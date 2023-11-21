Китай не намерен ни с кем вести как холодную, так и горячую войну, а также бросать вызов Соединенным Штатам или свергать их, заявил лидер КНР на торжественном мероприятии в Сан-Франциско, собравшем сотни представителей американской бизнес-элиты.

Вместе с тем в рамках встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в Сан-Франциско председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин дал понять администрации Белого дома, что ей не следует поддерживать независимость Тайваня, а также пытаться препятствовать технологическому росту Китая с помощью экспортных ограничений, контроля за инвестициями и иной санкционной политики.

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В среду вечером на торжественном ужине председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел встречу примерно с 400 представителями американского бизнеса, чиновниками и учеными. На мероприятии присутствовали глава Apple Тим Кук, глава BlackRock Лоуренс Финк и глава Pfizer Альберт Бурла.

"Китай, на какой бы стадии развития он ни находился, никогда не будет стремиться к гегемонии или экспансии и навязывать свою волю другим", - заявил Си Цзиньпин в своей речи. "Пекин не пытается завоевать сферы влияния и не будет вести ни холодную, ни горячую войну с кем бы то ни было". По его словам, Китай "никогда не делает ставку на США" и "не намерен бросать вызов Соединенным Штатам или свергать их". Он добавил, что Пекин "готов быть партнером и другом Америки".

Си также обнародовал пятилетний план, согласно которому Пекин собирается пригласить в Китай свыше 50 тысяч молодых американцев по программам обмена и обучения. Он отметил, что Пекин приглашает американских чиновников и представителей различных отраслей посетить Китай. Некоторые комментаторы считают, что одна из основных задач Си в этой поездке в США - стимулировать американский бизнес к увеличению инвестиций в Китай.

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"Руководство Соединенных Штатов четко дало понять, что оно не хочет, чтобы разделение произошло", - заявил в интервью государственным средствам массовой информации Китая Брюс Эндрюс, главный специалист по связям с правительством в Intel Corp. и бывший заместитель министра торговли Соединенных Штатов.

"Мы работаем с широким спектром технологических компаний, включая компании, занимающиеся автономными транспортными системами, автопроизводством и здравоохранением. Мы видим все их великолепные инновации", - отметил он. "Мы считаем, что сотрудничество с китайскими компаниями и партнерами является для Intel важной и ценной возможностью".

Тайваньская проблема

В среду лидер КНР Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели четыре часа в поместье Филоли, исторической достопримечательности Сан-Франциско, в рамках подготовки к встрече глав государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Они провели двухчасовую беседу, но ключевые вопросы, в частности, проблемы Тайваня и контроль за экспортом чипов, по-прежнему остались нерешенными.

"Тайваньский вопрос всегда был самым важным и деликатным в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами", - отметил Си Цзиньпин во время встречи с Байденом в среду. Американская сторона должна придерживаться своего заявления о " неприятии независимости Тайваня", перестать вооружать Тайбэй и поддержать неизбежное мирное воссоединение Китая". "Китай наконец-то станет единым", - подчеркнул глава КНР.

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Си объяснил Байдену, что Китай предпочитает решать проблемы Тайваня путем мирного воссоединения, но затем "сразу же перешел к условиям потенциального применения военной силы", говорится в статье агентства Reuters, которое ссылается на высокопоставленного американского чиновника.

Фотография представлена Управлением делами Президента Соединенных Штатов

"Президент США Байден совершенно однозначно ответил, что давняя позиция Соединенных Штатов заключается в ... решимости поддерживать мир и стабильность", - отметил чиновник. На это председатель Си ответил: "Послушайте, мир — это... все хорошо и прекрасно, но в какой-то момент нам придется перейти к более широкой резолюции".

По словам американских чиновников, Си таким образом хотел показать, что Китай не готовится к широкомасштабному вторжению на Тайвань, однако это не отменяет подхода Вашингтона.

