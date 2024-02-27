США проигрывают Китаю в Тихом океане. Уже практически неважно, какое оружие Вашингтон передаст Тайваню или как быстро укрепит так называемую первую островную линию, идущую от Японии через Тайвань и Филиппины до Борнео. Китайцы в буквальном смысле "окольцовывают" США, Австралию и все остальные страны в Тихом океане, с горечью пишет Грант Ньюшем - отставной офицер морской пехоты США и бывший американский дипломат. Жители Папуа - Новой Гвинеи приветствует председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина во время его визита в Порт-Морсби на саммит АТЭС 2018 года. Фото: Pool

По последним данным, Папуа-Новая Гвинея обсуждает с Пекином соглашение, в рамках которого полиция Китайской Народной Республики (КНР) сможет проводить обучение и предоставлять оборудование для наблюдения полицейским подразделениям Папуа-Новой Гвинеи.

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Возможно, некоторые американцы и жители Австралии считают, что США навеки стали закадычными друзьями Папуа-Новой Гвинеи. С одной стороны, это не должно удивлять - после того как прошлым летом американцы подписали с Папуа-Новой Гвинеей соглашение о всеобъемлющей безопасности, а австралийцы - чуть раньше договор о совместной работе полиции и органов безопасности. Предполагалось, что Австралия станет для Папуа-Новой Гвинеи "предпочтительным партнером", когда ей понадобится помощь.

В целом для США, подписание этого документа было выгодным делом, поскольку сулило определенные выгоды Вашингтону - и в первую очередь в сфере безопасности, пишет Ньюшем. - Но возникает вопрос, учитывали ли американцы, что Китай в ответ может начать свое политическое контрнаступление.

Как только Пекину стало известно о сделке, в Папуа-Новой Гвинеи тут же появились инициативные группы, которые начали её критиковать. В этом нет ничего удивительного. Китайцы неизменно присутствуют в Папуа-Новой Гвинее, да и во всех странах Тихоокеанского региона. Китайцы постоянно пытаются влиять и оказывать давление, причем на всех уровнях и во всех слоях общества.

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Все это подкрепляется деньгами - разумеется в немалой, (если не в большей) степени, "под столом". При этом значительная часть этого "финансового влияния" исходит от китайских коммерческих структур во всех этих тихоокеанских странах, начиная с уровня обычных торговых точек. А как же присутствие США и Австралии? Да, оно тоже имеется, но не настолько, чтобы сравниться с китайским.

Фактически, президент или глава китайской лесозаготовительной или рыболовецкой компании в Папуа-Новой Гвинее (или любой другой тихоокеанской стране), скорее всего, имеет больше реального влияния на ситуацию на местах, чем четырехзвездный адмирал, командующий Индо-Тихоокеанским командованием США.

Пока что Китай не возражает против того, чтобы австралийцы и американцы все еще находились в Папуа-Новой Гвинее или в других странах региона. Это дает им возможность наблюдать и учиться поведению конкурентов. Пекин также не возражает против подписания соглашений. Соглашение — это всего лишь клочок бумажки - так скажет любой чиновник из КНР. От него можно отказаться или проигнорировать в любой момент. Пекину достаточно только поставить "ногу в дверь", а дальше все пойдет по накатанной.

Китай завоевывает Папуа-Новую Гвинею. Фото: Asia Times Files / AFP

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Многие американцы (равно как и австралийцы) не понимают (и даже не пытаются понять), что такое "политическая война". В целом для Вашингтона и Канберры эта фраза носит если не ругательный, то по крайней мере мистический характер. И Китай этому только рад.

Под политической войной понимается использование государством всех инструментов национальной мощи, не требующих прямого вооруженного конфликта, чтобы достичь своей цели. Сюда входят экономическая, финансовая, коммерческая, прокси-война (привлечение местных жителей для отстаивания собственных интересов), пропагандистская, психологическая, правовая и кибервойна, а также многое другое.

