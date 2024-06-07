Транзакции будут проводиться между индийским банком HDFC и российским Газпромбанком.

На прошлой неделе стало известно, что крупнейшая частная корпорация Индии Reliance Industries и российская нефтяная компания «Роснефть» подписали годовое соглашение о поставках не менее трех миллионов баррелей нефти ежемесячно с оплатой в рублях. Эксперты назвали это соглашение очередным гвоздем в крышку гроба гегемонии американской валюты.

После того как Запад приостановил закупки и ввел санкции против РФ из-за специальной военной операции на Украине, Индия стала основным потребителем российской нефти. (Фото РИА Новости / Максим Богодвид)

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Транзакции будут проводиться между индийским HDFC Bank и российским Газпромбанком, «вне юрисдикции» западной платежной системы SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) и таким образом будут защищены от незаконных односторонних санкций, введенных против России Западом. После начала специальной военной операции России на Украине западные страны значительно сократили закупки российской нефти и газа, что по их замыслу должно было подорвать российскую экономику. Но, что-то пошло не так.

«С тех пор как в 2022 году началась экзистенциальная экономическая санкционная война Запада (против России), импорт российской нефти в Индию резко возрос. Более того, только за 2023 год импорт российской нефти в эту южноазиатскую страну вырос в десять раз», - пояснил эксперт по безопасности и международным отношениям Марк Слебода в интервью РИА Новости.

«…Итак, они покупают российскую нефть. Они покупают ее по хорошей цене, что делает их продукцию более конкурентоспособной, а Европа не получает такой дешевой и качественной нефти». Хотя покупка Индией российской нефти возмутила Соединенные Штаты, Вашингтон не решается ввести санкции против Нью-Дели, поскольку видит в этой стране потенциального союзника в будущем возможном конфликте с Китаем.

«Американцы постоянно пытаются втянуть Индию в противостояние с Китаем. Они хотят сделать ее своим союзником в будущей войне с КНР, а значит, не хотят сильно отдалять Индию от себя», - говорит Слебода.

Решение осуществлять закупки в рублях, а не в индийских рупиях или американских долларах представляет собой еще один шаг в дедолларизации, которая стремительно распространяется по всему миру. В конце 70-х годов прошлого века на долю американской валюты приходилось около 85 процентов проводимых международных расчетов.

К 2022 году этот показатель снизился до 58,4 процента. Тенденция усугубилась западными санкциями, введенными против Российской Федерации, и незаконным арестом российских активов, хранящихся в банках США - именно это действие Запада заставило других мировых лидеров задуматься о главенствующей роли доллара.

«Каждую ночь я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе», - отметил президент Бразилии Луис Инасиу-Лула да Силва во время выступления в Китае в прошлом году. "Почему мы не можем вести торговлю в наших собственных валютах? Кто решил, что доллар стал (основной международной) валютой после исчезновения золотого стандарта?» — поинтересовался бразильский лидер.

Сторублевая банкнота изображена на фоне купюры достоинством в один американский доллар, Гельзенкирхен, Германия, понедельник, 25 апреля 2022 года (Associated Press News, AP Photo / Martin Meissner)

Если Соединенные Штаты продолжат двигаться по этому пути, все больше стран последуют этому примеру, прогнозирует Слебода. Чем больше Запад будет использовать санкции и платежные системы в качестве оружия во внешней политике, «тем большая часть мировой экономики будет ускользать из-под их контроля».