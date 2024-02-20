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Проект американского самолета-разведчика Mayhem падает вниз с "гиперзвуковой грацией"

ВВС США отказываются от финансирования следующего этапа секретной гиперзвуковой программы, поскольку появилась масса вопросов касательно стратегической ценности этого самолета
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Американский самолет-разведчик Mayhem стремительно падает вниз с "гиперзвуковой грацией". Воздушные силы США отказываются от финансирования следующего этапа секретной гиперзвуковой программы, поскольку появилась масса вопросов касательно стратегической ценности этого самолета. Художественный рендер гиперзвукового самолета Mayhem. Изображение: Leidos

Программа ВВС США Mayhem, направленная на создание гиперзвукового аппарата с воздушным стартом, способного выполнять ударные и разведывательные миссии (ISR), находится в подвешенном состоянии из-за проблем с финансированием, которые грозят серьезными задержками в разработке следующей фазы. Об этом сообщает издание The Warzone со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США.

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В 2022 году Исследовательская лаборатория военно-воздушных сил AFRL (англ. Air Force Research Laboratory) заключила контракт на сумму 334 миллиона долларов США на программу Mayhem с американской компанией Leidos, занимающейся исследованиями в области обороны, авиации, информационных технологий и биомедицины со штаб-квартирой в Рестоне, штат Вирджиния.

В 2022 году Исследовательская лаборатория ВВС (AFRL) заключила контракт с максимальной согласно контракту на разработку гиперзвуковой воздушно-реактивной системы более высокого класса", в проекте также участвуют подрядчики Calspan, Draper Laboratory и Kratos Defense & Security Solutions. В отчете WarZone говорится, что проект должен завершить первый заказ по текущему контракту в этом году по итогам проверки концептуальной конструкции и обзора системных требований (CoDR/SRR).

Однако в 2024 финансовом году программа не получила средств сверх объема заказа 1 CoDR/SRR. Эксперты считают, что это отодвинет разработку цифрового дизайна и вспомогательных технологий как минимум на год после того, как проект вновь получит финансирование.

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Warzone отмечает, что спрос, или "оперативная потребность", на гиперзвуковой летательный аппарат для выполнения ударных задач и задач ISR остается неопределенным. В статье говорится, что конструкции и технологии, продвигаемые в рамках программы, возможно, так и не приведут к созданию физического демонстратора, а скорее станут ступенькой к другим гиперзвуковым возможностям, включая создание противостоящего оружия следующего поколения и многоразовых гиперзвуковых самолетов.

В условиях обострения конкуренции между США, с одной стороны, Китаем, и Россией, с другой, возникла насущная потребность в высокотехнологичных, высотных сверхзвуковых самолетах-шпионах, способных проникать в сильно укрепленные воздушные пространства. В декабре 2022 года мы писали, что распространение противоспутникового и кибернетического оружия, вероятно, заставило Пентагон задуматься о целесообразности применения пилотируемых самолетов-шпионов. Вместе с тем остается неясным, как именно США намерены задействовать такие активы.

Армия США использует свои самолеты-шпионы Airborne Reconnaissance and Target Exploitation Multi-Mission System (ARTEMIS) для наблюдения за военно-морскими силами Китая в Тихом океане и российскими войсками на Украине, стараясь держаться от своих потенциальных противников на "почтительном" расстоянии. Между тем ВВС США избавляются от всех малозаметных самолетов-шпионов из-за опасений по поводу их уязвимости в случае возможного конфликта.

Несмотря на наличие передовых радаров, ARTEMIS имеет ограниченный радиус действия и может летать только над территориями дружественных стран или в международном воздушном пространстве. В США прекрасно понимают, что такой самолет можно использовать для только для сканирования периферийных районов Китая и России, но он не может безопасно проникнуть на их огромные территории.

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Одно из возможных изображений RQ-180

Однако разработка гиперзвукового самолета-шпиона представляет собой серьезную инженерную задачу, и главным камнем преткновения являются его силовые установки.

Так, например, в своей статье для The National Interest (TNI), опубликованной в ноябре 2021 года, американский журналист и эксперт Дэвид Экс отмечает, что двигатели комбинированного цикла (TBCC), которые планируется установить на Mayhem и которые используют реактивные турбины для разгона самолета до оптимальных скоростей и запуска ПВРД, представляют собой сложную конструктивную задачу с точки зрения конкурирующих требований для сверхзвукового и гиперзвукового полета.

