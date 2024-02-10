Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
"Залужный ушел, Сырский пришел, но ради чего" — Экс-офицер Пентагона Брайен
До того как стать президентом, Зеленский был комедийным актером на телевидении, он уволил Залужного для того, чтобы самому руководить боевыми действиями, считает западный эксперт Стивен Брайен

реклама

У Зеленского наконец-то получилось уволить генерала Валерия Залужного. На этот раз, по сообщениям из Киева, Залужный подчинился приказу и поблагодарил украинцев за их жертвы. В ближайшее время Зеленский уволит практически весь высший командный состав ВСУ, так или иначе связанный с Залужным. Выбрав Сырского, Зеленский сильно рискует, поскольку Сырский и Залужный - друзья. На снимке: генерал Валерий Залужный во время торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине независимости Украины. Фото: Раздаточный материал / Пресс-служба президента Украины.

Об этом пишет Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя министра обороны США.

реклама

 С другой стороны, Сырский не славится победами. Это уже немолодой 58-летний "неторопливый" генерал, командующий сухопутными войсками ВСУ. И именно его подразделения несут поражение на линии боевого соприкосновения.  Никто не может с уверенностью сказать, чего пытается достичь Зеленский. В Киеве винят в провале контрнаступления Залужного и скорее всего обвинят в сдаче Авдеевки, что с очень высокой долей вероятности произойдет в ближайшее время.

Довольно сложно предсказать, как именно новое командование сможет изменить ситуацию. Возможно, Зеленский уволил Залужного, чтобы самому руководить боевыми действиями. Но у Зеленского нет военного образования. Прежде чем баллотироваться в президенты, он был комедийным актером на телевидении. США поначалу не одобрили отставку Залужного, считая его (как и русские) грамотным и серьезным лидером ВСУ. С точки зрения Вашингтона, отставка Залужного — это то же самое, что увольнение председателя Объединенного комитета начштабов (самый высокопоставленный боевой офицер ВС США).

Иран и КНДР готовы предоставить России свои новые гиперзвуковые ракетные технологии

К тому же на заднем фоне маячит новый весьма радикальный закон Украины о воинской обязанности. Он уже прошел первое чтение в Верховной раде. Сейчас в него вносят поправки. После 21 февраля состоится второе чтение, после чего закон отправят на подпись главе государства. Залужный не поддержал закон о воинской обязанности и не пришел в Раду, чтобы убедить законодателей в необходимости его принятия.

За исключением тех, кто уже покинул Украину (в настоящее время границы закрыты для мужчин призывного возраста), новый законопроект ударит либо по украинской элите, либо по детям этой самой элиты. Скорее всего, это повлечет за собой серьезный удар по репутации Киева. Согласно имеющейся информации, часть украинских депутатов уже покинула страну или планирует это сделать в ближайшее время. И вполне очевидно, что они также захотят защитить свои семьи. Однако если Зеленский и в самом деле наложит реальные санкции на элиту, то срок его пребывания на посту президента может стремительно сократиться.

Представители украинской элиты сталкиваются и с другими проблемами. Отсутствие миллиардов долларов от стран Североатлантического альянса означает, что зарплаты, пенсии или пособия не будут выплачиваться ни госслужащим, ни военным. На фоне попыток Евросоюза перечислить Киеву некоторые средства (в течение следующих четырех лет), ЕС должен найти эти деньги и взыскать со своих стран-членов. Вот в чем загвоздка, как выразился Шекспир.

В Вашингтоне также "намечается тенденция" к принятию Сенатом некоего документа по Украине, но пройдет ли он через обе палаты, пока неизвестно. Возможно, американский Конгресс будет тянуть с принятием решения, ожидая развития ситуации на Украине. На линии боевого соприкосновения ВС России продолжают отвоевывать позиции и отбивать украинские контратаки.

Украинский лидер Зеленский (справа) назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Фото: Раздаточный материал / Пресс-служба президента Украины

Авдеевка практически расколота пополам, а укрепления ВСУ в городе, особенно в многоэтажных кварталах, украинцы скорее всего заминируют перед отступлением. Это стратегически важный город, поскольку он находится очень близко к Донецку (примерно 15 километров по прямой), а за пределами Авдеевки не так много оборонительных сооружений. Существует также вероятность того, что ВС РФ начнут более масштабные наступательные действия, предположительно на харьковском направлении. Сообщается, что в настоящее время там дислоцировано более 40 тысяч российских военнослужащих, готовых в любой момент начать мини-наступление.

Как вариант, русские могут принять решение двигаться в сторону Киева. Российская армия уже усилила ракетные обстрелы Киева. Если ВСУ начнут сдавать позиции, то русские введут в бой дополнительные силы, с прицелом на Киев. Залужный может обыграть их. Он слышит много предложений о захвате власти в стране. Сырский вряд ли станет защищать Зеленский, а отдельные спецбригады такие как "Азов" и "Кракен", скорее всего, завязнут на харьковском направлении. Вооруженные силы РФ уже начали наносить по ним прицельные удары, с целью максимально ослабить эти подразделения перед новым наступлением.

