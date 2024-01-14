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На фоне покупки Пакистаном FC-31, Индия может присоединиться к российским программам Су-57 и Су-75

Покупка Пакистаном китайских истребителей FC-31 "Кречет" подливает масла в огонь индийских программ по созданию боевых самолетов пятого поколения
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Приобретение Пакистаном китайского истребителя FC-31 Gyrafalcon подливает масла в огонь индийской программы создания истребителей пятого поколения.

Китай подогревает гонку стелс-истребителей между Индией и Пакистаном. Покупка Пакистаном китайских истребителей FC-31 "Кречет" подливает масла в огонь индийских программ по созданию боевых самолетов пятого поколения. На снимке - китайский малозаметный истребитель пятого поколения "Цзянь-31", построенный компанией AVIC Shenyang Aircraft Corporation.

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Пакистан готовится принять на вооружение китайские истребители пятого поколения FC-31 "Кречет" (Шеньян J-31), что может стать поворотным моментом в разгорающейся в Южной Азии гонке вооружений между Индией и Пакистаном и Китаем в центре. В этом месяце издание Defense News со ссылкой на главу ВВС Пакистана (PAF) Захира Бабера Сидху сообщило, что истребители китайского производства, также известные F-60 Цзянь-31 или J-21 Snowy Owls, должны поступить на вооружение страны в ближайшее время, не уточняя при этом конкретных сроков. 

Сидху выступал на церемонии ввода в строй новой военной техники, среди которой были боевые самолеты китайского производства K-10C Firebird, говорится в сообщении Defense News. Главнокомандующий военно-воздушными силами Пакистана не сообщил, сколько самолетов FC-31 планирует получить Исламабад. Китайская программа создания бюджетных истребителей пятого поколения FC-31/J-35 нацелена на то, чтобы конкурировать на международных рынках с американскими F-35 и европейскими истребителями четвертого поколения.

Однако вопросы о достижимом на практике уровне малозаметности FC-31, о сенсорах и взаимодействии датчиков в самолете, когда он будет введен в эксплуатацию, и о времени, которое потребуется для поставки, пока остаются без ответа. В итоге все это определит, насколько эффективным будет приобретение Пакистана на фоне развивающегося потенциала Индии, говорится в докладе Defense News.  

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В статье также сообщается, что имеющиеся у Пакистана самолеты JF-17, J-10 и F-16 достаточны для проведения операций по завоеванию превосходства в воздухе над Индией, что ставит под сомнение необходимость закупки китайских самолетов FC-31 в то время, когда Исламабад испытывает острую нехватку денег, а экономика страны находится в не самом лучшем состоянии.

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Пакистан - крупный покупатель китайских истребителей. Он входит в небольшую группу стран, наряду с Бангладеш, Мьянмой, Северной Кореей и некоторыми государствами Африки, которые решили приобрести китайские военные самолеты.

В марте 2022 года издание The Warzone сообщило, что Пакистан получил свои первые многоцелевые истребители J-10 китайского производства. Эта сделка призвана повысить потенциал военно-воздушных сил Пакистана после авиаудара ВВС Индии (IAF) по предполагаемому лагерю подготовки боевиков в Балакоте (Пакистан) в феврале 2019 года.

В отчете Warzone говорится, что приобретение J-10 стало ответом на закупку Индией французских многоцелевых истребителей Dassault Rafale. Многоцелевой истребитель Чэнду J-10, оснащенный современными ракетами класса "воздух-воздух" PL-15 с активным радиолокационным самонаведением и радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), позволит как минимум частично устранить стратегический разрыв с Индией. Кроме того, Пакистан и Китай совместно работают над созданием легкого истребителя JF-17. Это стратегическое сотрудничество, которое в конечном итоге может способствовать укреплению позиций КНР на мировом рынке истребителей. 

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В своей статье для журнала Business Insider, опубликованной в ноябре 2022 года, политический обозреватель и военный аналитик Бенджамин Бримелоу отмечает, что по состоянию на октябрь 2021 года истребитель JF-17, впервые поднявшийся в воздух в 2003 году, состоит на вооружении только Пакистана, Мьянмы и Нигерии и насчитывает порядка 145 единиц.

К концу десятилетия их число может возрасти до 185, что сделает JF-17 самым популярным китайским истребителем в мире, считает Бримелоу. Он пишет, что если ранние JF-17 производились исключительно в Китае, то сейчас большая часть производства находится на территории Пакистана. Если быть точным, то сегодня 58 процентов самолетов производится в Пакистане, а 42 процента - в КНР.

JF-17 Block 3 претерпел значительные изменения, получив систему предупреждения о ракетном нападении, широкоугольный Smart HUD, дополнительные подвески для вооружений и интегрированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На снимке - Chengdu FC-1 Xiaolong (JF-17) истребитель-бомбардировщик совместной китайско-пакистанской разработки. Изображение: Facebook

Бримелоу отмечает, что цена JF-17 в 15-25 миллионов американских долларов делает его дешевле любого истребителя четвертого поколения, предлагаемого на рынке, и делает его привлекательным вариантом для ВВС развивающихся стран, испытывающих нехватку средств и не способных приобрести западные самолеты.

