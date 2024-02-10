До того как стать президентом, Зеленский был комедийным актером на телевидении, он уволил Залужного для того, чтобы самому руководить боевыми действиями, считает западный эксперт Стивен Брайен

У Зеленского наконец-то получилось уволить генерала Валерия Залужного. На этот раз, по сообщениям из Киева, Залужный подчинился приказу и поблагодарил украинцев за их жертвы. В ближайшее время Зеленский уволит практически весь высший командный состав ВСУ, так или иначе связанный с Залужным. Выбрав Сырского, Зеленский сильно рискует, поскольку Сырский и Залужный - друзья. На снимке: генерал Валерий Залужный во время торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине независимости Украины. Фото: Раздаточный материал / Пресс-служба президента Украины.

Об этом пишет Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя министра обороны США.

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С другой стороны, Сырский не славится победами. Это уже немолодой 58-летний "неторопливый" генерал, командующий сухопутными войсками ВСУ. И именно его подразделения несут поражение на линии боевого соприкосновения. Никто не может с уверенностью сказать, чего пытается достичь Зеленский. В Киеве винят в провале контрнаступления Залужного и скорее всего обвинят в сдаче Авдеевки, что с очень высокой долей вероятности произойдет в ближайшее время.

Довольно сложно предсказать, как именно новое командование сможет изменить ситуацию. Возможно, Зеленский уволил Залужного, чтобы самому руководить боевыми действиями. Но у Зеленского нет военного образования. Прежде чем баллотироваться в президенты, он был комедийным актером на телевидении. США поначалу не одобрили отставку Залужного, считая его (как и русские) грамотным и серьезным лидером ВСУ. С точки зрения Вашингтона, отставка Залужного — это то же самое, что увольнение председателя Объединенного комитета начштабов (самый высокопоставленный боевой офицер ВС США).

К тому же на заднем фоне маячит новый весьма радикальный закон Украины о воинской обязанности. Он уже прошел первое чтение в Верховной раде. Сейчас в него вносят поправки. После 21 февраля состоится второе чтение, после чего закон отправят на подпись главе государства. Залужный не поддержал закон о воинской обязанности и не пришел в Раду, чтобы убедить законодателей в необходимости его принятия.

За исключением тех, кто уже покинул Украину (в настоящее время границы закрыты для мужчин призывного возраста), новый законопроект ударит либо по украинской элите, либо по детям этой самой элиты. Скорее всего, это повлечет за собой серьезный удар по репутации Киева. Согласно имеющейся информации, часть украинских депутатов уже покинула страну или планирует это сделать в ближайшее время. И вполне очевидно, что они также захотят защитить свои семьи. Однако если Зеленский и в самом деле наложит реальные санкции на элиту, то срок его пребывания на посту президента может стремительно сократиться.

Представители украинской элиты сталкиваются и с другими проблемами. Отсутствие миллиардов долларов от стран Североатлантического альянса означает, что зарплаты, пенсии или пособия не будут выплачиваться ни госслужащим, ни военным. На фоне попыток Евросоюза перечислить Киеву некоторые средства (в течение следующих четырех лет), ЕС должен найти эти деньги и взыскать со своих стран-членов. Вот в чем загвоздка, как выразился Шекспир.

В Вашингтоне также "намечается тенденция" к принятию Сенатом некоего документа по Украине, но пройдет ли он через обе палаты, пока неизвестно. Возможно, американский Конгресс будет тянуть с принятием решения, ожидая развития ситуации на Украине. На линии боевого соприкосновения ВС России продолжают отвоевывать позиции и отбивать украинские контратаки.

Украинский лидер Зеленский (справа) назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Фото: Раздаточный материал / Пресс-служба президента Украины

Авдеевка практически расколота пополам, а укрепления ВСУ в городе, особенно в многоэтажных кварталах, украинцы скорее всего заминируют перед отступлением. Это стратегически важный город, поскольку он находится очень близко к Донецку (примерно 15 километров по прямой), а за пределами Авдеевки не так много оборонительных сооружений. Существует также вероятность того, что ВС РФ начнут более масштабные наступательные действия, предположительно на харьковском направлении. Сообщается, что в настоящее время там дислоцировано более 40 тысяч российских военнослужащих, готовых в любой момент начать мини-наступление.

Как вариант, русские могут принять решение двигаться в сторону Киева. Российская армия уже усилила ракетные обстрелы Киева. Если ВСУ начнут сдавать позиции, то русские введут в бой дополнительные силы, с прицелом на Киев. Залужный может обыграть их. Он слышит много предложений о захвате власти в стране. Сырский вряд ли станет защищать Зеленский, а отдельные спецбригады такие как "Азов" и "Кракен", скорее всего, завязнут на харьковском направлении. Вооруженные силы РФ уже начали наносить по ним прицельные удары, с целью максимально ослабить эти подразделения перед новым наступлением.

В киевском обществе царит напряженная обстановка. Политики, которые долгое время молчали, теперь утверждают, что могли бы заменить Зеленского. Мэр столицы Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме. Другие украинские политики, в частности Юлия Тимошенко, начинают вести себя как кандидаты в президенты, даже невзирая на желание Зеленского продлить военное положение.

В США понимают, что максимум, на что можно надеяться, - что боевые действия продолжатся и российской армии не удастся удержать завоеванные территории. Впрочем, это скорее иллюзорная перспектива, поскольку россияне не платят высокую цену за то, чтобы сидеть сложа руки и пускать все на самотек. На самом деле, российские лидеры начинают действовать так, как будто почувствовали "запах крови".

Вашингтону, скорее всего, придется столкнуться либо с развалом Украины после победы России, либо, вероятно, с приходом на смену правительства, дружественного Москве.

В Евросоюзе поговаривают об отправке своих солдат для спасения Украины. Если на это посмотреть с чисто практической точки зрения, то отправка европейских военных для участия в боевых действиях не представляется возможной. Эти формирования расположены слишком далеко и не принесут никакой пользы. Так или иначе, это в большей степени разговоры от отчаяния, а не реальность.

Отставные польские генералы и некоторые англосаксы продвигают идею о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву. Но, как прекрасно понимают адекватные люди в Евросоюзе, у Североатлантического альянса нет ни танков, ни бронетехники, ни артиллерийских снарядов, ни даже войск для проведения любой кампании, продолжительностью более нескольких дней.

НАТО могло бы попытаться "наказать" Россию с помощью боевой авиации, но ВС РФ обладает сильнейшей в мире противовоздушной обороной и не менее мощными военно-космическими силами. Поэтому успех не гарантирован, а шансы на ответные удары Москвы по базам и даже городам западного альянса весьма велики. Если уж Пентагон со своей воздушной мощью с большим трудом останавливает третьесортных низкотехнологичных соперников в Ираке и Сирии, с какого перепугу США и НАТО решили, что они смогут одержать победу над практически равным противником? "Генерал-котёл сдаст Киев Путину". Так украинцы отреагировали на назначение Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины и обвинили Зеленского в предательстве национальных интересов.

На этом фоне США и другим игрокам Организации Североатлантического договора следует хорошенько подумать о том, как найти выход из сложившейся ситуации, так как поставки оружия Киеву могут оказаться бесполезными, особенно если некому будет стрелять.