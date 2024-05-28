Оба претендента на пост президента США используют инструменты карательной политики, которые возможно и работали в 1980-х годах, но сегодня приведут к обратному результату.

резидент США Джоналд Трамп и кандидат в президенты Дональд Трамп, в целом, придерживаются одной и той же точки зрения, когда речь заходит о Китае. Photo: X Screengrab

Торговая война между Соединенными Штатами и Китаем стремительно набирает обороты

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Возьмем, к примеру, недавние инициативы президента США Джо Байдена по четырехкратному увеличению тарифов на электромобили китайского производства до 100 %, а также повышение импортных пошлин на ряд товаров из Поднебесной, включая современные аккумуляторы, солнечные батареи, строительные краны, медицинское оборудование, алюминий и сталь.

В данном контексте, администрация Байдена, действует точно по "методичке Трампа" середины 80-х годов прошлого века. И это не самый адекватный шаг со стороны Белого дома, который изначально обещал повысить конкурентоспособность Америки и не поддаваться протекционистской политике, ставшей отличительной чертой президентства Трампа в 2017-2021 годах.

По мнению политического обозревателя и экономиста Уильяма Песека, проблема в том, что оба кандидата на пост президента пытаются возродить экономическую систему, которой больше не существует.

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«В конечном итоге мы считаем, что протекционизм со стороны Запада может в ближайшей перспективе стать препятствием для китайских производителей электромобилей и запчастей, нацеленных на быструю глобальную экспансию», - комментирует аналитик Morgan Stanley Тим Хсиао. «Вместе с тем мы считаем, что в долгосрочной перспективе он вряд ли остановит китайское распространение электромобилей».

Проблему «застревания в прошлом» можно наблюдать, также в других странах Азии и за ее пределами. Последние 13 с лишним лет Япония в основном стремилась вернуться к модели «просачивающейся» экономики времен Рональда Рейгана.

Начиная с конца 2012 года, тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал ставку на то, что одно только смягчение денежно-кредитной политики способно обеспечить резкий рост корпоративных прибылей, который, по его мнению, запустит "благотворный цикл". План состоял в том, чтобы бурный рост акций подтолкнул руководителей компаний к повышению зарплат, что в свою очередь послужило бы катализатором увеличения расходов и ускорения экономического роста.

Япония, по мнению Песека, правильно реализовала часть плана по ралли акций. Агрессивное смягчение политики Центрального банка Японии, падение курса иены и некоторые шаги по оптимизации корпоративного управления привели к тому, что в начале этого года фондовый индекс Nikkei 225 достиг максимума с 1989 года.

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Однако в завершившемся в марте финансовом году заработная плата вновь упала - на 2,2 % - после десятилетий стабильного снижения доходов. Все, что продемонстрировала «Абэномика», — это то, что «Рейганомика» сегодня еще менее эффективна в повышении уровня жизни, чем 40 лет назад.

К удивлению экспертов, сегодня правительство президента Южной Кореи Юн Сук Ёля наступают на те же грабли, что и Токио. В начале этого месяца, когда исполнилось два года с момента вступления Юна в должность, его правительство полностью доверилось стратегии Абэ по возвращению в 80-е годы.

Без мер по ослаблению рынка труда, обеспечению равных возможностей, стимулированию инноваций и расширению прав и свобод женщин растущий индекс Kospi не принесет благ подавляющему большинству 51-миллионного населения Кореи, считает Песек.

Трам, в случае своего избрания на второй срок, наверняка вновь попытается воплотить в жизнь политику 1980-х годов. Его собственные намерения ввести 60-процентные тарифы на все китайские товары и лишить Пекин статуса «страны наибольшего благоприятствования» ничем не отличаются от тех, что были в прошлом.

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Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания на пост президента США он еще больше повысит таможенные пошлины на товары китайского производства. Photo: X Screengrab

Более того, Трамп может пойти еще дальше. Среди огромного количества политических инициатив, которые могут стать доминирующими в Белом доме при Трампе 2.0, - шаг к ослаблению американской валюты. В последние недели многие западные новостные издания подробно описывали попытки советников, типа Роберта Лайтхайзера (это бывший представитель Трампа по международной торговле), перейти к принципу «нищий-сосед» в вопросах торговли.