В киевском обществе царит напряженная обстановка. Политики, которые долгое время молчали, теперь утверждают, что могли бы заменить Зеленского. Мэр столицы Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме. Другие украинские политики, в частности Юлия Тимошенко, начинают вести себя как кандидаты в президенты, даже невзирая на желание Зеленского продлить военное положение.

"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса

В США понимают, что максимум, на что можно надеяться, - что боевые действия продолжатся и российской армии не удастся удержать завоеванные территории. Впрочем, это скорее иллюзорная перспектива, поскольку россияне не платят высокую цену за то, чтобы сидеть сложа руки и пускать все на самотек. На самом деле, российские лидеры начинают действовать так, как будто почувствовали "запах крови".

Вашингтону, скорее всего, придется столкнуться либо с развалом Украины после победы России, либо, вероятно, с приходом на смену правительства, дружественного Москве.

В Евросоюзе поговаривают об отправке своих солдат для спасения Украины. Если на это посмотреть с чисто практической точки зрения, то отправка европейских военных для участия в боевых действиях не представляется возможной. Эти формирования расположены слишком далеко и не принесут никакой пользы. Так или иначе, это в большей степени разговоры от отчаяния, а не реальность.

Отставные польские генералы и некоторые англосаксы продвигают идею о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву. Но, как прекрасно понимают адекватные люди в Евросоюзе, у Североатлантического альянса нет ни танков, ни бронетехники, ни артиллерийских снарядов, ни даже войск для проведения любой кампании, продолжительностью более нескольких дней.

НАТО могло бы попытаться "наказать" Россию с помощью боевой авиации, но ВС РФ обладает сильнейшей в мире противовоздушной обороной и не менее мощными военно-космическими силами. Поэтому успех не гарантирован, а шансы на ответные удары Москвы по базам и даже городам западного альянса весьма велики. Если уж Пентагон со своей воздушной мощью с большим трудом останавливает третьесортных низкотехнологичных соперников в Ираке и Сирии, с какого перепугу США и НАТО решили, что они смогут одержать победу над практически равным противником?"Генерал-котёл сдаст Киев Путину". Так украинцы отреагировали на назначение Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины и обвинили Зеленского в предательстве национальных интересов.

На этом фоне США и другим игрокам Организации Североатлантического договора следует хорошенько подумать о том, как найти выход из сложившейся ситуации, так как поставки оружия Киеву могут оказаться бесполезными, особенно если некому будет стрелять.

#россия #украина #сша #спецоперация #залужный #киев #сырский
+
Написать комментарий (0)
На полигоне ВСУ был замечен британский танк Challenger-2 с дополнительной защитой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
8
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
11
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
7
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
4
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
2
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
1
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
3
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
2
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1
System76 переходит на Pop!_OS: почему компания отказалась от Ubuntu
2
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с лидером России
+
Симулятор жизни Paralives выйдет только в 2025 году, но посмотреть семь новых минут геймплея можно уже сейчас
+
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
6
Ученые раскритиковали планы ЦЕРНа по строительству суперколлайдера за 17 млрд. долларов
4

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Краткий обзор игры "Hollow Knight"
1
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
11
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1
Компьютеры DEPO - сделано в России
6

Сейчас обсуждают

Эля Курбанова
08:56
Белый - не оригинально. Давайте лучше полностью зеленый соберем? Ящик взять от тт Ring edition, а вот с остальными комплектующеми загадка.. но было бы оригинальненько.
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Тема Самухов
08:55
Вместо анаконды можно купить ссд от нетак или от адата
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Islombek89
08:54
Ахахаха
RTX 4080 с трудом выдает 60 fps в разрешении 2K в GTA: San Andreas с модом RTX Remix
Тема Самухов
08:54
Боже мой, бп сама хуи от матери абит только название абит, а ссд.... Очень качественное, анаконда. Водянку на i3 12100,кайф. Вместо этого сама можно норм бп от дипкул купить или от фёрст плеер и мать ...
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
AlextraZ
08:53
Дегрод с "одноклассников". Просто прекрасно.
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
AlextraZ
08:52
Я уверен что это комплексный сложный процесс.
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
Немрущий фраг
08:51
Этот день когда япошки очень насмешили пирата Джека Воробья
Sony запретила активировать ключи от своих игр в Steam жителям России и Беларуси
コンダ シマ
08:48
firefox legacy (aka nightly browser) это лучшее что я нашел на os x 10.6
Браузер Supermium получил поддержку Windows XP, а также других «древних» ОС
Red Red
08:41
У чимбы нет жены, поэтому у него сразу все тупо, и срач в хлеву и минусик один.... Чимба не забудь По этим детским ручкам и кривеньким пальчикам с бледной кожей, на фоне плойкиного джойстика, наш ан...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
Игорь Иии
08:34
Скован переносицей? Сердечник соленоида сделаем из дуба, потому что диплом читать никто не будет... Господин Сычев - попробуйте перед публикацией посмотреть то, что Вам выдает переводчик
Samsung действительно не торопится начинать выпуск 4-нм чипов в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем