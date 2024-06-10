Устаревший военно-промышленный комплекс США слишком медленно производит снаряды — Bloomberg

Соединенные Штаты и их союзники в 2022 году спровоцировал прокси-войну с Россией на Украине стоимостью в триллион долларов, а затем форсировали расширение НАТО до российских границ, несмотря на обещание не делать этого. Беда Североатлантического альянса в том, что Россия оказалась гораздо более жизнестойкой, чем предполагали фактически все западные политики.

Рабочий-металлист изготавливает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды M795 на Скрэнтонском заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, четверг, 13 апреля 2023 года. Associated Press, AP Photo / Matt Rourke

реклама

Огромные оборонные бюджеты и непрерывный поток высокозатратных военных авантюр по всему миру за последние четверть века не помогли американскому военно-промышленному комплексу подготовиться к разжиганию конфликта высокой интенсивности против такого серьезного конкурента, как Россия, - признают ведущие американские бизнес-издания.

"В Америке осталась лишь разрушающаяся инфраструктура, устаревшее оборудование и крохотное количество квалифицированной рабочей силы. США не успевают за растущим международным спросом", - пишет Bloomberg, ссылаясь на темпы истощения американских арсеналов основных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ВС Украины и Израиля.

Масштабы спада физического производства, несмотря на раздувающиеся бюджеты Пентагона, просто ошеломляют. Издание отмечает, что к 2022 году в США ежемесячно производилось примерно 14 400 155-миллиметровых снарядов. Это в тридцать раз меньше, чем в 1980 году, когда оборонный сектор США, по оценкам специалистов по планированию, в чрезвычайных ситуациях мог производить в месяц около 438 000 артснарядов.

Помимо производственных мощностей, другой проблемой являются компоненты, используемые при производстве снарядов, в том числе черный порох и тротил. Дело в том, что сегодня на территории США эти взрывчатые вещества не производятся в достаточных количествах.

Указывая на «стратегическую ошибку» отказа от производства базовых боеприпасов, агентство Bloomberg отметило, что «более высокотехнологичные снаряды, которые должны были заменить традиционные 155-мм боеприпасы, провалили первые испытания на Украине, поскольку системы наведения ВСУ были выведены из строя Россией". Associated Press, AP Photo / Matt Rourke

За последние два с лишним года российские военные и оборонный промышленный комплекс РФ убедительно доказали, что Россия - это не еще одна маленькая, бедная и слаборазвитая страна, которую может смять и уничтожить американская военная машина. В конце прошлого года отстраненный от должности бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный жаловался, что «учебники и сценарии НАТО» оказались не слишком полезны при планировании катастрофического контрнаступления Киева, поскольку не смогли обеспечить превосходства в воздухе в небе и подавляющей артподдержки наступающим войскам.

Вашингтон выделил более 5 миллиардов долларов на модернизацию американских оружейных заводов, в попытке устранить «ошибки» планировщиков и довести производство до 100 000 снарядов в месяц к концу 2025 года (сейчас этот показатель оценивается в 36 000 снарядов в месяц). США также планируют построить новый завод по производству тротила за 650 миллионов долларов. Если все пойдет по плану, он будет построен к 2026 году. Еще десятки миллионов американских денег пойдут на модернизацию существующих заводов по производству тротила и черного пороха.

Однако, пишет западное издание, недостаток у США мощностей для производства оборонной продукции свидетельствует о более широкой, системной проблеме, которая заключается в том, что « Штаты больше не сосредоточены на производстве повседневных вещей, даже тех, которые могут оказаться крайне важными в кризисной ситуации», будь то артиллерийские снаряды, автозапчасти, непатентованные лекарства или детские смеси.

Вместо этого (но об этом Bloomberg умалчивает) неолиберальная экономическая догма времен Рейгана-Клинтона-Буша, построенная на финансовых спекуляциях и спекуляциях с недвижимостью, росте цен на здравоохранение и «туманном» секторе услуг, создала то, что экономист Лоуренс Э. Митчелл назвал «экономикой спекуляций».

Американские чиновники и законотворцы рассматривают кризис на Украине как возможность «стимулировать внутреннюю экономику», отмечает Bloomberg, ссылаясь на недавние комментарии лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что ведение прокси-войны против России обеспечивает «много-много рабочих мест» для американских граждан.

«Мне трудно понять, что плохого в том, чтобы так поступить. Это именно то, что мы должны сделать, не только для Украины, но и для себя», - сказал Макконнелл в апреле. Эти слова прозвучали на фоне дискуссий в американском конгрессе о предоставлении помощи Украине, которые утихли только после того, как спикер палаты представителей GOP Майк Джонсон представил на суд коллег билли об оказании помощи Киеву после шестимесячного тупика, подогреваемого группой "непокорных" республиканцев, включая Томаса Масси, Пола Госара и Марджори Тейлор Грин.

“Я слышал этот аргумент - я считаю, что это аморально. Но я также слышал и такой аргумент: „О, это отличная сделка, мы просто тратим деньги и тем самым подрываем способность России вести боевые действия, при этом погибает много русских. Нам говорят, что это хорошо", - заявил Масси в интервью Такеру Карлсону на этой неделе.

Член палаты представителей Томас Масси о израильском лобби, трусах в Конгрессе и жизни вне сети

«Я общался с сотрудниками из Центрального разведывательного управления, с государственным секретарем, с министром обороны... и каждый из них хвастался тем, сколько русских погибло и сколько получило ранения. Я спрашивал их, сколько украинцев погибло и было ранено. Они заявили, что не знают. Это просто наглая ложь. Они сказали, что свяжутся со мной, но так и не связались.

Не только обычных американцев пичкают пропагандой об этом конфликте, ее пытаются скормить нам конгрессменам. И делают это наш Государственный департамент, наш министр обороны и наши разведывательные службы", - подчеркнул Масси.