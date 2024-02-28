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Филиппины укрепляют линию обороны Тайваня на фоне грядущего конфликта с Китаем

Объекты и порты северной провинции Батанес будут серьезно модернизированы в рамках американо-филиппинского сотрудничества в связи с подготовкой к возможной войне за Тайвань
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"Наши отношения с Китаем — это напряженная стратегическая конкуренция. Вместе с тем Соединенные Штаты стремятся ответственно управлять этим соперничеством, чтобы оно не привело к ошибкам и конфликтам", - заявил помощник государственного секретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Крайтенбринк на недавнем заседании аналитического центра Atlantic Council.

 На снимке: Командование Вооруженных сил Филиппин отдает честь во время исполнения государственного гимна Филиппин на вершине острова Мавулис в провинции Батанес по случаю празднования Дня национального флага, 28 мая 2019 года. Изображение: X Screengrab / ABS-CBN

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"Мы не хотим, чтобы [развивающиеся] страны были вынуждены выбирать между нами и [Китаем]. Но мы готовы оказать содействие в том, чтобы у них был выбор, и чтобы они могли принимать решения без принуждения", - добавил он, имея в виду страны Глобального Юга, ориентирующиеся на все более спорные отношения между сверхдержавами.

В рамках того же мероприятия бывший сингапурский дипломат Билахари Каусикан отметил, что страны Юго-Восточной Азии вряд ли встанут на сторону какой-либо сверхдержавы, учитывая, что их "беспокоят как некоторые аспекты поведения Китая, так и некоторые элементы давления со стороны США".

Однако ситуация с Филиппинами несколько иная. Эта страна Юго-Восточной Азии не только является полноправным союзником США по оборонному соглашению, но и вносит все более весомый вклад в формирующуюся стратегию "интегрированного сдерживания" Китая. В частности, Филиппины расширяют свое военное присутствие на своих северных островах, расположенных недалеко от южных берегов Тайваня.

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Ранее в этом месяце министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро посетил военно-морской форпост в Мавулисе, расположенный всего в 140 километрах от южной оконечности Тайваня.

Глава оборонного ведомства Филиппин, публично высказывающий недовольство ценностью дипломатического диалога с Пекином, в провокационной манере назвал самую северную военную базу страны "острием филиппинского копья".

Следует отметить, что Манила и Вашингтон кроме всего прочего рассматривают возможность совместного присутствия в этом районе в рамках соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Эксперты считают, что такое развитие событий может стать потенциальной "красной линией" для Китая.

Хотя президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший продолжает хеджировать свои "великодержавные ставки", он признает, что Маниле очень трудно" сохранить полный "нейтралитет" на фоне потенциального вторжения Китая на Тайвань.

"Обратная" островная цепь

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Решение Маркоса-младшего об укреплении двустороннего оборонного сотрудничества с США, принятое спустя всего месяц после государственного визита в Пекин, выглядит весьма неожиданным.

Прежде всего, оно противоречит его первоначальным заявлениям о "новой золотой эре" в двусторонних отношениях с Китаем и его давнему акценту на дипломатию и сбалансированную модель отношений со сверхдержавами.Филиппины укрепляют линию обороны Тайваня на фоне грядущего конфликта с Китаем. Объекты и порты на севере Батанеса будут серьезно модернизированы в рамках американо-филиппинского сотрудничества в целях подготовки к возможной войне за Тайвань. На снимке президент Фердинанд Маркос-младший и министр обороны Гилберто Теодоро на церемонии принятия последним присяги, 5 июня 2023 года. Фото: Википедия

Но еще более странным стало его решение расширить рамки EDCA с ориентацией на Тайвань, а не на запад, в Южно-Китайское море, где Манила и Пекин ведут жаркие дискуссии по поводу спорных территорий и военных объектов.

Большая часть новых военных баз в рамках расширенного оборонного сотрудничестве (EDCA) находится в самых северных филиппинских провинциях, а именно в Кагаяне и Исабеле, что довольно далеко от "театра военных действий" в Южно-Китайском море.

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Немаловажным является и то, что два союзника (Вашингтон и Манила) расширили географию совместных учений, уделяя все более пристальное внимание северному побережью Филиппин.

Кроме того, США изучают возможность строительства порта в самой северной филиппинской провинции Батанес, куда входит Мавулис. По некоторым данным, в прошлом году представители Пентагона посетили Батанес, где обсуждали финансирование проекта с губернатором Марилу Кайко.