По словам Экса, разработка воздухозаборника, способного эффективно подавать воздух в оба типа двигателей, представляет собой серьезную инженерную проблему. Он отмечает, что тепловое излучение во время гиперзвукового полета требует, чтобы и двигатели, и самолеты были изготовлены из высокотемпературных материалов и легких и прочных конструкций. Он утверждает, что интеграция двигателей и планера в единую систему с комплексными характеристиками усугубляет конструктивные проблемы.

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В сентябре мы сообщали, что группа специалистов из Университета Центральной Флориды (UCF) разрабатывает экспериментальную "аэротермодинамическую" модель реактивного двигателя способный менять свою форму во время полета. В настоящее время прототип проходит испытания.

Этот двигатель может быть более эффективным, чем существующие гиперзвуковые силовые установки, что может привести к созданию летательных аппаратов, способных развивать скорость от 5 до 17 раз выше скорости звука. Недавно команда разработчиков UCF получила грант от Военно-морской исследовательской лаборатории США на разработку трансформируемого гиперзвукового двигателя, который позволит решить ряд проблем, связанных с высокоскоростными полетами.

Впрочем, несмотря на это обоснование и определённый технологический прогресс, гиперзвуковой самолет-шпион может оказаться "бессмысленным активом" с военной точки зрения, учитывая особенности гиперзвукового полета и достижения в части сенсорных и оружейных технологий. В статье, опубликованной в апреле 2021 года в журнале The National Interest (TNI), Себастьен Роблин пишет, что эффективность гиперзвукового самолета-разведчика сомнительна из-за его высокой стоимости и отсутствия стелс-характеристик как таковых.

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Роблин утверждает, что тепло, выделяемое при движении самолета на высоких скоростях, сделает его видимым для радиолокаторов. Кроме того, при скорости выше 6 Махов сгорят все радиопоглощающие покрытия. Он отмечает, что противники, скорее всего, легко обнаружат присутствие самолета-шпиона и примут ответные меры, даже если у них будет мало времени для реагирования.

Он считает, что появление Mayhem, скорее всего, ускорит разработку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать гиперзвуковые цели. Роблин отмечает, что разработка боеприпасов, способных запускаться на гиперзвуковых скоростях, потребует от проекта Mayhem слишком больших затрат. Стелс-беспилотник должен более медленно и незаметно проникать в хорошо охраняемое воздушное пространство, длительное время находиться на орбите интересующего его района и в течение нескольких часов передавать видео в режиме реального времени, считает эксперт.

Автор предполагает, что недавнее решение Пентагона пригласить Northrop Grumman к производству высокотехнологичных стелс-беспилотников RQ-180 может быть истолковано как попытка навредить проекту Mayhem. Более того, пишет далее Роблин, США, вероятно, уже выбрали другое направление в развитии самолетов и беспилотников глубокого проникновения, сосредоточившись на повышении скрытности, а не скорости.

В январе 2024 года мы писали, что компания Boeing Aurora Flight Sciences и Агентство перспективных оборонных работают в тандеме над созданием самолета, который для управления будет использовать не "традиционные физические поверхности" - (органы управления полетом), а струи сжатого воздуха. Новая технология получила название Active Flow Control (AFC) – или активное управление потоком.

Экспериментальный самолет Aurora Flight Sciences с активным управлением воздушным потоком разработан на основе системы, которая подает сжатый воздух к "эффекторам", интегрированным во все летающие поверхности, заменяя традиционные механические органы управления, такие как хвостовые закрылки и рули. Фотография представлена Aurora Flight Sciences.

Сокращение или отказ от подвижных органов управления позволяет сохранить стелс-форму, специально построенную для снижения радиолокационной заметности. AFC может быть использована в будущих стелс-самолетах, например, в шестом поколении американских истребителей Next Generation Air Dominance (NGAD), где и будут раскрыты многочисленные преимущества этой технологии. Прототип X-65 рассчитан на максимальную скорость в 0,7 Маха. Ожидается, что первый полет этой новинки состоится летом 2025 года.

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