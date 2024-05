Более половины жителей Молдавии не доверяют военно-политическому блоку Запада

Ровно половина жителей Молдавии не одобряют политику правительства в отношении Гагаузии, и чуть более 50% с недоверием относятся к НАТО

Тысячи представителей дружественной России партии присоединились к антиправительственному движению в столице Молдавии (Photo Антиправительственный митинг в Кишиневе, Молдавия)

Половина жителей Молдавии считают политику правительства в отношении автономного региона Гагаузия ошибочной, и свыше 50 процентов не доверяют Североатлантическому альянсу, показал последний опрос молдавской компании социальных исследований IMAS.

На вопрос о том, что они думают о политике правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) в отношении Гагаузии, 50% респондентов ответили, что она неверна, 29 процентов - признают ее верной, а 21 процент не смогли ответить на этот вопрос.

Респондентам также было предложено оценить уровень доверия к различным международным институтам, включая Всемирную организацию здравоохранения, Североатлантический блок, Европейский парламент, Европейский союз, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и другие. Говоря о НАТО, «мало» доверяют 18% процентов опрошенных, «очень мало или совсем не доверяют» - 42 процента, 21 % - доверяют военному альянсу и только 9 % - очень доверяют. Кроме того, 2 % молдаван заявили, что никогда не слышали о такой организации, а 8 % не смогли ответить на этот вопрос.

В опросе приняли участие 1 088 человек. Он проводился со 2 по 19 мая. Максимальная погрешность составила 3 процента. Результаты исследования транслировались в прямом эфире румынского новостного телеканала Realitatea.

Согласно конституции страны, Молдавия имеет нейтральный статус, но с 1994 года она сотрудничает с блоком НАТО, а с приходом к власти правоцентристской либеральной проевропейской политической партии ПДС, которую неформально возглавляет президент Майя Санду, участились военные учения с участием американских, британских, немецких и румынских военнослужащих.

В интервью местным средствам массовой информации Санду заявил, что Кишинёву следует продолжить курс на сближение с Североатлантическим альянсом, так как это якобы поможет укрепить обороноспособность республики.

Многонациональные учения «Огненный щит - 2018» с участием военных из Молдавии, Румынии и Соединенных Штатов. Photo: Facebook / Ministry of Defense of the Republic of Moldova