Экс-президент с давних пор очарован валютной сделкой 1985 года, которая и сегодня считаются самым масштабным изменением валютных курсов в истории. Это соглашение о резком повышении курса иены по отношению к доллару было подписано в отеле Plaza, нью-йоркском заведении, владельцем которого когда-то был Трамп.

Во времена правления Трампа 1.0 тогдашний министр финансов Стивен Мнучин и его советники, вроде Питера Наварро, говорили о желании Трампа заключить новую сделку Plaza Accord, только на этот раз с целью резко поднять курс китайского юаня.

Конечно, китайский лидер Си Цзиньпин откажется от этого предложения в эпоху Трампа 2.0. К тому же Си и премьер Ли Цян прекрасно понимают, как пакт 1985 года привел к финансовому пузырю в Японии, который лопнул пять лет спустя, и к последующим потерянным десятилетиям.

Сегодня, когда кризис недвижимости в Поднебесной подпитывает дефляцию, команда Си не хотела бы повторять прошлые ошибки Японии, Соединенных Штатов или более крупной группы стран "Большой семерки". Теперь администрация Байдена отказалась от своего прежнего намерения уделять первоочередное внимание развитию инноваций и производительности в США.

Подписание в 2022 году закона CHIPS and Science Act стоимостью 280 миллиардов долларов и других законов на некоторое время оживило американский полупроводниковый сектор и научные разработки. Можно сказать, пишет Песек, это был авансовый платеж в счет обещаний по созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и возвращению США в борьбу с Китаем.

За последние годы Пекин выделил триллионы долларов на создание будущего аэрокосмической отрасли, искусственного интеллекта, биотехнологий, производства микросхем, электромобилей, «зеленой» инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и других перспективных отраслей промышленности.

А вот Трамп, по сути, ничего не добился. Масштабное снижение налогов на 1,7 триллиона долларов, проведенное Республиканской партией Трампа в 2017 году, было больше похоже на события 1985 года, чем на стратегию по возрождению американской конкурентоспособности. Оно мало стимулировало руководителей компаний конкурировать с Китаем естественным образом - путем оздоровления американской экономики. Гигантские таможенные тарифы Трампа на китайские товары, сталь и алюминий также не привели к снижению расходов американских домохозяйств и не защитили компании от глобальных рисков.

Если команда Байдена не будет действовать быстро и не дополнит свои новые китайские тарифы мерами по повышению производительности и высвобождению новых волн предпринимательства - обречет себя на провал. Или создадут еще больше проблем, чем смогут решить, включая весьма вероятный всплеск инфляции.

На этом фоне Федеральная резервная система могла бы уже давно понизить ставки. Но вместо этого команда председателя ФРС Джерома Пауэлла вовсю борется с ростом потребительских цен на 3,4% в годовом исчислении. Джо Байден хочет, чтобы в США производилось больше чипов. Image: X Screengrab

Несмотря на то, что эта цифра значительно меньше пикового значения в 9,1 процента, достигнутого в 2022 году, цены все еще далеки от целевого показателя ФРС в 2 процента.

В течение оставшихся 160 дней до выборов в США, которые пройдут 5 ноября, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения. На фоне напряженных опросов и попыток Байдена и Трампа перещеголять друг друга в жесткости по отношению к Китаю, инвесторы не уверены, чего ждать от Пекина в плане ответных мер.

На прошлой неделе в Поднебесной заявили, что на фоне обострения торговых отношений с Вашингтоном и Брюсселем Пекин может ввести пошлины в 25% на импортные автомобили с мощными двигателями. Теперь главный вопрос заключается в том, решатся ли чиновники Евросоюза ввести собственные ограничения на импорт китайской продукции.

«Ответные действия Китая в сфере торговли и его угрозы не остановят ЕС», - пишут аналитики консалтинговой компании Eurasia Group. «Брюссель пытается послать Пекину мощный сигнал своими расследованиями по EV, указывающий на то, что ЕС будет активно противодействовать китайским субсидиям и избыточным мощностям».

