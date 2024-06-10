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amv212
Хуситы объявили о первой совместной с иракскими группировками атаке на корабли Израиля
Шииты Йемена и Ирака атаковали два военных судна в порту Хайфы в Израиле.

 Йеменское движение «Ансар Аллах», также известное как хуситы, объявило о первой совместной операции с иракскими военными группировками против израильских кораблей в порту Хайфы.

Новоиспеченные повстанцы хуситы принимают участие в митинге в столице Йемена Сане. Цель мероприятия - мобилизовать как им можно больше солдат для борьбы с проправительственными силами в различных городах Йемена, 3 января 2017 года.(Associated Press. Mohammed Huwais. Photographer in Yemen).

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«Вооруженные силы Йемена провели две совместные военные операции с иракским исламским сопротивлением, первая из которых была направлена против двух кораблей с военным снаряжением в порту Хайфы. Вторая операция была направлена против судна, нарушившего решение о запрете на въезд в порт Хайфы на территории Палестины. Обе операции были осуществлены с помощью нескольких беспилотников. Удары... были точными", - говорится в Telegram-канале Ансар Аллах. 

В ноябре 2023 года хуситы пообещали атаковать любые суда, связанные с Израилем, пока тот не прекратит боевые действия в секторе Газа. В связи с нападениями хуситов некоторые компании приостановили перевозки через Красное море.

Эти атаки побудили Соединенные Штаты сформировать «максимально широкую» военную коалицию, в состав которой вошла, в частности, Великобритания, для защиты судоходства в районе Красного моря, а также для нанесения ударов по военным объектам ополченцев в различных провинциях Йемена.

На прошлой неделе йеменские ополченцы нанесли очередной удар по суперавианосцу USS Dwight D. Eisenhower класса Nimitz в Красном море. Лидер ополчения Абдул-Малик аль-Хуси пообещал, что в следующий раз войны «Ансар Аллах» нанесут более мощный удар по американским военным кораблям на «заднем дворе Йемена».

В марте Абдул-Малик Аль-Хуси предупредил, что враги, друзья и сами йеменцы скоро «увидят достижения стратегического значения, которые поставят Йемен в один ряд с немногими странами мира». Лидер группировки йеменских зейдитов пообещал, что у «Ансар Аллах» еще остались «сюрпризы» для США и Израиля, о которых они узнают в свое время. Атаки йеменских ополченцев-хути вынудили Вашингтон образовать коалицию, в которую входит, в числе прочих, Соединённое королевство, для защиты судоходства в акватории Красного моря, а также для нанесения ударов по целям хуситов на суше. (На снимке: Авианосная ударная группировка ВМС США «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (CVN 69) Flickr / Matt Morgan)

В минувшее выходные в Аденском заливе недалеко от Йемена неизвестные нанесли ракетный удар по двум грузовым кораблям.  9 июня в Аденском заливе подверглось ракетной атаке грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды.  

По данным частной охранной фирмы Ambrey, ракета попала в носовую часть корабля, вызвав пожар, который позже был потушен экипажем. Вторая ракета, выпущенная по кораблю, не попала в цель, после чего находившиеся поблизости «вооруженные люди на небольших лодках» открыли по судну огонь. Однако данных о пострадавших во время инцидента не поступало. 

В субботу британская служба морских торговых операций сообщила, что в 130 километрах  к юго-западу от порта Аден было обстреляно другое судно, что стало причиной пожара. За обеими атаками могут стоять хуситы, пишут СМИ.

#хуситы
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Центральное командование ВС США: Ракеты хуситов повредили два грузовых судна в Аденском заливе
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