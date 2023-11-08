После принятия на вооружение реактивных систем залпового огня "Пинака" Армения приобрела в Индии системы обнаружения, защиты и подавления БПЛА для противодействия беспилотникам-камикадзе Азербайджана

После того как Армения импортировала из Индии пусковые установки и ракеты, теперь она закупает у своего южноазиатского партнера системы противодействия барражирующим летательным аппаратам. Это происходит в тот момент, когда пострадавшая от кризиса страна очень хотела бы перенять опыт Индии в области модернизации своей устаревшей военной техники.

После принятия на вооружение реактивных систем залпового огня "Пинака" Армения приобрела в Индии системы обнаружения, защиты и подавления БПЛА для противодействия беспилотникам-камикадзе Азербайджана. На снимке ударный БПЛА самолетного типа Bayraktar TB2. Источник сетевое издание EurAsian Times / Агентство Франс Пресс. Forum via Getty Images.

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Несмотря на то, что между кавказскими государствами установился пусть хрупкий, но мир, в Нью-Дели изучают возможность поставки новой партии военной техники в Армению.

По словам анонимных источников знакомых с ситуацией, Армения заключила контракт на поставку разработанной в Индии системы Zen Anti-Drone System (ZADS). Индийские ВВС (IAF) поставили на вооружение эту систему в 2021 году, а индийская армия заказала 20 единиц C-UAS на сумму 2,27 миллиарда индийских рупий или 27,3 миллиона долларов США. Сухопутные войска Индии получат C-UAS в марте 2024 года. Те же анонимные источники сообщили, что Армения подписала с компанией Zen Technologies из Хайдарабада контракт на поставку системы борьбы с беспилотниками на сумму 41,5 млн. долларов, включающий как обучающие программы, так и саму систему ZADS.

"Система Zen Technologies Anti-Drone System - проверенная технология. Она уже поступила на вооружение ВВС Индии, а теперь ее выбрала и индийская армия. И в Армении понимают, что раз индийские вооруженные силы активно используют эти комплексы, то они просто обязаны быть эффективными", - отметил источник.

Система защиты от беспилотников компании Zen Technologies обеспечивает обнаружение, классификацию и слежение за БПЛА с помощью пассивных датчиков наблюдения, камер, а также нейтрализацию "беспилотной угрозы" путем постановки радиопомех.

Система Zen Anti-Drone System - Counter Unmanned Aerial System (CUAS) - представляет собой многослойную мультисенсорную архитектуру, способную обеспечить полноценную эшелонированую защиту от атак беспилотных летательных аппаратов.

В ходе армяно-азербайджанского конфликта на поле боя стали активно применяться ударные дроны. Армения признала, что решающим фактором, заставившим Ереван признать свое поражение, стали турецкие БПЛА Bayrakter TB-2.

Bayraktar TB2, сконструированный и построенный турецкой оборонной компанией Baykar, по размерам напоминает небольшой самолет. Как правило, он несёт четырьмя ракетами с лазерным наведением. Его запас хода составляет 12 часов, при удалении от базы до 1000 километров. Такой потенциал позволяет TB2 быть "глазами в небе" в течение довольно длительного времени.

На заседании совета директоров компании Zen Technologies Limited, состоявшемся 28 октября 2023 года, было принято решение об открытии филиала в Армении. Цель - максимальное освоение коммерческих ресурсов этой страны, включая продажи, техническую поддержку и обслуживание.

Армения - небольшое государство без выхода к морю, расположенное в Южно-Кавказском регионе Евразии, - стала для Индии важным стратегическим партнером. В 2022 году, когда Индия заключила сделку на поставку Армении многоствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО) PINAKA, противотанковых снарядов и др. боеприпасов на общую сумму в 250 миллионов долларов США, многие восприняли это как попытку Нью-Дели занять свою собственную позицию в конфликте. Это был первый случай, когда Индия экспортировала свою систему "Пинака".