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"Успехом переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена можно считать то, что обе стороны продемонстрировали свою заинтересованность в нормализации отношений", - отметил в интервью радиостанции Radio Television Hong Kong (RTHK) Лау Сиу-кай, консультант Китайской ассоциации исследований Гонконга и Макао.

"Но фактически обе страны не достигли серьезных изменений в своих отношениях, поскольку не смогли прийти к компромиссу по ключевым вопросам, включая проблемы Тайваня, Южно-Китайского моря и высоких технологий", - подчеркнул Лау.

В октябре прошлого года Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, заявил, что Пекин не откажется от возможности оккупировать Тайвань силой. По его словам, Китай оставит за собой все необходимые средства для решения этого вопроса.

Военные контакты

В ходе встречи Си и Байдена стороны договорились развивать и укреплять диалог и сотрудничество в различных областях, в том числе возобновить контакты между военными на высшем уровне, координационные переговоры по вопросам оборонной политики между Китаем и США, а также заседания в рамках военно-морского консультативного соглашения между НОАК и Пентагоном. Телефонные переговоры между командующими театрами военных действий должны проводиться "на основе принципов равенства и уважения".

По словам Байдена, важным прогрессом является то, что лидеры США и Китая могут "снять трубку и позвонить друг другу" в случае появления каких-либо проблем, касающихся двух государств. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут придерживаться соглашения о том, что "существует политика "одного Китая".

После визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года Пекин на несколько месяцев "оборвал" все каналы связи с Соединенными Штатами. После встречи Байдена и Си Цзиньпина на Бали в ноябре прошлого года стороны возобновили диалог по Тайваню, Украине, изменению климата и торговым аспектам, но не контакты между военными.

В мае этого года Пекин отклонил просьбу Вашингтона о встрече министра национальной обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Это было вызвано тем, что Вашингтон ввел санкции против Ли в связи с закупками КНР российских боевых самолетов и вооружений с 2018 года. 2 июня Остин пожал руку Ли в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре, но "предметного разговора" у них не получилось.

24 октября Ли Шанфу был официально снят с должности после того, как на два месяца исчез из поля зрения широкой общественности. Увольнение главы оборонного ведомства КНР, по некоторым данным, было связано с антикоррупционным расследованием. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что Ли несет ответственность за аварию атомной субмарины НОАК, в результате которой 21 августа в Желтом море погибло 55 китайских подводников. Пока Пекин не объявил о назначении нового главы оборонного ведомства.

Президентские выборы на Тайване

Между тем, в среду Гоминьдан (KMT) Хоу Юй-и и Тайваньская народная партия (TPP) Кэ Вэньчжэ провели встречу и договорились о создании альянса по борьбе с Демократической прогрессивной партией (DPP) на президентских выборах в Тайване в январе 2024 года. Решение о том, кто возглавит предвыборную кампанию, будет принято на основании результатов социологических опросов.

По сообщениям местных СМИ, встрече Хоу и Кэ Вэньчжэ способствовал бывший президент Тайваня Ма Инцзю. В интервью СМИ Кэ Вэньчжэ заявил, что ему не очень хочется сотрудничать с KMT, но он не желает, чтобы ДПП оставалась у власти.

Встреча председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с американской бизнес элитой Фотография представлена: Getty Images / Кент Нишимура / Стрингер

Лай Чинг-те, кандидат в президенты от сепаратистской Демократической прогрессивной партии, на прошлой неделе заявил, что его не испугает союз КМТ и ТПП, поскольку он является единственным кандидатом, который способен помочь избежать войны в Тайваньском проливе. Политик отметил, что единственный способ для Тайбэя защитить себя от вторжения НОАК — это выступить вместе с мировым демократическим лагерем, чтобы сдержать Пекин.

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Нган Шун-кау, обозреватель из Гонконга, проживающий в Канаде, в своей статье утверждает, что если тайваньцы изберут лидера КМТ правителем острова, то они могут потерять поддержку Запада. По его мнению, КМТ не способна устоять в случае вторжения Китая.