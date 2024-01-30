Корпус морской пехоты Соединенных Штатов (USMC) намерен развернуть свои передовые боевые амфибийные машины (Amphibious Combat Vehicle, ACV) в Тихом океане. Пентагон планирует это сделать как можно быстрее, даже невзирая на серьезные проблемы с боеготовностью, техническим обеспечением и обслуживанием этой платформы, а также несмотря на ряд недавних инцидентов со смертельным исходом при ее использовании в прибрежных водах.

США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии. Ранее корпус морской пехоты США отказался от проведения "большей части" операций в прибрежной зоне после ряда несчастных случаев в 2022 году. (Фотография представлена пресс-службой Военно-морского флота США, Corporal Carl Matthew Ruppert / Marine Corps).Развертывание ACV, запланированное на март этого года, призвано восполнить надвигающуюся нехватку боевых десантных кораблей США на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем вокруг Тайваня. По сообщению военного онлайн-издания Defense News, 15-е экспедиционное подразделение морской пехоты развернет ACV на кораблях группы амфибийной готовности (Amphibious Ready Group, ARG) ВМС США Boxer в несколько этапов. С этой целью в ближайшие дни десантно-транспортный док Somerset отправится в Тихий океан для запланированного шестимесячного развертывания.

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В сообщении Defense News говорится, что десантно-штурмовой корабль USS Boxer и десантный корабль-док USS Harpers Ferry отправятся в сторону Китая примерно двумя месяцами позже из-за проблем с боеготовностью и профилактическим ремонтом судов.

Новые американские боевые машины-амфибии неоднократно переворачивались во время военных учений на суше, но как заявили в Пентагоне "отчаянные времена требуют отчаянных мер"

ACV должны заменить устаревшие амфибийные десантные машины (AAV) Корпуса морской пехоты США, впервые поступившие на вооружение в 70-х годах прошлого века. Defense News напоминает, что ACV это восьмиколесные транспортные средства способные преодолевая волны, высаживаться с десантных кораблей, а затем выезжать на берег, обеспечивая десантникам возможность проведения амфибийных операций.

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Однако после того, как в октябре 2022 года две машины перевернулись в воде во время сильного прибоя, командование сил морской пехоты США почти на 18 месяцев приостановило все морские тренировки с данной амфибийной платформой, сообщает Defense News. На суше ACV также неоднократно сталкивался с проблемами во время эксплуатации. Так, в декабре прошлого года на базе корпуса морской пехоты в Калифорнии произошло опрокидывание автомобиля. в результате инцидента погиб морпех, находившийся на борту.

Руководство КМП США объяснило случившееся пробелами в обучении и заявило, что в настоящее время идет процесс переаттестации операторов и обслуживающего персонала транспортных средств. Но даже те операторы, которые прошли переаттестацию, пока не имеют права пересекать зону прибоя с десантом, когда средняя высота самых высоких волн составляет четыре фута (1,2 метра) или более, сообщает Defense News.

В докладе Исследовательской службы американского Конгресса (Congressional Research Servic, CRS), опубликованном в июле 2020 года, говорится о том, что AAV Корпуса морской пехоты США становятся все более сложными в эксплуатации, обслуживании и ремонте. В документе отмечается, что даже несмотря на постоянную модернизацию AAV USMC, они имеют ряд недостатков в мобильности на суше и воде, в защите и сетевых возможностях.

В отчете CRS также подчеркивается, что дальность действия AAV от корабля до берега составляет всего две мили. Это создает определенные проблемы с выживаемостью машины и морских амфибийных сил. Амфибийные операции считаются одними из самых сложных военных операций, требующих планирования сразу в нескольких областях с учетом сложнейших оперативных задач.

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В своей статье, опубликованной в 2018 году в журнале "Университет морской пехоты", военный аналитик Стивен Йедон пишет, что противокорабельные ракеты и тактические самолеты, подводные лодки, мины, средства противовоздушной / противоракетной обороны, а также противостоящие силы на берегу создают значительные угрозы для проведения морских десантных операций.

Йедон отмечает, что, хотя на кораблях ARG есть несколько вариантов противоракетной обороны, потенциальные противники могут обнаружить их на загоризонтных дальностях. Даже если суда ARG будут оснащены достаточным количеством средств ПВО/ ПРО, пишет Йедон, они утрачивают свою эффективность по мере приближения к берегу, поскольку противник может запустить больше ракет. При этом время реакции на эти угрозы заметно сокращается.

На снимке морские пехотинцы военно-морских сил Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики стоят в строю, пока командующий Тихоокеанским флотом контр-адмирал ВМС США Гэри Ругхед приветствует их после демонстрации возможностей бригады. (Фотография представлена пресс-службой Военно-морского флота США, Lance Corporal J.J. Harper/U.S. Marine Corps).