Именно этим и занимаются китайцы. Стоит отметить, что Народно-освободительная армия (НОАК) не особо активна в этом регионе. Китай не сделал ни единого выстрела, - и тем не менее он планомерно закладывает фундамент для создания потенциала жесткой силы. При этом - к огорчению Вашингтона - страны АТР делают очень мало, а то и вовсе ничего не делают, чтобы воспрепятствовать военно-политическим усилиям Китая. Вашингтона не способен предоставить островным государствам, "достойные альтернативы" тому, что делают или предлагают китайцы, поскольку это слишком сложно для США.

Тем временем это происходит по всему Тихоокеанскому региону - даже на американских территориях Содружества Северных Марианских островов и Гуама. А также в стратегически важных союзных государствах - Маршалловых островах, Федеративных Штатах Микронезии, Палау, - с которыми у США есть официальные соглашения, предоставляющие США права на оборону в рамках комплексного пакета, включающего также финансовую и другую поддержку.

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Следует также отметить роль коррупции в политической войне Китая. Ее эффективность объясняется тем, что такие действия редко разоблачаются и еще реже наказываются. Американские правоохранительные и разведывательные службы довольно бездарны на этом фронте, да и приоритеты у них несколько иные.

Впрочем, пару лет в этой сфере был достигнут частичный успех. Пару лет назад на Маршалловых островах два китайца, получившие гражданство этой страны, подкупили законодательное собрание Нитиджела, чтобы добиться создания зоны свободной торговли. Фактически страны внутри страны - рядом с американской ракетной базой на Кваджалейне. Они признали себя виновными во взяточничестве в нью-йоркском суде и были приговорены к тюремному заключению. Source: Facebook

А потом в силу сложившихся обстоятельств, после того как один из преступников отбыл свой тюремный срок в США, его депортировали обратно на Маршалловы острова, где он теперь разгуливает на свободе. Возможно, американцы просто обленились или заняты чем-то другим, но почему австралийцы не в курсе того, что происходит в юго-западной части Тихого океана? Например, широко распространено мнение, что премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре или его приближенные в течение многих лет выводили через банки Австралии крупные суммы денег, а также скупали австралийскую недвижимость.

Нечто подобное можно сказать и про тесные взаимоотношения Папуа-Новой Гвинеи с австралийцами. Но США никогда не занимаются этим "жиром", который так важен для политической войны КНР. Оправдания? Вероятно, США просто не хотят “кого-то” сердить. Если Вашингтон поднимет этот вопрос, это сильно повредит американским контактам - и в том числе отношениям с другими коррумпированными чиновниками в этом регионе. Поэтому США ничего не станут предпринимать.

Это похоже на сюжет для комедийного шоу "Да, господин министр". А еще это напоминает реакцию Великобритании и Соединенных Штатов на действия Роберта Мугабе в Зимбабве. Они прекрасно осознавали, что он делает, но ничего не предпринимали - пока он не пробыл у власти более 20 лет. А потом было уже слишком поздно.

Впереди США ждет еще больше потерь

Похоже, что США впереди ожидает еще больше поражений, поскольку кое-кто в Тувалу - еще одного крошечного, но весьма важного тихоокеанского островного государства - планирует разорвать отношения с Тайванем и признать Китай. Пока этого не произошло, но все понимают, что к этому идет. Точно так же, как было понятно, что ожидает Науру несколько недель назад, когда она разорвала связи с Тайванем и официально признала КНР - и открыла страну для "китайского вторжения".

А ведь еще пару месяцев назад, когда Австралия заключила сделку с Тувалу, никто даже помыслить о подобном не мог. Фактически, Тувалу пообещала не вступать в отношения (в сфере безопасности или другие) с другими странами без одобрения Австралии. В обмен на это тувалуанцы получили право ежегодно переселять в Австралию около 280 человек. Чувствуется, что китайцам понадобится не так много времени, чтобы сорвать сделку - и новое правительство Тувалу уже об этом заговорило. Не то чтобы Пекин многого добился: эта "однобокая" сделка была настолько непопулярна на местном уровне, что, вероятно, сыграла свою роль в том, что премьер-министр Тувалуа, подписавший ее, даже не был переизбран.