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Однако, пишет Бримелоу, китайско-пакистански JF-17 создавался не для того, чтобы конкурировать с истребителями пятого поколения, такими как американские F-22 и F-35, а скорее для участия в конфликтах низкой интенсивности, для подавления повстанческих движений или как инструмент противовоздушной обороны против аналогично оснащенных противников. По словам эксперта, продажа Китаем истребителей Пакистану является ярким пятном в контексте его неутешительных показателей на мировых рынках.

В январе 2022 года издание Asia Times сообщило, что скромные продажи истребителей Китаем на сегодняшний день обусловлены нежеланием Пекина заключать соглашения о разграничении расходов, отсутствием крупных стратегических партнеров и неготовностью потенциальных клиентов вступать в сотрудничество с Китаем посредством закупок боевых самолетов. Однако сейчас Китай, активно пытается включить Пакистан в свою логистическую цепочку военных поставок за счет продажи современного оружия.

Следуя примеру Соединенных Штатов, правительство Китая может использовать Пакистан в качестве модели для сбыта своих вооружений. Возможно, Пекин считает, что покупатели присоединяются к логистической цепочке - доминанте Китая - для получения технической поддержки, более выгодных цен и доступа к еще более современному оружию.

США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35

Длительный конфликт Пакистана с Индией сделал его более зависимым от Китая в плане относительно дешевых современных видов вооружений, что, по мнению некоторых западных экспертов, может подчинить его внешнюю и оборонную политику китайским интересам. В этих условиях Пакистан начинает постепенно диверсифицировать закупки истребителей. В феврале 2022 года мы сообщали, что Пакистан и Турция совместно разрабатывают стелс-истребитель пятого поколения, который должен заменить устаревшие американские самолеты F-16.

Проект Turkish Fighter Experimental (TF-X) представляет собой двухмоторный многоцелевой самолет оснащенный системами "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". В ноябре 2022 года компания Turkish Aerospace Industries (TAI) опубликовала видеозапись самолета TF-X на ранней стадии строительства. Пока неизвестно, как покупка FC-31 повлияет на это сотрудничество, и повлияет ли вообще. Модернизация военно-воздушных сил Пакистана под влиянием Китайской Народной Республики вызывало серьезную озабоченность в Индии, заставляя Нью-Дели форсировать программу создания собственных истребителей.

В своей статье для онлайн-издания Eurasian Times в этом месяце Анил Чопра пишет, что индийский легкий боевой самолет Mark 1A (LCA Mk1A) должен поступить на вооружение уже в этом году, а его собрат LCA Mk2 совершит свой первый полет в начале 2025 года. Между тем, первый индийский истребитель пятого поколения отечественного производства, Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), должен встать на вооружение примерно в 2028-29 годах. Чопра отмечает, что AMCA имеет две модификации - "частичный стелс" AMCA Mk1 и "полноценный стелс" AMCA Mk2, причем первый должен подняться в воздух к 2028-29 годам, а второй - к 2032 году.

Чопра допускает, что Индия может приобрести около двух эскадрилий F-35 в качестве временной меры, присоединиться к российским программам Су-57 Преступник и/или Су-75 "Шах и Мат", а также к японским или европейским проектам пятого поколения. Но оптимальным вариантом для Индии, по его мнению, является ускорение реализацию программы среднего истребителя пятого поколения AMCA.

Пентагон пытается увеличить производство F-35, поскольку Китай и Россия активно развивают свои проекты создания истребителей 5-го поколения, что угрожает увеличить разрыв в истребителях между США и их ближайшими противниками. На фотографии многофункциональные малозаметные российские истребители пятого поколения Су-57.

Ранее в феврале Москва и Нью-Дели обсудили возможность кросс-лицензионного производства Cy-57 для индийских BBC, руководствуясь примером программы предыдущих классов российских истребителей, таких как Cy-30МКИ, которых Индия закупила в количестве более 270 единиц в период с 2000 по 2020 годы. Также сохраняется возможность поставки "готовых" самолетов, по крайней мере, первых партий, поскольку Индия неоднократно проявляла большой интерес к истребителям этого класса.

На этом фоне Вашингтон пытается заставить Нью-Дели  отказаться от российских самолетов Су-57 в пользу своих Ф-35. Некоторые военные журналисты и аналитики утверждают, что это "ловушка", благодаря которой США хотят убедить Индию расторгнуть контракты с "Рособоронэкспортом" на поставку и совместное производство российских самолетов Cy-57 Felon и Су-75 Checkmate.

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В сентябре прошлого года Алжир также разместил заказ на производство самолетов Су-57. Их поставка ожидается ближе к концу десятилетия, учитывая, что российский бюджет увеличился более чем в четыре раза. Это серьезно ускорит модернизацию перед лицом потенциальной угрозы со стороны стран Североатлантического альянса, пишут эксперты американского военного издания MW Magazine.

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