Ровно половина жителей Молдавии не одобряют политику правительства в отношении Гагаузии, и чуть более 50% с недоверием относятся к НАТО
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Половина жителей Молдавии считают политику правительства в отношении автономного региона Гагаузия ошибочной, и свыше 50 процентов не доверяют Североатлантическому альянсу, показал последний опрос молдавской компании социальных исследований IMAS.
На вопрос о том, что они думают о политике правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) в отношении Гагаузии, 50% респондентов ответили, что она неверна, 29 процентов - признают ее верной, а 21 процент не смогли ответить на этот вопрос.
Респондентам также было предложено оценить уровень доверия к различным международным институтам, включая Всемирную организацию здравоохранения, Североатлантический блок, Европейский парламент, Европейский союз, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и другие. Говоря о НАТО, «мало» доверяют 18% процентов опрошенных, «очень мало или совсем не доверяют» - 42 процента, 21 % - доверяют военному альянсу и только 9 % - очень доверяют. Кроме того, 2 % молдаван заявили, что никогда не слышали о такой организации, а 8 % не смогли ответить на этот вопрос.
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В опросе приняли участие 1 088 человек. Он проводился со 2 по 19 мая. Максимальная погрешность составила 3 процента. Результаты исследования транслировались в прямом эфире румынского новостного телеканала Realitatea.
Согласно конституции страны, Молдавия имеет нейтральный статус, но с 1994 года она сотрудничает с блоком НАТО, а с приходом к власти правоцентристской либеральной проевропейской политической партии ПДС, которую неформально возглавляет президент Майя Санду, участились военные учения с участием американских, британских, немецких и румынских военнослужащих.
В интервью местным средствам массовой информации Санду заявил, что Кишинёву следует продолжить курс на сближение с Североатлантическим альянсом, так как это якобы поможет укрепить обороноспособность республики.