Колин Смит и Стивен Веббер в своем отчете для аналитического центра RAND за октябрь 2023 года утверждают, что такие автомобили, как AAV, подвержены многочисленным угрозам и в случае нападения становятся весьма уязвимыми. Они также отмечают, что AAV крайне медлительны и могут действовать лишь в непосредственной близости от берега.

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Хотя ACV создавалась для того, чтобы устранить недостатки AAV, в отчете CRS за март 2023 года высказываются опасения касательно живучести новых амфибийных бронетранспортёров против противотанковых управляемых ракет (ATGM). В качестве примера приводится уязвимость западной бронетехники против такого оружия в ходе продолжающегося конфликта на Украине.

В дополнение к опасениям по поводу их живучести Карл Флинн в своей статье в Proceedings от ноября 2020 года отмечает, что относительно легковооруженные и бронированные машины Корпуса морской пехоты США, такие как ACV, AAV и легкобронированные машины (LAV), будут полностью беззащитны перед силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае конфликта вокруг Тайваня.

Флинн отмечает, что имеющиеся в настоящее время на вооружении AAV и LAV имеют недостаточное бронирование и вооружение против амфибийных танков морской пехоты НОАК. Он подчеркивает, что решение USMC отказаться от танков M1 Abrams привело к тому, что бронетехника китайских морпехов на порядок превосходит бронетехнику КМП США как по огневой мощи, так и по уровню защиты. Кроме того, корпус морской пехоты США может столкнуться с проблемой нехватки боевых амфибийных кораблей, необходимых для переброски своих подразделений в зону конфликта.

В своей статье, опубликованной в этом месяце в журнале Defense News, Меган Экштейн отмечает, что КМП США рассматривает возможность альтернативного развертывания для решения проблемы нехватки док-кораблей. Генерал-лейтенант Карстен Хекл, заместитель командующего по боевому развитию и интеграции, назвал эту проблему "самой большой экзистенциальной угрозой" для КМП США.

По словам Экштейн, чтобы восполнить этот пробел, корпус морской пехоты США вынужден использовать другие типы судов, в том числе экспедиционные морские базы (Expeditionary Sea Base, ESB) и скоростные экспедиционные транспортные корабли (Expeditionary Fast Transport, EPF). Но хотя КМП США в последнее время несколько раз успешно использовала EPF в Тихом океане, этот тип кораблей не приспособлен для выполнения амфибийных задач.

Брайан Макграт в своей статье на портале Defense One за январь 2023 года пишет, что Соединенные Штаты планируют построить легкие амфибийные десантные корабли типа LAW, способные перевозить морских пехотинцев "с берега на берег", в отличие от традиционных транспортных средств, таких как AAV.

Вместе с тем далее, Макграт указывает, что LAW могут оказаться уязвимыми перед ударами противокорабельных ракет. К тому же они не способны пополнять запасы на удаленных островах и могут быть слишком медлительными и недостаточно вооруженными для ведения активных боевых действий. Кроме того, они довольно дорого стоят, считает он. На фоне неудач американских морпехов, Китай уверенными темпами модернизирует PLA-MC, увеличивая количество и качество своих сил.

В статье для издания Task and Purpose, опубликованной в этом месяце, американский военный обозреватель Джефф Шогол утверждает, что к 2022 году численность личного состава Морской пехоты Китайской Народной Республики увеличилась с двух до восьми общевойсковых бригад. Для сравнения: бригада армии США обычно насчитывает порядка 5 000 военнослужащих.

Шогол отмечает, что хотя морская пехота НОАК будет играть важную роль в потенциальном вторжении на Тайвань, эти части являются "вспомогательными", а не основными силами вторжения. Для этой цели есть специально подготовленные сухопутные войска НОАК (PLA-GF), в состав которых входят амфибийные штурмовые отряды.

Корабли авианосной ударной группы "Джеральд Р. Форд" (GRFCSG) и амфибийной группы готовности "Батаан" (ARG), а также фрегат греческих ВМС HS Navarinon (F 461) идут в боевом порядке в Средиземном море 31 декабря 2023 года. (MC2 Nolan Pennington/US Navy)

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Несмотря на то, что морская пехота военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая способна предоставить шесть батальонов для содействия вторжению, пишет Шогол, PLA-MC все еще ограничена своими небольшими размерами и отсутствием опыта ведения экспедиционных операций. Таким образом, морской пехоте Народно-освободительной армии предстоит проделать большую работу, если она хочет быть полностью готовой к 2027 году, когда, по неоднократным заявлениям представителей оборонного ведомства США, может начаться операция по захвату Тайваня.