Филиппинские власти утверждают, что любое сотрудничество с Пентагоном преследует в первую очередь экономические и гражданские цели. Например, порт в Батанесе должен улучшить сообщение между относительно изолированной провинцией, окруженной бурными водами и регулярно подвергающейся воздействию муссонов, и остальной частью Филиппин.

Филиппины готовятся к "дню Д" с Китаем

Что касается объектов в других северных филиппинских провинциях, руководство страны настаивает на том, что любая поддержка или ротационное присутствие американцев будут направлены в первую очередь на операции по оказанию гуманитарной помощи и ликвидацию последствий стихийных бедствий (HADR).

Однако, один из вашингтонских экспертов пожелавший остаться неизвестным заявил, что эти объекты могут иметь "двойное назначение". Например, сооружения EDCA, построенные для потенциального размещения техники, в рамках HADR, таких как грузовые самолеты, теоретически могут также принимать истребители и более опасные системы вооружений.

Недавно в интервью СМИ директор Института Китая при Лондонской школе восточных и африканских исследований Стив Цанг заявил: "Пекин будет рассматривать любые действия Вашингтона по строительству портов и объектов (как явно военных, так и условно гражданских) в Индо-Тихоокеанском регионе как враждебный шаг, поскольку они "могут быть использованы для поддержки любой потенциальной интервенции США в случае применения Китаем силы против Тайваня".

В частности, Пекин подозревает, что США планируют построить "островную цепь" объектов двойного назначения вокруг Тайваня, чтобы более эффективно реагировать на любые потенциальные конфликты в окрестностях самоуправляемого острова, который Китай считает своей отколовшейся провинцией, подлежащей в конечном итоге "воссоединению" с материком.Вид с воздуха на остров Мавулис. Изображение: Pinterest

Противоречивые сигналы

Пока что администрация Маркоса-младшего подает противоречивые сигналы о своей позиции по тайваньскому вопросу. Во время своей поездки в Вашингтон в прошлом году филиппинский президент двусмысленно высказался о возможном вкладе своей страны в стратегию "комплексного сдерживания" Китая.

В отличие от высокопоставленных филиппинских военных, которые публично допускали возможность проведения совместных операций в "чрезвычайных ситуациях", Маркос-младший постоянно повторял, что оборонная позиция Манилы носит в первую очередь "оборонительный" характер и не направлена против какой-либо конкретной страны, и в первую очередь против Китая.

Тем не менее, вектор развития военного сотрудничества между Филиппинами и США в последние месяцы говорит о том, что эта страна Юго-Восточной Азии потихоньку готовится к "дню Д", как в своих западных, так и в северных акваториях.

Филиппинские стратеги считают, что Китай все чаще рассматривает Башинский канал, Южно-Китайское море и Тайваньский пролив как часть интегрированного театра военных действий. По их мнению, это обуславливает необходимость принятия всесторонних контрмер, поскольку страна меняет свою стратегическую позицию и общую оборонную калькуляцию по отношению к КНР.

"Начиная с 2024 года, оперативный темп Вооруженных сил Филиппин (AFP) заметно возрастет", - заявил глава оборонного ведомства Филиппин во время своего недавнего визита на самый северный военный объект страны - Батанес. "Батанес — это острие филиппинского копья на северных рубежах", - подчеркнул министр.

Официальный представитель Вооруженных сил Филиппин полковник М. Агилар назвал визит главы оборонного ведомства в северные провинции, беспрецедентным и знаменующим "переломный этап в приверженности Манилы принципам территориальной обороны и национальной безопасности".

В ноябре прошлого года Соединенные Штаты и Филиппины провели совместное патрулирование в этом районе, а в этом году планируют провести еще более крупномасштабные совместные учения в районе Батанеса. Китай предостерег Филиппины от "разжигания огня" путем расширения своего военного присутствия и совместной с США деятельности в этом регионе.Американские солдаты оказывают поддержку воздушно-штурмовым подразделениям на острове Батан, к югу от Тайваня, в рамках учений "Баликатан" на Филиппинах, 23 апреля 2023 года. Фото: Джефф Толберт / Вооруженные силы США

Вместе с тем ведущие филиппинские политики считают, что у Манилы нет другого выбора, кроме как продолжать "свои действия, учитывая чрезвычайно высокие ставки. "Для меня наихудшим сценарием станет оккупация Китаем Тайваня, поскольку этот остров по сути является нашим буферным государством", - сказал Роммель Джуд Онг, контр-адмирал в отставке, в своем недавнем интервью СМИ. "Если мы потеряем Тайвань, то Китай станет нашим соседом. И тогда все наши [северные] территории окажутся под угрозой", - добавил он.

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