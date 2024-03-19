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Спящая черная дыра оказалась гораздо массивнее, чем должна быть на самом деле
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил в ранней Вселенной необычную галактику с черной дырой, масса которой почти в два раза меньше массы самой галактики, что поднимает новые вопросы о том, как она сформировалась
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Черная дыра в ранней Вселенной имеет почти половину массы родительской галактики несмотря на то, что больше не поглощает материю, что заставляет задуматься о том, как происходит эволюция черных дыр.
Игнас Юоджбалис из Кембриджского университета и его коллеги изучали данные космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и обнаружили нечто необычное. Это была тусклая галактика - сегодня мы видим ее такой, какой она была 13 миллиардов лет назад, всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва - с черной дырой в центре. Оказалось, что масса этой дыры практически вдвое меньше массы самой галактики - в 400 миллионов раз больше массы нашего Солнца. Ученые заявили, что она в тысячи раз массивнее, чем считалось ранее.
Как правило, активные черные дыры (согласно гипотезе) испускают излучение, но эта ЧД выглядела крайне "слабой", что говорит о том, что она находится в спящем состоянии, быстро увеличившись до неимоверных размеров в самом начале своей жизни. "Это одна из самых тусклых черных дыр, которые мы наблюдаем", - говорит Юоджбалис. "Наша находка служит убедительным доказательством в пользу того, что черные дыры в ранней Вселенной растут очень быстрыми всплесками".
Большинство галактик, включая нашу собственную, содержат сверхмассивную черную дыру в своем центре, но они обычно гораздо меньше галактики-хозяина. Например, центральная черная дыра Млечного Пути в 10 000 раз менее массивна, чем сама галактика.
Черная дыра, обнаруженная командой Юоджбалиса, по-видимому, затормозила рост своей галактики, поэтому процесс звездообразования в ней так и не начался. "Это самая сверхмассивная черная дыра из всех, что были найдены, - говорит Фабио Пакуччи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе, который не принимал участия в исследовании.
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По словам Юоджбалиса, это могло произойти в результате слияния этой галактики с другой, что "подпитало" черную дыру. Такие фазы роста черных дыр могут длиться всего от 4 до 10 миллионов лет, так что вероятность наблюдать черную дыру в этой стадии очень мала.
По словам Юоджбалиса, в будущем возможно еще одно поглощение, которое возобновит рост черной дыры, но более вероятно, что в конечном итоге в галактике начнется процесс формирования звёзд и она превратится в привычный для нас гравитационно связанный космический объект. "Она все еще продолжает накапливать межзвёздный газ и частицы из межгалактического пространства", утверждает ученый.
Вместе с тем Пакуччи считает, что это не самый характерный случай роста галактики. "Я думаю, что это очень интересный и необычный объект", - говорит он. " Не уверен, что именно так эволюционируют "нормальные" галактики".
Ученые считают, что необычные размеры этой черной дыры могут объяснить, каким образом рождались и росли сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Это один из важнейших вопросов астрономии, которые до сих пор остаются открытыми. Некоторые астрономы уверены, что первые звезды взорвались как сверхновые и образовали малые черные дыры массой в 10-100 раз больше массы нашего Солнца, которые затем стали очень быстро расти. Другие утверждают, что черные дыры, масса которых находится в диапазоне от 10 000 до 100 000 солнечных масс, образовались в результате гравитационного коллапса облаков газа.
Черная дыра открытая Юоджбалисом и его командой, скорее всего, относится к первому типу. "Мы исключаем из рассмотрения множество черных дыр с прямым коллапсом, которые образовались в "тяжелых условиях", - говорит он. "Вполне вероятно, что черные дыры образовались из первых звезд и просто росли с очень высокой скоростью".
Поиск других сверхмассивных галактик, подобных этой, может дать больше ответов. "По светимости мы находимся на самой вершине айсберга", - говорит Пакуччи. "Ранее считалось, что если опуститься по светимости ниже, то можно найти объекты меньшей массы. Но это исследование показывает, что это не так".
Аннотация к научной статье
Недавние наблюдения обнаружили большое количество сверхмассивных черных дыр уже в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Механизмы образования и роста этих ранних массивных черных дыр неясны, сценарии варьируются от тяжелых до легких "семян", испытывающих всплески высокой скорости аккреции. В рамках исследования JADES ученые зафиксировали сильное излучение H-alpha в галактике с z=6.68. Это свидетельствует о наличии в ее центре черной дыры с массой ~ 4 * 10^8 масс солнца. Она аккрецирует со скоростью, лишь в 0.02 раза превышающей эддингтоновский предел. Галактика-хозяин отличается крайне низкой скоростью звездообразования (~ 1 млн солнечных масс в год, что в 3 раза ниже скорости звездообразования главной последовательности)
Отношение массы черной дыры к звездной массе составляет ~ 0,4, то есть примерно в 1 000 раз выше локального значения, в то время как по динамической массе и дисперсии скоростей галактики-хозяина система ближе к традиционным значениям. Этот объект, является своего рода вершиной айсберга гораздо более крупной популяции спящих черных дыр, родившихся в эпоху реионизации. Его свойства соответствуют сценарию, в котором короткие всплески суперэддингтоновской аккреции приводят к росту черной дыры и выбросу массивного газа из аккреционного диска - между всплесками черные дыры в спящем состоянии проводят большую часть своей жизни.