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amv212
Странные блиноподобные кометы могут образовываться из вращающихся облаков гальки и космической пыли
Вращающиеся облака гальки могут быть причиной формирования странных сплюснутых объектов в Солнечной системе, в том числе комет и астероидов.

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Ученые продолжают находить в Солнечной системе объекты, похожие на блины, и это может быть связано с тем, что они образуются определенным образом - из вращающихся облаков гальки

Блиноподобные кометы могут образовываться из вращающихся облаков гальки и космической пыли.  Вращающиеся облака гальки могут быть причиной формирования странных сплюснутых объектов в Солнечной системе, в том числе комет и астероидов. На снимке комета Аррокот - небольшой объект в поясе Койпера, состоящий из двух частей блинообразной формы. НАСА

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Ученые продолжают находить в Солнечной системе объекты, похожие на блины, и это может быть связано с тем, что они образуются определенным образом - из вращающихся облаков гальки.  Вращающиеся облака гальки могут быть причиной формирования странных сплюснутых объектов в Солнечной системе, в том числе комет и астероидов.

 В 2019 году космический аппарат НАСА "Новые горизонты" пролетел мимо ледяного, похожего на комету объекта за Плутоном под названием Аррокот. Он был примечателен тем, что казался относительно плоским, а каждая из его двух соединенных долей была сплющена и похожа на блин. Такими же сплющенными выглядят и некоторые другие объекты Солнечной системы, в том числе комета 67P/Чурюмова-Герасименко, которую в 2014 году посетил космический аппарат Европейского космического агентства "Розетта".

 Себастьян Лорек из Копенгагенского университета в Дании и Андерс Йохансен из Лундского университета в Швеции предполагают, что это результат того, как формировались и эволюционировали такие объекты.

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По их мнению, рыхлые скопления гальки и космической пыли в ранней Солнечной системе могли притягиваться друг к другу под действием сил гравитации. Эта идея известна как аккреция гальки - одно из возможных объяснений того, как образуются планеты. Если эти скопления камней вращались с соответствующей скоростью, это могло привести к формированию дискообразных объектов.

 "Если у вас есть вращающееся облако гальки, оно имеет тенденцию становиться более плоским, словно глина на гончарном круге, - говорит Йохансен. Если бы оно вращалось достаточно быстро, угловой момент был бы слишком велик, и объект "разлетелся бы на части", говорит он. Но если бы он двигался со скоростью менее нескольких метров в секунду, то объект сохранил бы свою сплющенную форму в процессе аккреции, которая может длиться в течение нескольких лет.

У комет вероятность того, что они окажутся сплющенными, выше, чем у астероидов, поскольку они формируются дальше в Солнечной системе, можно сказать на ее окраинах, где у них меньше шансов столкнуться друг с другом. Этот эффект влияет на формирование объектов диаметром до 100 километров - при более крупных размерах под действием мощных сил собственной гравитации они постепенно начинают приобретать сферические формы.

Аккреция гальки — это скопление частиц диаметром от сантиметров до метров в планетезимали протопланетного диска, усиливающееся за счет аэродинамического сопротивления газа, присутствующего внутри диска. На снимке пылевой диск вокруг молодой звезды.

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Изучение большего количества тел во внешней части Солнечной системы, вероятно, поможет подтвердить правильность этой гипотезы. "Это позволит нам лучше изучить форму этих объектов", - считает Йохансен.

#астероид #комета аррокот #пылевой диск
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