы также заявили, о нанесении своим оружием "прямых ударов" по судну SeaGuardian под флагом Маршалловых островов и балкеру Athina под флагом Либерии в Красном море.

Россия осуждает удары Соединенных Штатов и Великобритании в Красном море и считает их "бессмысленными", заявил в четверг постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

"Мы осуждаем удары коалиции во главе с США и Великобританией по суверенной территории Йемена. Эта агрессия совершается в нарушение Устава ООН. Она бессмысленна, поскольку не способна остановить атаки в Красном море", - заявил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН о ситуации вокруг Йемена. Небензя подчеркнул, что "необдуманное применение сил" странами НАТО оставляет за собой кровавый след.