Главный экономист Capital Economics Эндрю Кеннингем утверждает, что «Европа будет укреплять барьеры для торговли и инвестиций с Китаем в ближайшие месяцы и годы. Но политики будут пытаться найти баланс между противоречивыми целями, поэтому результатом может стать постепенное, а не внезапное усиление протекционизма с мерами, направленными на отдельные товары».

Евросоюз, добавляет он, может последовать примеру Вашингтона и повысить таможенные пошлины на импорт китайских автомобилей. Однако Брюсселю следовало бы проявлять осторожность, поскольку Китай может ограничить инвестиции материка в Европу.

«Европа намерена повысить тарифы и использовать другие... инструменты для снижения риска для своей экономики со стороны Китая», - говорит Кеннингем. «Но мы считаем, что она будет делать это постепенно и с помощью тщательно продуманных мер».

Тобин Маркус, глава отдела американской политики в аналитической компании Wolfe Research, советует инвесторам «ожидать некоторой реакции Китая». При этом, считает он, «Пекин будет стремиться к соразмерности, а значит, последствия этих мер для США будут умеренно ограниченными». Скорее всего Пекин сосредоточится на устранении основных финансовых проблем Китая, чем на дестабилизирующей торговой войне на мировой арене.

Самая серьезная из них — это кризис в сфере недвижимости, который одновременно оказывает давление на рост и отталкивает прямые зарубежные инвестиции. В прошлом году объем прямых иностранных инвестиций был самым низким с 1993 года и составил всего 33 миллиарда долларов, поскольку все большее число компаний прекратили свою деятельность на континентальной части Китая.

Хотя перед Пекином стоит непростая задача оживить рынок недвижимости, недавние изменения в политике внушают экономистам оптимизм по поводу грядущего роста. Среди них - снижение параметров первоначального взноса.

«Хотя некоторые из этих мер беспрецедентны - ранее минимальный размер первоначального взноса никогда не был ниже 20 процентов, - они все равно недостаточны в сравнении с оценками нашей группы по недвижимости. Мы считаем, что необходимо выделить не менее 1 триллиона юаней (138 миллиардов долларов США), чтобы начать “переваривать” избыточные запасы и позволить ценам на новое жилье достичь дна в течение года», - говорит Хуэй Шань, главный экономист по Китаю Goldman Sachs.

Тем не менее, все больше экспертов, в том числе на Западе, приходят к выводу, что правительство Си Цзиньпина движется в правильном направлении. «Пекин уже переключился со строительства государственного жилья на сдачу в аренду большого количества предпродажной недвижимости, чтобы восстановить доверие покупателей. И это стало значительным шагом на пути к устранению большого беспорядка», - говорит Тинг Лу, главный экономист по Китаю Nomura Holdings.

Носильщик идет по мосту в китайском городе Чунцин, на фоне новых жилых построек. Photo: CNBC Screengrab

«Эта задача непростая, и мы считаем, что рынки должны проявлять больше терпения в ожидании более решительных мер», - добавил Лу. Однако в целом, по слова Лу, «Пекин движется в верном направлении в плане выхода из грандиозного жилищного кризиса».

Пока Китай работает над стабилизацией своей национальной финансовой системы, Пекину придется приложить немало усилий, чтобы отвлечь внимание Запада от так "неуместно вернувшихся" 1980-х годов. Тогда, как и сейчас, подобные торговые «разборки» с применением грубой силы в равной степени относятся как к политике, так и к экономике. Но тогда они в какой-то степени работали, считает Песек.

Прошло четыре десятка лет и в Вашингтоне, похоже, забыли уроки Рейгана, Эйба, Трампа и других. Самый главный из них звучит так: лучший способ противостоять Китаю сегодня — это наращивать экономические мускулы у себя дома. Чем ближе 5 ноября, тем больше Байден и Трамп пытаются вернуться в прошлое, и это нанесет серьезный удар по глобальной экономике, подпитываемой либеральным торговым порядком, резюмирует эксперт.