Модернизированная система залпового огня PINAKA, разработанная Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisaton, DRDO), успешно прошел боевые спытания на интегрированном полигоне в Чандипуре (штат Одиша) 4 ноября 2020 года. Источник сетевое издание EurAsian Times / Агентство Франс Пресс. Forum via Getty Images.

Индийские военные эксперты считают, что Армения остановила свой выбор на РСЗО Pinaka в том числе потому, что по своим боевым характеристикам они не уступают американским комплексам HIMAR. Главным преимуществом комплекса является высокая мобильность. Это особенно важно на фоне активного применения Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов, в том числе барражирующих боеприпасов.

Хотя Нью-Дели официально не подтвердил факт поставки ЗРК "Акаш" в Армению, компания Bharat Dynamics Limited (BDL) объявила о получении экспортных заказов от дружественной страны.

Приобретенное Арменией оружие оказалось " весьма достойным", - заявил недавно председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Армении Андраник Кочарян. При этом армянский политик ни разу не упомянул Индию.

"Наши средства массовой информации, наши эксперты, наши граждане целыми днями обсуждают, какое оружие было завезено в Армению. Из какой страны? Где оно уже прошло боевые испытания? Соответствующие службы министерства обороны постоянно тестируют это оружие. Нужно отдать должное - эти испытания проходят весьма успешно", - отметил Кочарян. "Список стран — это то, что обсуждается. Возможно, чуть больше или чуть меньше. Но не это главное, главное, что работа в этом направлении ведется успешно".

Расширение контактов между Индией и Арменией по линии оборонных ведомств

28 августа в Нью-Дели с визитом находился высокопоставленный чиновник, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и советником по национальной безопасности Аджитом Довалом. В связи с этим недавно в социальных сетях появились сообщения, о том, что Индия изучает возможность поставки в Армению очередной партии военной техники.

В 2022 году Индия впервые выступила в качестве оборонного партнера Армении, находящейся в состоянии многолетнего конфликта с Азербайджаном. Первая партия индийского оружия была доставлена в Армению в прошлом году транзитом через Иран.

Индийская ежедневная газета Economic Times пишет, что Армения очень хотела бы модернизировать свой военный арсенал, доставшийся ей после распада СССР. Ереван планирует изучить механизмы модернизации советской техники, стоящей на вооружении страны, и ее интеграцию с западными системами.

Сегодня диалог с Индией ведется не только о закупках, но и о возможных совместных предприятиях по сборке техники на местах, а также об организации учебных центров для подготовки армянских военных специалистов.

Система Counter Unarmed Aircraft System (CUAS) поставляется в двух вариантах - мобильном и статическом, и обе платформы уже поступили на вооружение ВМС Индии для охраны наземных объектов. Системы, разработанные и переданные в войска, обладают возможностями как "мягкого", так и "жесткого" подавления. Мягкое поражение подразумевает постановку помех приближающемуся дрону, что делает его бесполезным, в то время как жесткое поражение полностью уничтожает беспилотник путем прямого попадания.. Источник сетевое издание EurAsian Times / Агентство Франс Пресс. Forum via Getty Images.

"Индия располагает различными видами военной техники советского и российского производства. Вооруженные силы Индии успешно модернизируют советские и российские вооружения. Это очень впечатляет", - заявил в интервью Economic Times помощник начальника Генштаба Армении полковник Жираяр Амирханян. "У нас в Армении есть несколько образцов военной техники советской и российской разработки, и мы очень заинтересованы в том, чтобы перенять опыт Индии", отметил военный чиновник. Ереван опасается, что Азербайджан может воспользоваться хаосом и конфликтами в других регионах мира и начать новое военное вторжение в Армению, пишет Economic Times.

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Недавно Франция также заявила о готовности оказать военную помощь Армении, пытающейся диверсифицировать импорт вооружений и найти новых союзников на Западе. Это произошло на фоне заявлений Пашиняна о том, что Россия якобы не поставила Армении заказанные системы вооружений на сумму около 400 миллионов долларов США.