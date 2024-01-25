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Ученые продолжают находить в Солнечной системе объекты, похожие на блины, и это может быть связано с тем, что они образуются определенным образом - из вращающихся облаков гальки
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Ученые продолжают находить в Солнечной системе объекты, похожие на блины, и это может быть связано с тем, что они образуются определенным образом - из вращающихся облаков гальки. Вращающиеся облака гальки могут быть причиной формирования странных сплюснутых объектов в Солнечной системе, в том числе комет и астероидов.
В 2019 году космический аппарат НАСА "Новые горизонты" пролетел мимо ледяного, похожего на комету объекта за Плутоном под названием Аррокот. Он был примечателен тем, что казался относительно плоским, а каждая из его двух соединенных долей была сплющена и похожа на блин. Такими же сплющенными выглядят и некоторые другие объекты Солнечной системы, в том числе комета 67P/Чурюмова-Герасименко, которую в 2014 году посетил космический аппарат Европейского космического агентства "Розетта".
Себастьян Лорек из Копенгагенского университета в Дании и Андерс Йохансен из Лундского университета в Швеции предполагают, что это результат того, как формировались и эволюционировали такие объекты.
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По их мнению, рыхлые скопления гальки и космической пыли в ранней Солнечной системе могли притягиваться друг к другу под действием сил гравитации. Эта идея известна как аккреция гальки - одно из возможных объяснений того, как образуются планеты. Если эти скопления камней вращались с соответствующей скоростью, это могло привести к формированию дискообразных объектов.
"Если у вас есть вращающееся облако гальки, оно имеет тенденцию становиться более плоским, словно глина на гончарном круге, - говорит Йохансен. Если бы оно вращалось достаточно быстро, угловой момент был бы слишком велик, и объект "разлетелся бы на части", говорит он. Но если бы он двигался со скоростью менее нескольких метров в секунду, то объект сохранил бы свою сплющенную форму в процессе аккреции, которая может длиться в течение нескольких лет.
У комет вероятность того, что они окажутся сплющенными, выше, чем у астероидов, поскольку они формируются дальше в Солнечной системе, можно сказать на ее окраинах, где у них меньше шансов столкнуться друг с другом. Этот эффект влияет на формирование объектов диаметром до 100 километров - при более крупных размерах под действием мощных сил собственной гравитации они постепенно начинают приобретать сферические формы.
Изучение большего количества тел во внешней части Солнечной системы, вероятно, поможет подтвердить правильность этой гипотезы. "Это позволит нам лучше изучить форму этих объектов", - считает Йохансен.