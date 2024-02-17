BYD вырывается вперед на рынке электромобилей. Tesla оказалась в "зеркале заднего вида" BYD, в то время как немецкие и японские автомобили по-прежнему популярны на мировом авторынке.

В четвертом квартале 2023 года BYD обогнала Tesla и стала крупнейшим в мире поставщиком аккумуляторных электромобилей со значительным отрывом - 526 000 против 484 000 проданных единиц. Однако в Китае ситуация с доминирующим положением на рынке не столь однозначная.

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Китайская компания BYD обходит одного за другим конкурентов как на китайском, так и на мировом рынке электромобилей. В конце прошлого года BYD обогнала Tesla по количеству "полностью электрических" автомобилей. Сегодня китайский автоконцерн активно наращивает поставки своей продукции в государства Евросоюза, строит филиалы в Мексике и Индонезии, Таиланде и Бразилии, а также в Венгрии и Узбекистане. Изображение: BYD

Действительно, Volkswagen, BMW, Toyota, Honda, Nissan и несколько китайских компаний обогнали Tesla на китайском автомобильном рынке в целом.

Американским и европейским политиканам, которые любят на каждом углу разглагольствовать о закрытых рынках Китая, стоит обратить внимание на то, что китайские покупатели так же, как и почти все остальные, ценят немецкое и японское качество. Да, разумется, некоторые восхищаются Tesla, но уже без фанатизма.

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В январе 2024 года доля BYD на китайском рынке аккумуляторных электромобилей составляла 26,2 процента, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, на которые ссылается автопортал CarNewsChina. Доля Tesla составляла 10,6 процента.

Volkswagen занял шестое место с 4,2 процентами. Китайские компании Wuling, Aion и Changan опередили Volkswagen, а Zeekr, Geely, Nio и Leap завершают первую десятку.

Китай: Топ-10 брендов аккумуляторных электромобилей в январе 2024 года ( количество проданных единиц). Источники: Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей; диаграмма Asia Times.

На автомобильном рынке Китая в целом Volkswagen стал самым продаваемым брендом с долей рынка 10,3 процента. BYD занял второе место с долей 9,4 процента, а Toyota - третье с долей 7,0 процента. Changan немного опередил Honda, у которой было 6,4 % рынка.

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BMW занял восьмое место с 3,4 процентами, а Nissan - десятое с 2,9 %. Десятку лидеров замыкают Geely, Wuling и Chery. На долю Tesla пришлось всего 2,0 процента.

Китай: Топ-10 автопроизводителей в январе 2024 года ( количество проданных единиц). Источники: Данные Китайской ассоциации легковых автомобилей; диаграмма Asia Times.

Пять из десяти самых продаваемых моделей автомобилей в январе были зарубежными, включая Tesla Model Y, расположившуюся на шестом месте. Компактный кроссовер Changan CS75 Plus был самым популярным, за ним следовали седан среднего класса Volkswagen Lavida, гибридный кроссовер BYD Song Plus, седан Nissan Sylphy и внедорожник Aito Wenjie M7.

В десятку лучших также вошли седан BYD Qin Plus и Seagull, а также Volkswagen Sagitar и паркетник Honda CR-V. Рейтинг был подготовлен CarNewsChina со ссылкой на китайские автомобильные сайты Dongchedi и Yiche.

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Китай: Самые продаваемые модели автомобилей в январе 2024 г. (количество проданных единиц). Источники: CarNewsChina, данные Dongchedi и Yiche: график Asia Times.

В 2023 году на долю аккумуляторных электромобилей (BEV) приходилось лишь 5,9 процента продаж Volkswagen Group в Китае, но ситуация меняется. В четвертом квартале поставки выросли на 72,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется введением в эксплуатацию нового завода компании по производству электромобилей в Хэфэе.

К 2030 году Volkswagen China планирует увеличить долю новых энергетических автомобилей - включая как BEV, так и гибриды - в своем ассортименте до 40 процентов. Это окажет еще большее давление на Tesla, так как она не производит гибриды.

BYD выпускает примерно такое же количество гибридов, как и BEV, поэтому объем производства электромобилей у BYD в два раза больше, чем у Tesla, а не "чуть-чуть" больше, как принято считать. Более того, совместное предприятие BMW с Brilliance China Automotive наращивает производство электромобилей и аккумуляторов в Шеньяне.

Toyota, Honda, Nissan и Mazda - дочка Toyota - производят и продают электромобили (в основном гибриды) в Китае через совместные предприятия. Toyota активно сотрудничает с FAW и GAC, Honda и Nissan - с Dongfeng, а Mazda - с Changan и FAW.

В ноябре прошлого года было объявлено, что новый кроссовер Mazda CX-50, продаваемый в Китае компанией Changan Mazda Automobile, получит гибридную систему Toyota Hybrid System.

Кроме того, японские Honda и Nissan ведут совместные НИОКР проекты с Университетом Цинхуа, а специалисты FAW, GAC и BYD участвуют в программах научно-исследовательского центра Toyota Intelligent ElectroMobility R&D Center, который занимается разработкой аккумуляторных, гибридных, подключаемых гибридов и электромобилей на топливных элементах для материкового Китая.

Кроссовер Changan CS75 plus. Рекомендованная цена на территории Российской Федерации 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Китайское правительство поставило цель - к 2027 году довести долю "машин на новых источниках энергии" до 45 процентов от общего объема продаж новых автомобилей.В прошлом году это показатель равнялся 32 %. На фоне приближения Китая к этой цели немецкие и японские автопроизводители заявили, что намерены удержать свои позиции на рынке КНР.