Канберре (и Вашингтону) следовало бы знать, что эта "сделка" ровным счетом ничего не значит. Всеобъемлющая политическая кампания под руководством людей, которые понимают, что делают, была бы более эффективной. Нельзя сказать, что у Вашингтона не было возможности сохранить или улучшить свои позиции. В какой-то момент просто следует признать, что некоторые эксперты, управляющие делами азиатско-тихоокеанского региона (в Австралии и США), просто не слишком хороши.

Важен результат, а его нет. Специалисты, работающие на переднем крае, весьма разношёрстны. В любом случае, они не получают поддержки от головного офиса в Вашингтоне - или даже от Белого дома и Конгресса. Что в этом плане творится с Австралией - вообще не понятно. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре. Изображение: SBS News / Twitter Screengrab

Некоторые эксперты считают, что в своих попытках противостоять китайскому влиянию в регионе Австралия делает один шаг вперед и два шага назад. Скорее всего, так оно и есть. Вашингтон поступил крайне опрометчиво, передав дела на юго-западе и в южной части Тихого океана Австралии на 30 лет. Вряд США могли сделать более глупую ошибку. Более того, теперь австралийцы еще и возмущены возобновлением американского присутствия в своем регионе.

В любом случае, вспомним Соломоновы острова. Китайский дракон вцепился в них когтями, и через "своего" нынешнего прокси премьер-министра Согаваре, в 2019 году добился от Хониары официально разрыва отношений с Тайванем в пользу КНР. Ошибки США и Австралии также помогли Согаваре остаться у власти после беспорядков в 2021 году, что дало ему возможность заключить сделку с Пекином, в рамках которой в страну будет введена полиция КНР (как это сейчас делает Папуа-Новая Гвинея) и, возможно, китайские вооруженные силы.

Австралия ничего не сделали, когда Согаваре перенёс выборы, назначенные на 2023 год, - формально для того, чтобы страна могла принять Игры тихоокеанских островов в ноябре 2023 года. Китай профинансировал Тихоокеанские игры и строительство спортивных объекты на сумму более 100 миллионов долларов. (В итоге выборы были назначены на апрель 2024 года).

Незадолго до начала XVII тихоокеанских игр австралийский посол в Хониаре возглавил открытие финансируемого Австралией аквапарка, который должен был использоваться во время некоторых соревнований. Это, безусловно, замечательно. Но было бы лучше, если бы Австралия сделала своим приоритетным проектом близлежащий национальный госпиталь и потратила все необходимое, чтобы превратить его в приличную больницу и обеспечить ее нормальное функционирование на протяжении нескольких десятилетий.

Это было бы куда лучше, чем аквапарк. И принесло бы больше пользы Соломоновым островам - да и интересам Австралии в том числе. Это можно было сделать в любое время в течение последних пары десятилетий. Но этого не произошло. Забудем о Китае; на одной только нищей Кубе получили медицинское образование по меньшей мере полтора десятка жителей Соломоновых островов. Австралия не подготовила ни одного.

Порой кажется, что по крайней мере некоторые австралийские и американские чиновники, ответственные за этот регион, похожи на старых южноафриканцев в своем отношении к местным жителям и обращении с ними. Создается впечатление, что они тупо не понимают, как к ним относятся - считают, что США любят и даже обожают. Возможно, временами. Однако вы будете удивлены тем, что говорят местные жители, когда американцев нет поблизости. Если Канберра и Вашингтон продолжат делать то, что они делают в Тихоокеанском регионе, то они проиграют.

США медленно, но уверенно проигрывают Китаю в Тихом океане - американский экс-дипломат Ньюшем. Соломоновы острова, Науру и Папуа-Новая Гвинея переходят под контроль Китая, поскольку США отказались выделить деньги для своих ключевых партнеров в Тихом океане. На снимке: международный аэропорт Понпеи (штат Понпеи, Федеративные Штаты Микронезии). Фото: Wikimedia Common.

А если учесть, что администрация Байдена и конгресс США не соглашаются на те жалкие гроши, которые требуются для заключения сделок с Палау, Микронезией и Маршалловыми островами, то создается впечатление, что Вашингтон, действительно, очень желает проиграть Пекину.

Грант Ньюшем